Krankes Tier mit falschen Papieren verkauft: Hundezüchterin verurteilt

In ihrer 80 Quadratmeter großen Wohnung hielt eine Züchterin bis zu 47 Hunde in Käfigen. Weil sie zudem einen todkranken Welpen mit falschen Impfpapieren verkaufte, wurde die Frau gestern vom Amtsgericht Frankfurt zu 1600 Euro Geldstrafe verurteilt.

Nur 700 Gramm wog das Hundebaby der Rasse „Chinesischer Schopfhund“, das die 47-jährige Züchterin bereits im Alter von sieben Wochen von seiner Mutter trennte und zum Kauf anbot. „Lola“ war alles andere als fesch. Sie stand auf wackeligen Beinen, übergab sich ständig und war am Ende völlig abgemagert. Trotzdem entschied sich eine Kundin zum Kauf, schließlich erhielt sie eine Impfbestätigung und auch der Kaufpreis von 250 Euro erschien lukrativ – Schopfhunde aus regulärer Züchtung sind in der Regel nicht unter 1000 Euro zu haben, mit einem Stammbaum sogar noch teurer.

Kauf bereut

Die Kundin bereute den Kauf bald – schon nach wenigen Tagen war „Lola“ tot. Das Tier verendete an einem Keim, den es schon seit Längerem in sich trug. Die angebliche Impfung nämlich hatte ein anderer Hund der Züchterin erhalten – dessen Bescheinigung legte sie als „Lolas“ Impfpass vor. Einen derart kranken und abgemagerten Hund hätte wohl kein Tierarzt mehr geimpft. Zu spät hatte die Züchterin den schlechten Zustand des Welpen bemerkt und wollte sich in letzter Minute vom todgeweihten Tier für gutes Geld trennen.

Die von der Käuferin eingeschaltete Polizei ermittelte schließlich in zwei Richtungen. Zum einen ging es um einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, zum anderen um Betrug beim Hundeverkauf.

Fragwürdige Zucht

Im Prozess machte die 47-jährige Züchterin gestern keine großen Umschweife. Sie räumte die Anklagepunkte ein, vielleicht froh darüber, dass ihr im Zusammenhang mit der fragwürdigen Hundezucht in der beengten Mietswohnung nicht noch mehr Vorwürfe gemacht wurden.

Staatsanwalt Kai Lindgens war jedenfalls nicht erbaut: Zum einen sei der Welpe mit nur sieben Wochen viel zu früh vom Muttertier getrennt worden – normalerweise blieben diese rund drei Monate bei der Mutter. Zum anderen habe auch die Hundemutter keine Möglichkeit erhalten, sich einmal auszuruhen. Sie habe ständig mit mehreren Welpen im engen Käfig leben müssen. In der Wohnung lebte auch noch der 15-jährige Sohn der Züchterin. Lindgens erinnerte aber auch an eine Mitschuld der Käuferin. Wer einen Rassehund zu einem Bruchteil des üblichen Preises kaufe, müsse damit rechnen, dass etwas faul sei. Vielmehr unterstützten solche Käufer sogar diese zweifelhaften, meist auf Tierquälerei basierende Züchtungen.

Weil die Angeklagte ein Geständnis ablegte, musste die Käuferin nicht in den Zeugenstand. Die Amtsrichterin verurteilte die Züchterin schließlich – wie angeklagt – wegen Tierquälerei und Betruges zu einer Geldstrafe von 1600 Euro (80 Tagessätze zu je 20 Euro). Parallel hierzu hatte es bereits einen Prozess vor dem Verwaltungsgericht gegeben. Hierbei verpflichtete sich die Frau in einem Vergleich, ihre Züchtung auf den Verkauf von nur noch höchstens zwei Welpen pro Jahr herunterzufahren. Bislang hatten jährlich bis zu 83 Welpen in ihrer Wohnung den Besitzer gewechselt. „Ein Fall von kruder Tierliebe“, stellte der Staatsanwalt kritisch fest.