Ortsbeirat vertragt Entscheidung: IGS Kalbach-Riedberg wächst - größerer Pausenhof aber ungewiss

Platzprobleme sind den Schulen am Riedberg nur allzu vertraut. Auch der Integrierten Gesamtschule (IGS) Kalbach-Riedberg. An ihrem provisorischen Standort in der Carl-Hermann-Rudloff-Allee ist sie ursprünglich nur für zwei Jahrgänge geplant worden. Im Sommer wird die Einrichtung jedoch auf vier Jahrgänge erweitert. Die Folge: Ein Teil des ohnehin kleinen Pausenhofes fällt weg, der Rest soll für bis zu 400 Schüler ausreichen.

Ein Unding, meint die CDU im Ortsbeirat 12 (Kalbach, Riedberg). Deshalb brachte sie in der jüngsten Sitzung am vergangenen Freitag den Antrag ein, den Pausenhof zu erweitern. Außerdem regte die CDU den Bau einer provisorischen Turnhalle an. Schließlich stünden für den Sportunterricht an der IGS keine Sporthallen in der Nähe zur Verfügung. Und auf ihr endgültiges Areal in der Gräfin-Dönhoff-Straße soll die Einrichtung erst im Jahr 2021 umziehen.

Ungenaues Luftbild

Auch andere Ortsbeiräte zeigten sich den Nöten der IGS gegenüber aufgeschlossen. Dennoch entschied das Gremium, die Behandlung des Antrags zu verschieben. Der Knackpunkt: Auf dem beigefügten Luftbild seien die Areale, die die CDU für eine mögliche Erweiterung des Pausenhofs vorschlägt, nicht genau auszumachen, wie Jörg Rohrmann (SPD) monierte. Er schlug deshalb eine Ortsbesichtigung vor, dann solle man entscheiden. Eine Auffassung, der sich die Mehrheit des Gremiums anschloss.

Von dieser Verschiebung zeigte sich Susanne Gölitzer, Leiterin der IGS, die im Publikum saß, verärgert. Sie sei „im höchsten Maße irritiert“, sagte sie: „Wie lange soll man denn noch verschieben?“ Bereits im Januar habe die Schule mehrere Vorschläge gemacht, wie der Pausenhof erweitert werden könnte. Die Stadt habe lange nicht reagiert. Jetzt die Vertagung des Antrags. Damit ziehe sich das Problem weiter in die Länge. Gölitzer: „Das ist nicht mit Salami-Taktik zu lösen.“

Erweiterung nicht einfach

Stellvertretender Ortsvorsteher Wolfgang Diel (Grüne), der die Ortsbeiratssitzung in Vertretung der abwesenden Vorsitzenden Carolin Friedrich leitete, rechtfertigte die Verschiebung: „Es wird jetzt nichts bringen, sich zu überschlagen.“ Schließlich sei die Erweiterung des Pausenhofs nicht so einfach, da unter anderem Einwände vom Naturschutzbeirat zu erwarten seien.

Am Rande der Debatte kam es zu einem kurzen, aber heftigen Wortgefecht zwischen Hans-Josef Schneider (CDU) und Jörg Rohrmann (SPD). Die SPD habe nur deshalb für eine Verschiebung des CDU-Antrags plädiert, weil sie „beleidigt“ sei, giftete Schneider. Rohrmann schoss zurück und sprach von „Unterstellungen“: „Wir kümmern uns hier um jedes kleine Verkehrsschild und machen Ortstermine. Ich verstehe nicht, warum wir uns hier nicht die Mühe machen sollen.“