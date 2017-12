Interessenvertretung: IHK Frankfurt entmachtet sich selbst

Der neue „Hessische Industrie- und Handelskammertag“ ist gestern offiziell gegründet worden. Erster Präsident des neuen Gremiums, das die Interessen von 400 000 Mitgliedsunternehmen mit über 1,6 Millionen Arbeitsplätzen vertreten soll, ist Eberhard Flammer, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill. Seine beiden Stellvertreter sind die Präsidentin der IHK Darmstadt, Professorin Kristina Sinemus und der stellvertretende Präsident der IHK Frankfurt, Professor Wolfram Wrabetz.

Zuvor hatten die 89 ehrenamtlichen Mitglieder der Frankfurter IHK in ihrer Vollversammlung dem neuen „Industrie- und Handelskammertag“ in Wiesbaden ohne Diskussion zugestimmt. Diese Institution soll die bisherige Arbeitsgemeinschaft der IHKs in Hessen ablösen und ähnlich dem „Deutschen Industrie- und Handelskammertag“ in Berlin, die die Interessen aller hessischen Kammern bei der Landesregierung vertreten.

Zusätzliche Kosten

Mit dieser Entscheidung hat die Frankfurter IHK zugestimmt, dass sie ihre bisherige herausragende Stellung im Kreis der hessischen Kammern endgültig verloren hat. Schließlich war es „seit Menschengedenken“ als selbstverständlich angesehen worden, dass der Frankfurter IHK-Präsident alle Kammern Hessens bei der Landesregierung vertritt. Zwar war ein solcher Schritt früher immer wieder diskutiert worden, doch haben die anderen Kammern wegen der damit verbunden zusätzlichen Kosten bisher davor zurückgeschreckt. Die neue Institution, die wohl auch ein eigenes Profil entwickeln wird, bedeutet für die Zukunft eine weitere Schmälerung der Frankfurter Position, da der neue „Kammertag“ in Wiesbaden so etwas wie eine „Landesvertretung“ sein dürfte.

Bestätigt wurde gestern, dass Frankfurt mit dieser neuen Institution nicht nur den Vorsitz für die Kammern verloren hat, sondern auch den höchsten Betrag für die neue Organisation zahlen muss. Man folge damit einer Praxis, die in anderen Flächenstaaten bereits seit langem vollzogen worden sei, sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK Frankfurt, Matthias Gräßle bei der Vollversammlung. Allerdings sind in fast allen diesen Ländern die IHKs der Landeshauptstädte zugleich die größten Kammern.

Permanente Präsenz

In Kürze soll eine Ausschreibung für einen Geschäftsführer und drei Mitarbeiter des neuen Kammertags erfolgen. Flammer hob nach der Vereinsgründung hervor, dass die zehn hessischen IHKs sich eine bessere öffentliche Wahrnehmung versprechen, wenn sie in der Landeshauptstadt permanent präsent sind.

Verschlechtert hat sich die finanzielle Lage der IHK Frankfurt nicht nur wegen der neuen Institution, sondern auch wegen eines Vergleichs vor dem Landgericht. Dabei ging es um die Pensionen von rund 200 Mitarbeitern. Die sollten sich nach dem Wunsch der IHK nicht mehr am Bundesangestelltentarif orientieren. Sie müssen nun aber nach den Richtlinien des Landes Hessen aus dem Jahr 2016 erhöht werden.

(wyg)