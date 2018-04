Prozess: IS-Kämpfer soll gefoltert haben

Für den Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts ist der gebürtige Frankfurter Abdelkarim E. B. ein alter Bekannter. Entsprechend wurde der 32-Jährige gestern vom Vorsitzenden Richter Thomas Sagebiel im Gerichtssaal begrüßt. Man knüpfte praktisch nahtlos dort an, wo man im November 2016 aufgehört hatte. Damals wurde E. B. wegen Mitgliedschaft bei der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und diversen Kriegsverbrechen zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt, die er derzeit in Weiterstadt absitzt.

Doch nun tauchte bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ein neues Filmchen aus dem Mobiltelefon des Mannes auf, der zwischen September 2013 und Februar 2014 im syrischen Bürgerkrieg aktiv war. Auch dieser knapp zehnminütige Mitschnitt offenbarte wieder brutale und menschenverachtende Details: Ein unbekannt gebliebener Mann kauert in einem abgedunkelten Zimmer in der Nähe von Aleppo in Nordsyrien gefesselt auf einem Stuhl. Fünf IS-Kämpfer bearbeiten ihn mit Fäusten und Holzlatten, um ihm Informationen abzupressen. Schließlich ertönt die Stimme von E. B., der „Strom, Strom“ ruft. Nach Ansicht der Bundesanwälte ist dies als eindeutige Folterdrohung zu verstehen und damit ein weiteres Kriegsverbrechen, dass geahndet werden müsse.

Großes Polizeiaufgebot

Seit gestern nun läuft das zweite Strafverfahren vor dem Staatsschutzsenat. Wieder wurde der Prozessauftakt von großem Polizeiaufgebot flankiert. „Sie haben sich aber etwas verändert“, begrüßte Richter Sagebiel den mit blank geschorenem Schädel und dichtem Vollbart auf der Anklagebank sitzenden Mann. „Sie aber auch“, entfuhr es dem Angeklagten, nachdem Sagebiel in der Zwischenzeit eine beachtliche Diät hinter sich gebracht hatte.

Danach wurde die Anklageschrift verlesen und erste Gespräche im Vorfeld des Prozesses erörtert. Es ging dabei um mögliche Absprachen für den Fall eines umfassenden Geständnisses. Dabei geht es um eine Gesamtstrafe, in die die zweite Tat einbezogen werden wird. Sagebiel übte sich dabei in gewohnter Deutlichkeit: elf bis zwölf Jahre für den Fall eines Geständnisses, mindestens 13 ohne Einlassung.

Obwohl sich der Angeklagte gestern fast nur zum Lebenslauf äußerte, kristallisierte sich anhand verlesener Aktenvermerke heraus, dass er kein vollständiges Geständnis ablegen wird. So habe er nicht etwa „Strom, Strom“ sondern vielmehr „Licht, Licht“ gerufen, um in dem düsteren Raum besser filmen zu können. Es wird in dem Prozess somit auch Arbeit für die Sprach- und Geräuschgutachter geben.

Lange Terminliste

Der Staatsschutzsenat hat sich für eine ausführliche Beweisaufnahme gewappnet. Die Terminliste reicht mit vorerst zwölf Verhandlungstagen bis Ende Juli. Bereits am 3. Mai will sich der Angeklagte zur Sache äußern.

Gestern sprach er von seinen frühen Tagen, in denen der Koran offenbar noch eine untergeordnete Rolle spielte: Der Schulbesuch endete nach einem Alkoholexzess bei einer Klassenfahrt, die Zeit bei der Bundeswehr nach Streitereien mit anderen Soldaten durch nachträgliche Verweigerung. Auch Drogen war er durchaus nicht abgeneigt.