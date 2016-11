Mann in Framkfurt vor Gericht: IS-Sympathisant zeigt Reue

Die Staatsanwaltschaft legt einem Mann aus Nordrhein-Westfalen einen Verstoß gegen das sogenannte Betätigungsverbot im Vereinsgesetz zur Last. In einem Zeitraum von zwei Monaten veröffentlichte der Mann in zwei Twitter-Accounts Fotos und Videos mit teilweise haarsträubenden Inhalten.

Sie reichten von der Hinrichtung Homosexueller, die von IS-Kämpfern von den Dächern hoher Häuser gestoßen wurden, bis zur Darstellung einer Schokoladentorte in Form der am 11. September 2001 zerstörten „Twin Towers“ in New York. Die üblichen Kriegs- und Hinrichtungsszenen aus dem syrischen Bürgerkrieg mit den entsprechenden Kommentaren gab es in allen erdenklichen Formen.

Am ersten von drei geplanten Prozesstagen ging der geständige Mann aus dem Sauerland mit sich selbst hart ins Gericht: „Ich bin ein charakterschwacher Mensch. Wenn man mich lobt, bin ich schnell zu haben“, sagte er.

Doch schon einige Jahre vor der entscheidenden Radikalisierung durch IS-Werber im Internet und auf Seminaren („Meine Ehe war in eine Schieflage geraten. Ich brauchte neuen Halt.“) trat er zum Islam über, was das Gericht einigermaßen verwundert zur Kenntnis nahm.

Bei der Bundeswehr hatte er sich damals als Zeitsoldat verpflichtet – als ihm die „Freunde“ vom „Islamischen Staat“ die Augen über das wahre Wesen der Bundesrepublik geöffnet hätten, habe er die Dienstzeit verkürzt.

Als schließlich seine Internet-Aktivitäten herausgekommen seien, habe ihn die Bundeswehr entlassen und er sei bei einer Spedition untergekommen, sagte Sascha B., der offenbar ausschließlich deutsche Wurzeln hat.

Schon die Kindheit sei von Hass und Gewalt geprägt worden. Seine Mutter sei häufig von wechselnden Männerbekanntschaften vor den Augen des Kindes verprügelt worden.

Schon vor dem Polizeieinsatz in der Wiesbadener Wohnung im September vergangenen Jahres beschlichen den Mann offenbar Zweifel, ob seine IS-Partner tatsächlich die allein seligmachenden Rezepte zur Errettung der Welt besitzen. „Ich bekam das Foto mit einem bei lebendigem Leib verbrannten jordanischen Piloten zu sehen“. Aber auch danach noch sei er in den „Unterricht“ der IS-Leute gegangen.

Mitte des Monats soll der Prozess abgeschlossen werden.