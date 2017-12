Der Muskelkater kommt 24 Stunden danach. Vor allem innen an den Oberschenkeln, musste ich mich doch in dem kleinen, gelben Kajak mit den Knien festpressen, um nicht den Halt zu verlieren. Als ich vom Eskimorollen-Wettbewerb des Wildwasser Sport Club Frankfurt WWSC (siehe Text unten) hörte, dachte ich: Cool, das will ich lernen. Ich will lernen, wie man sich selbst wieder aus dem Wasser hebt, wenn das Kajak umgekippt ist und man kopfüber im Boot hängt.

Am Abend vor dem Muskelkater nimmt mich Thomas Larisch, der zweite Vorsitzende des WWCS und ein erfahrener Wildwasser- und Meerkajakfahrer, unter seine Fittiche. Eine Badehose und eine Schwimmbrille solle ich mitbringen, hatte er mir am Telefon erklärt. So ausgestattet stehe ich nun am Rand des Nichtschwimmerbeckens. Er reicht mir ein schwarzes, unförmiges Gummiteil, in das ich hineinschlüpfe: Jene Decke, die die Einstiegsöffnung des Kajaks wasserdicht verschließt und die ich nun trage wie einen etwas unförmigen Rock, denn auch am Körper schließt sie wasserdicht ab.

Noch liegt das Kajak an Land und Thomas Larisch zeigt mir, wie ich einsteige: Ich stelle mich über das Boot, setze mich in den Sitz und er stellt ihn mir so ein, dass meine Knie sich an zwei Polstern an der Oberseite des Boots verkannten. So habe ich festen Halt. Dann geht es ins Wasser. Thomas reicht mir eine Nasenklammer, damit ich kein Wasser in die Nase bekomme. „Du musst das Kajak aus der Hüfte heraus wieder aufrichten“, erklärt er dann. „Probier das mal, schaukel das Kajak mit der Hüfte hin und her.“

Ich wundere mich ein wenig, denn ich hätte gedacht, ich richte das Gefährt mit dem Paddel wieder auf. Also wackele ich mit den Hüften, hebe so das Boot mal rechts, mal links etwas an. „Das klappt ja schon super“, ruft Thomas erstaunt. Nun bin ich erstaunt. „Nein wirklich“, sagt er. „Manche lernen das erst nach ganz viel üben am Ende des ersten Abends.“ Das Lob tut mir gut. Vielleicht bin ich ja ein Naturtalent?

„Jetzt halt dich am Beckenrand mit beiden Händen fest. Dann lass dich einfach fallen und kipp das Boot um“, sagt Thomas. Gesagt getan. Ich lasse mich fallen – und werde überrascht davon, mit welcher Wucht das Kajak umkippt und mich unter Wasser zieht. Ein kurzer Moment der Panik ergreift mich, dann ziehe ich mich etwas hoch und den Kopf über Wasser. „Alles gut“, sagt Thomas mit ruhiger Stimme. Ein Spruch, den ich an diesem Abend noch öfter hören werde und der mich tatsächlich beruhigt.

Halb unter Wasser

Nun hänge ich also in einer etwas absurden Position am Beckenrand, halb unter und halb über Wasser. „Drück dich mit der Hüfte hoch und richte das Boot auf“, sagt Thomas. Und siehe da: Auch das klappt auf Anhieb. Fünf, sechs Mal wiederhole ich die Übung, dann gehen wir einen Schritt weiter: Statt am Beckenrand, halte ich mich an Thomas Händen fest. „Meine Hände haben nicht soviel Gegendruck wie der Beckenrand. Du musst also mehr aus der Hüfte arbeiten“, erklärt er. Auch das klappt nach einigen Versuchen. Auf zum nächsten Schritt.

Endlich bekomme ich das Paddel in die Hand und wir wiederholen die Übung: Ich lasse mich in Thomas Arme fallen und drehe das Kajak mit der Hüfte um. Nun ja, nicht nur mit der Hüfte, noch immer stütze ich mich – das Paddel in der Hand – an Thomas Händen ab. Immer wieder übe ich das, und es funktioniert immer besser. Ich schaue auf die Uhr: Wir üben seit 20 Minuten und haben noch über eine Stunde Zeit. Es sei unwahrscheinlich, dass ich das an einem Abend lerne, hatte mir Thomas am Telefon gesagt. Wer weiß, vielleicht klappt es ja doch?

Jetzt wird es ernst: Ich soll mich richtig umkippen lassen, um kopfüber im Wasser zu hängen und mich dann aufrichten. Thomas erklärt, wie ich das Paddel führen soll: Von vorne parallel zur Wasseroberfläche zur Seite, um mich dann mit einem schnellen Schlag nach unten und dem geübten Hüftschwung wieder aufzurichten – doch ich verstehe nur Bahnhof. „Ich zeigs Dir. Ich führe das Paddel, wenn Du unter Wasser bist.“ Für den Notfall erklärt er noch, wie ich aus dem Boot komme. „Zieh einfach die Plane hier an dem Griff ab. Oder du befreist einfach die Knie aus der Halterung und drückst dich raus.“

Ich halte das Paddel neben dem Boot auf das Wasser, kippe um, hänge kopfüber im Wasser – und verliere die Orientierung. Ich merke, wie Thomas meine Hände nimmt, das Paddel zur Seite führt und dann nach unten drückt. Gut, dann soll ich mich wohl jetzt aufrichten. Ich drücke, wie geübt, halb mit der Hüfte, halb mit dem Paddel, an Thomas Händen hängend – und das Kajak richtet sich mit mir zusammen auf. Immer wieder üben wir das nun und Thomas versucht, mir immer weniger zu helfen. Nach einer Stunde lässt er es mich erstmals ganz alleine versuchen.

Chlor in der Nase

Doch von nun an wird es irgendwie nicht mehr besser – und das ärgert mich. Es lief doch alles so gut am Anfang! Und jetzt bekomme ich die Bewegung nicht richtig hin, drücke entweder das Paddel nicht schnell genug mit hoch oder konzentriere mich so sehr auf das Paddel, dass ich den Hüftschwung total vergesse. Mehrfach muss Thomas mich hochziehen. Dreimal muss ich kopfüber aussteigen und eine Zwangspause einlegen, um das Wasser aus dem Boot laufen zu lassen. Zwei Mal vergesse ich, die Nasenklammer aufzusetzen, und das chlorhaltige Wasser schießt mir in die Nase, ein beißender Schmerz erfüllt den ganzen Kopf.

Nach anderthalb Stunden hören wir auf. Ich bin enttäuscht, dass ich meine erste Eskimorolle nicht geschafft habe. Erst jetzt realisiere ich, dass ich es wahrscheinlich zu sehr wollte, dass mir seit mindestens einer halben Stunde eigentlich die Konzentration und Kraft gefehlt haben. Ein Trost ist auch, dass Thomas erklärt, die meisten schaffen es selbst nach dem zweiten oder dritten Abend noch nicht: 80 Prozent seiner Schüler beherrschen die Eskimorolle erst nach der vierten Doppelstunde. Das baut mich auf. Nach einer Doppelstunde bin ich also noch ganz gut im Rennen.