Ideen für den Roßmarkt gesucht

Anderthalb Jahre stand der Zukunftspavillon mitten auf dem Roßmarkt, ehe er im April dieses Jahres schließlich abgebaut wurde. Das Provisorium aus Holz – Bauherren waren der „Verein Architektursommer“ in Zusammenarbeit mit dem „Frankfurter Garten“ – stand damit länger als ursprünglich geplant. Damit wollte die Stadt erproben, ob sich der Ort für ein dauerhaftes Gebäude eigne. Laut Planungsdezernent Mike Josef (SPD) ist das Experiment aufgegangen. Ein Pavillon, in dem ein Café untergebracht werde, könnte seiner Ansicht nach den Platz beleben, betonte Josef am Montagabend bei einer Ideenwerkstatt.

Die Stadt hatte Bürger dazu eingeladen, um darüber zu diskutieren, wie ein Pavillon auf dem Roßmarkt aussehen könnte. Denn seit Jahren schon wird kritisiert, dass der zentrale Platz in Frankfurts Innenstadt grau und trist aussehe und nur bei Festen wie beispielsweise dem Apfelweinfestival belebt sei. Der Vorschlag, einen Pavillon am Roßmarkt zu errichten und so Rathenauplatz und Goetheplatz zu gliedern, ist aber nicht neu.

Josef plädierte für eine „zurückhaltende Architektur“. Ein Vorbild könnte der Pavillon im Huthpark sein, der nach Plänen von Ernst Mai in den 1930er Jahren gebaut worden sei. Er ließ aber durchblicken, dass ein Architekten-Wettbewerb ausgeschrieben werden soll, wenn es im Stadtparlament eine Mehrheit für eine Bebauung gebe.

Bürger können mitreden

Zunächst jedoch sollen die Bürger ihre Meinung äußern. Das Stadtplanungsamt hat eine Online-Umfrage geschaltet. Bis zum 6. November können Bürger unter www.stadtplanungsamt-frankfurt.de für oder gegen eine Bebauung des Roßmarktes stimmen.

Das Ergebnis der Abstimmung ist offen – zumindest, wenn die Ideenwerkstatt die allgemeine Gemütslage widerspiegelt. Am Montagabend jedenfalls wurde heftig darüber diskutiert, ob eine Bebauung Sinn mache oder nicht. Viele Bürger argumentierten, dass es schade sei, wenn der große Platz durch ein Bauwerk verkleinert werde. In Großstädten gebe es große Plätze, nur in Frankfurt habe man offenbar Angst davor, wandten Kritiker einer Bebauung ein. Auf Zetteln, die an Schautafeln geheftet wurden, stand auch: „Keine Bebauung – Mut zur Lücke“ oder „Pavillons sind provinziell. Frankfurt ist doch eine Metropole“.

Konzerte veranstalten

Auch für die Nutzung des Gebäudes gibt es unterschiedliche Vorstellungen. So lehnte ein Teilnehmer eine „rein kommerzielle Nutzung“ ab, ein anderer wollte ein Gebäude „nur für Frankfurter Bürger“. Andere wünschten sich Konzerte in dem Pavillon. Eine Architektin machte den Vorschlag ein Gebäude besser in der Verlängerung des Steinwegs zu platzieren, da „dort mehr Menschen vorbeilaufen“. Und auch das Thema „Begrünung“ bewegt die Menschen. Viele wünschen sich mehr Bäume, weil diese verhinderten, dass sich der Platz im Sommer so stark aufheize.