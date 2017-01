Ursula Hey hat die wohl größte Bembel-Sammlung der Stadt: Ihr Herz schlägt für Steingut

Nicht nur einen guten Schoppen weiß Ursula Hey als Tochter eines Gastwirtspaares zu schätzen: Mehr als 500 Bembel und andere Dippe hat die Heddernheimerin in den vergangenen Jahren gesammelt. Schweren Herzens trennt sie sich von ihren geliebten Stücken. Von dem Erlös will sie sich eine Kreuzfahrt nach Mittelamerika gönnen.

Der Lieblingsbembel von Ursula Hey (74) ist eher schlicht. Keine aufwendigen Zeichnungen zieren ihn, kein sinnreicher Spruch, auch nicht das Wappen ihrer Heimatstadt Frankfurt. Zwei blaue Streifen zieren den Hals, ein Blätterkranz umgibt den schlichten Namenszug „Georg Müller“, unter dem die Jahreszahl 1900 prangt. „Es gibt teurere Bembel in meiner Sammlung. Aber dieser ist schön, weil er die richtige Form hat.“ Nicht so dickbäuchig erscheint das Gefäß, fast sanft geht der Bauch des anderthalb Liter fassenden Bembel in den schlanken Hals über.

Mehr als 500 Bembel hat Ursula Hey im Laufe der vergangenen 30 Jahre zusammengetragen, eine Sammlung wie sie wohl weit und breit ihres Gleichen sucht. Dazu kommen andere aus Steingut gefertigte Dinge, vom irdenen Butterfass bis hin zu kleinen Figuren. „Aber Ebbelwei-Bembel sind das Hauptsammelgebiet meiner Passion“, sagt sie bestimmt. Und doch will sie jetzt ihre Sammlung verkaufen. Um sich einen anderen, langgehegten Traum zu erfüllen: eine Kreuzfahrt. „Ich möchte nach Hawaii und nach Mexiko reisen.“

Vor rund 30 Jahren habe ihre Sammelleidenschaft begonnen, erzählt Ursula Hey – beim Einkaufsbummel auf der Zeil. „Im Schaufenster von Kaufhof wurde gerade eine Frankfurt-Ausstellung abgebaut, als ich vorbeiging. Dort standen auch zwei große, 50 und 30 Liter fassende Bembel.“ Sie habe die Arbeiter gefragt, ob die zu verkaufen seien und was sie kosten. „Die riefen ihren Chef und der hat sie mir ganz günstig verkauft.“ Für den größeren hat Hey sogar einen von der Frankfurter Fastnachtslegende und gelernten Stahlbauschlosser Karl Oertl speziell angefertigten „Faulenzer“.

Bembel aus jedem Lokal

Damals setzte sich Ursula Hey als Ziel, von jedem Frankfurter Wirt einen Bembel zu erwerben. „Entmutigt war ich allerdings, als ich feststellen musste, wie viele Wirtschaften es gab.“ Doch auch so kamen viele Stücke zusammen. „Zum Leidwesen meines damaligen Mannes Ludwig habe ich alles an Steingut, aber auch Keramik gesammelt, was zu meiner Heimatstadt einen Bezug hat. Darunter sind auch die zwölf Krüge, die in den 1990er Jahren zur 1200-Jahr-Feier über die Post vertrieben wurden. Fündig wurde sie auch oft auf dem Flohmarkt in Offenbach. „Für vier Mark konnte ich schon einen schönen Bembel ergattern.“

Mit Äpfeln groß geworden

Aus dem Nichts kommt Heys Leidenschaft für Bembel nicht. „Meine Großeltern hatten nach dem Krieg in Alt-Eschersheim eine Ebbelwei-Wirtschaft.“ Die Gaststätte ihres Vaters Jean Kuhn nannte sich Zur Rosenau und war bis 1951 in Heddernheim im Zeilweg 8. „Ich konnte noch nicht laufen, da habe ich schon im Korb mit Äpfeln hantiert.“ Im elterlichen Lokal habe sie später auch bedient. „Meine Mutter, Elisabeth Kuhn, betrieb noch bis 1988 in der Bonameser Straße in Eschersheim das Lokal ’Zur Erholung’ mit eigener Schlachtung.“

„Bei uns wurde kein Wasser gekauft. Unseren Ebbelwei haben wir selbst gekeltert. Das Obst kam aus Kalbach und vom Bodensee. Wir haben geschafft wie die Brunnenputzer“, erinnert sich Hey. Nach dem Krieg mussten alle mit anpacken. „Als Kind musste ich in die großen Fässer kriechen, um sie zu reinigen. Einmal wurde ich durch die Dämpfe ohnmächtig und musste von meinem Vater herausgezogen werden.“ Beruflich führte es sie jedoch nicht in die Gastronomie: Viele Jahre lang arbeitete sie in einer Bauschlosserei.

Ihren Schoppen trinkt Ursula Hey übrigens seit jeher pur. „Wenn ich schon höre: Sauergespritzter. Da steigt bei mir die Galle“, sagt sie. Dazu gibt es am besten Hausmannskost, Frankfurter und Hessische Spezialitäten kocht sie auch für ihre Schwester, mit der sie zusammen in ihrem Elternhaus in Heddernheim lebt. Dort trifft man sie auch gelegentlich beim Seniorentreff in der Altenwohnanlage Asslarer Straße.

Überdrüssig sei sie ihrer Sammlung nicht, sagt Ursula Hey. Trotzdem hat sie schon einige Stücke verkauft. „Aber ich werde bald 75 Jahre alt und habe nur einen Enkel. Und es wäre doch schade, wenn das alles verloren geht.“ Am liebsten würde ich alles in eine Hand abgeben. „Aber das wird sicherlich schwierig.“