Aus bunten Steinen eine Stadt erschaffen: Im Architekturmuseum entsteht eine farbenfrohe Lego-Welt

Das philosophischste Spielzeug der Welt sind die kleinen Legosteine. Das zumindest schreibt Jostein Gaarder in seinem Roman „Sofies Welt.“ Es bringe Idee des griechischen Philosophen Demokrit auf den Punkt: Der meinte, die Welt setze sich aus winzigen unteilbaren Bestandteilen zusammen – den Atomen.

Nach Philosophieren scheint dem achtjährigen Jungen gestern im Frankfurter Architekturmuseum aber nicht zumute zu sein. Gelangweilt wirft er die Bausteine von der einen Hand in die andere. Sein Vater dagegen ist ganz vertieft in den Bau an dem 30 Zentimeter hohen roten Turm. Für das Erinnerungsfoto nimmt er dem Kleinen sogar die Mütze ab, damit die Schiebel kein Detail der Konstruktion verdeckt. Als beide die Lego-Baustelle verlassen, wirft der Vater noch einen sehnsüchtigen Blick zurück auf die Skyline der bunten Miniaturstadt, besonders auf den kleinen roten Turm am linken Rand.

Viele kleine und großen Konstrukteure arbeiten auf der Lego-Baustelle im Architekturmuseum am Schaumainkai mit. 7500 seien es etwa jedes Jahr, sagt Mitarbeiterin Clara Bindi. Seit über 25 Jahren werden in den Sommer- und Winterferien in zwei Räumen etwa 300.000 Steine bereitgestellt. Vom 1. Juli bis zum 13. August so auch in diesem Jahr.

Farblich sortiert liegen sie in viereckigen Becken: Rot, Blau, und Gelb. Im vierten sind Schwarz und Weiß gemischt. „Bitte einfarbig bauen“ steht auf einem Schild an der Wand. „In erster Linie geht es um die Architektur der Lego-Bauten“, sagt Bindi. „Eine farbige Gestaltung würde da ablenken.“ Wer unbedingt will kann aber trotzdem bunte Häuser bauen. Sie werden am Abend dann jedoch wieder auseinander genommen.

Nachbildung der Sphinx

Der höchste Turm in der Mitte des Raumes misst fast drei Meter. Seine Baumeister haben ihn selbstbewusst „Türmchen“ genannt, als wollten sie sagen: „Wir könnten noch viel höher bauen.“ Überhaupt hat die kleine Lego-Stadt auffällig viele Bahnhöfe und Hochhäuser.

Das liegt an den drei Wettbewerben, die das Museum ausschreibt. Beim ersten werden die besten drei Bahnhöfe für das Lummerland prämiert. Der Zweite fordert zum Bau eines Zwillingsturm auf. Der dritte aber stellt die anspruchsvollste Aufgabe: „Kurven in Schwung – Formen aus der Natur“. Das ist schwierig, da es Museum vor allem viereckige Grundbausteine gibt.

Das wird die Baumeister aber sicher nicht abschrecken. „Es gibt einige, die nehmen das hier sehr ernst“, sagt Bindi. Im vergangenen Jahr habe ein Mann einen ganzen Tag an einer detaillierten Nachbildung der Sphinx gebaut. Eine Gruppe Erwachsener hätte hier auch mal einen Computer ausgepackt, an dem sie ihr Bauwerk mit einem Architekturprogramm dreidimensional entworfen hätte. Die Mitarbeiterin könnte noch mehr Geschichten erzählen. Eine Mutter unterbricht sie aber. Sie ist empört, weil der bunte Bahnhof ihres Sohnes abgebaut wurde.

Aber nicht alle sehen es so eng. Der neunjährige Henrik hat noch keinen genauen Plan, was er aus den gelben Steinen entstehen lassen will. Ein Haus mit Balkon und zwei Stockwerken ist das ungefähre aber doch ambitionierte Ziel.

Spaß am Basteln

Er ist mit seinen Eltern und den Geschwistern da. Die sitzen aber die meiste Zeit am Rand. Als die Mutter sagt, dass sie seit einer Stunde da sind, schaut Henrik sie mit großen Augen hinter der grünen Brille an. Es kam ihm kürzer vor.

Auch die beiden Studenten Rasmus und Anne sind eher zufällig vorbeigekommen. Sie hatte ihrem Freund einen Besuch im Architekturmuseum geschenkt. Nachdem sie die Ausstellung „Heimat making“ gesehen hatten, standen sie vor der Frage, ob sie auf die Lego-Baustelle oder in die Fotoausstellung gehen. Wenige Minuten später saßen sie auf den schwarzen Sitzkissen und legten das Fundament für einen Zwillingsturm. Der solle nichts Großes werden, aber ganz so anspruchslos geht es für den Bauingenieurstudent auch nicht.

An einem Durchgang zwischen den beiden Türmen basteln beide schon eine Weile. Anne setzt einen weiteren Stein darauf, alles bricht in der Mitte auseinander. Beide lachen, schließlich verletzt sich hier niemand wegen Konstruktionsfehlern – und aus den unteilbaren Bestandteilen kann man immer wieder eine neue Welt erschaffen.