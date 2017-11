Kleine Kämpfer ganz groß: Im Bürgerhospital werden jährlich 300 Frühchen medizinisch betreut

17.11.2017

In Deutschland kommen jährlich etwa 60 000 Kinder zu früh auf die Welt. Am Bürgerhospital in Frankfurt werden im Jahr rund 300 der kleinen Frühstarter in der Klinik für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin behandelt wie die heute dreijährigen Zwillinge Jonathan und Richard. Der heutige Welt-Frühgeborenen-Tag macht auf das Thema aufmerksam.