Stadtplanung: Im Quartier rund um die Gutleutstraße entstehen 500 neue Wohnungen

Das Mainufer in Sichtweite und nur einen Katzensprung bis in die Innenstadt: Das Bahnhofsviertel punktet bei Investoren mittlerweile vor allem wegen seiner zentralen Lage.

Während der Hauptverkehrszeit sollten Autofahrer die Gutleutstraße momentan möglichst meiden. Kurz vor dem Wiesenhüttenplatz wird es eng, der Verkehr kommt ins Stocken. Der Grund sind zwei Baustellen – links entsteht auf dem Grundstück zwischen Gutleut- und Wilhelm-Leuschner-Straße der acht Stockwerke hohe Wohnkomplex „The Inbetween“ sowie ein Hotel-Anbau; rechts werden in einem denkmalgeschützten Bürogebäude Wohnungen eingerichtet. Die beiden Bauprojekte sind nicht die einzigen, die in den kommenden Jahren im Viertel realisiert werden. Das spektakulärste ist der „Riverpark Tower“. Nach Plänen des deutschen Stararchitekten Ole Scheeren wird der 93 Meter hohe Union-Investment-Turm in der Wilhelm-Leuschner-Straße/Ecke Wiesenhüttenstraße umgebaut.

Nach Angaben von Planungsamts-Sprecher Mark Gellert begrüße es die Stadt, dass neuer Wohnraum entstehe und das Quartier an der Schnittstelle zur Innenstadt aufgewertet werde. Viele Gebäude und Grundstücke seien zuletzt nämlich ungenutzt gewesen. Allerdings schränkt Gellert ein: „Gegen eine Aufwertung ist nichts einzuwenden, so lange auch preisgünstiger Wohnraum entsteht und kein Verdrängungswettbewerb einsetzt.“

Bild-Zoom Die Karte verdeutlicht, wie nah die einzelnen Bauprojekte beieinander liegen. FNP-Grafik

Man könne aber nicht grundsätzlich sagen, dass hochwertiger Wohnraum wie im „Riverpark-Tower“ schlecht und sozial geförderter Wohnraum gut seien, betont Gellert. Die Mischung müsse eben stimmen. Grundsätzlich sieht er in den sich ankündigenden und bereits laufenden Bautätigkeiten auch rund um die Gutleutstraße eine Bestätigung, dass sich das von der Stadt aufgelegte Förderprogramm zur Aufwertung des Bahnhofsviertels gelohnt hat.

Aktuell wohnen rund 7200 Menschen im Bahnhofsviertel, das eine Fläche von 0,52 Quadratkilometer hat – das entspricht 52 Hektar. Damit ist es nach der Altstadt der zweitkleinste Stadtteil Frankfurts. Die Bewohnerzahl wird in den nächsten Jahren voraussichtlich stetig wachsen, weil sich das Viertel auch wegen folgender Bauprojekte im Umbruch befindet.

Bild-Zoom 152 Lofts mit Aussicht entstehen im einstigen Bürogebäude in der Gutleutstraße 40 –44 (), das jetzt umgebaut wird. Animation: Willem Associates GmbH



1 Loftwohnungen in der

Gutleutstraße 40-44

52 Lofts entstehen in den beiden denkmalgeschützten ehemaligen Bürogebäuden, die 1911 beziehungsweise 1912 errichtet wurden. Laut Jürgen Willen von der verantwortlichen Willen Associates GmbH aus Wiesbaden handelt es sich um familienfreundliche Wohnungen mit durchschnittlich 100 Quadratmetern Fläche. „Jeder plant Mikro-Apartments, wir sind den umgekehrten Weg gegangen“, sagt Willen. Alle Einheiten sind barrierefrei, einige gehen über zwei Etagen. Außerdem sind Flächen für Ateliers oder Galerien in dem Gebäude reserviert. Der Clou: Es gibt eine vollautomatische Parkgarage, das Auto wird auf Knopfdruck aus- und eingeparkt. Laut Willen würden marktübliche Mietpreise verlangt, in dem Fall dann wohl 15 Euro aufwärts pro Quadratmeter. Bezugsfertig soll das Gebäude nach zwei Jahren Bauzeit Anfang 2019 sein.

2 Wyndham Grand Hotel, Gutleut straße 71 - 75

Auf der Rückseite des Hotel-Hochhauses entsteht in der Gutleutstraße 71 – 75 ein Wellness-Anbau. Dort können sich Gäste verwöhnen lassen. Die Bauarbeiten stehen kurz vor dem Abschluss. Dem Neubau musste die ehemalige Tankstelle an dieser Stelle weichen.

Bild-Zoom 3143 Wohnungen gibt es im Neubau mit dem Namen „The Inbetween“ (). Animation: Corpus Sireo Real Estate

3 The Inbetween

Gutleutstraße 69

143 Eigentumswohnungen entstehen in dem achtstöckigen Gebäude in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Bauherrin ist die Corpus Sireo Real Estate. Dem Neubau musste das ehemalige IBM-Hochhaus weichen. Die Wohnungsgrößen sind unterschiedlich, reichen von der Ein-Zimmer-Wohnung bis zur 143 Quadratmeter großen Einheit. Es gibt auch 13 Penthouse-Wohnungen mit eigenen Dachterrassen. Die kleinste Einheit im Gebäude misst 41 Quadratmetern und kostet 310 000 Euro (Quadratmeterpreis von 7549 Euro), die größte mit 127 Quadratmetern Wohnfläche und Dachterrasse kostet eine Million Euro (Quadratmeterpreis 7896 Euro). 64 Prozent der Wohnungen sind bereits verkauft. Im Erdgeschoss gibt es Büroflächen. In den Untergeschossen entsteht eine Tiefgarage mit 80 Stellplätzen, außerdem gibt es etwa 350 Abstellplätze für Fahrräder. Voraussichtlich Ende 2019 soll das Gebäude bezugsfertig sein.

Bild-Zoom (Zum Ensemble Untermainkai ) gehört ein Bürogebäude, das direkt neben der denkmalgeschützten Villa Bonn gebaut wird. Animation: Happ Architecture

4 Ensemble am

Untermainkai

Das Gelände an der Wilhelm-Leuschner-Straße/Ecke Windmühlstraße ordnet die Ali Selmi Grundstücksgesellschaft neu. Wo jahrzehntelang die Reste der historischen Villa Helfmann zum Schandfleck verkamen, entsteht ein siebenstöckiges Bürogebäude mit Staffelgeschoss in Naturstein. Der Bau neben der benachbarten Villa Bonn ist Teil des „Ensembles am Untermainkai“, zu dem ein fünfstöckiges Gartenhaus und ein rückwärtiges siebenstöckiges Wohnhaus mit 19 Mietwohnungen an der Wilhelm-Leuschner-Straße neben dem Altbau gehören. Die vom Büro Happ Architecture geplanten Gebäude entstehen auf einer Grundstücksfläche von insgesamt 7000 Quadratmetern. Fertiggestellt soll das Ensemble Untermainkai voraussichtlich Ende kommenden Jahres sein. Nahezu unter dem gesamten Areal entsteht eine Tiefgarage.

5 Hotel Intercontinental

Wilhelm-Leuschner-Straße 43

1963 wurde das Hotel Intercontinental in der Wilhelm-Leuschner-Straße 43 eröffnet. Die Fassade des Gebäudes war 55 Jahre mit Platten verkleidet - diese werden nun allerdings ausgetauscht. Nach Angaben von Alexandra Rodriguez Vargas, Director of Sales & Marketing im Hotel Intercontinental, sind die Arbeiten auf der Mainseite nahezu abgeschlossen. Die Fassade wurde weiß verputzt, jedoch ist das nur eine Zwischenlösung. Eine finale Version sei noch in Abstimmung. Ob wieder Platten an dem 21 Stockwerke hohen Gebäude mit 467 Zimmer und 19 Veranstaltungssälen angebracht werden, ist noch nicht geklärt. Es gebe viele Ideen. Zudem sei geplant, auch die Zimmer beziehungsweise die Innenräume des Hotels zu renovieren. Wann, stehe aber noch nicht fest. Klar sei nur, dass im Juni das Gerüst auf die anderen Seite des Hotels wandere. Auch dort werden die Platten entfernt und die Fassade verputzt. Im August soll die Maßnahme voraussichtlich abgeschlossen sein.

Bild-Zoom Foto: - (Riverpark Tower by Ole Scheeren ) 6Der „Riverpark-Tower“ () wird ein Hingucker. Der Entwurf für den Umbau des Bürohochhauses zum Wohnturm stammt von Star-Architekt Ole Scheeren. Spektakuläre Ausblicke auf Skyline und Main soll es geben. Simulation: Buro OS, dpa

6 Riverpark-Tower/-Suite

Wilhelm-Leuschner-Straße 55

Der 93 Meter hohe Büroturm der Union Investment in der Wilhelm-Leuschner-Straße 55 wird zum transparenten Wohngebäude mit Apartments umgebaut. Bauherrin ist die Frankfurter Investor German Estate Group (GEG), die 220 Millionen Euro in das Projekt investiert. In den ersten fünf Obergeschossen des Turms sollen rund 100 Apartments entstehen, in den 17 weiteren Etagen sind 120 bis 130 Eigentumswohnungen geplant. Auf freiwilliger Basis schafft die GEG zudem mindestens 34 von der Stadt Frankfurt geförderte Mietwohnungen. Der Riverpark-Tower soll im Jahr 2021 bezugsfertig sein. Er wird der Hingucker im Viertel sein.

7 Wiesenhüttenstraße 9/9 a Wilhelm-Leuschner-Straße 67

Auf dem historischen Holzmann-Areal baut die Familie von Metzler zwei Mehrfamilienhäuser mit Mietwohnungen für den langfristigen Vermietungsbestand. Baubeginn war im Dezember vergangenen Jahres, bezugsfertig soll alles im August 2019 sein. Die beiden Gebäude sind unterschiedlich groß. Im kleineren in der Wilhelm-Leuschner-Straße entstehen neun Ein- bis Dreizimmerwohnungen mit Größen zwischen 48 und 81 Quadratmetern Wohnfläche. Die 21 Wohnungen im größeren Gebäude (Wiesenhüttenstraße) sind vorwiegend für Familien konzipiert. Sie haben zwei bis fünf Zimmer und messen zwischen 67 bis 171 Quadratmeter. Im Untergeschoss gibt es eine Tiefgarage mit 19 Stellplätzen. Außerdem wird die denkmalgeschützte Villa auf dem Areal (Wilhelm-Leuschner-Straße) saniert: Darin sollen dann wie bislang schon Büroräume eingerichtet werden.