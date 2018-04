In den alten Containerbauten der Neuen Gymnasialen Oberstufe wird im nächsten Schuljahr ein Gymnasium eröffnen. Das steht dann aber nicht auf dem Riedberg, sondern am Römerhof. Die Planung ging schnell, ist aber längst nicht fertig.

Innerhalb eines Jahren hat das Projektteam „Schulbau beschleunigen“ eine neue Schule aus der Taufe gehoben. Nach den Sommerferien wird das Gymnasium West an der Straße Am Römerhof seinen Betrieb aufnehmen, dort neben dem TÜV-Gelände, hinter dem Bowlingzentrum.

Sechszügig, mit 160 Fünftklässlern und zehn bis zwölf Lehrern wird die Schule an den Start gehen. Dass es mit der Planung so schnell ging, lag an mehreren Faktoren. Zum einen sind der Standort und das Gebäude nur Provisorien. „Wir planen damit, dass die Schule sechs Jahre dort bleibt“, sagt Julia-Susanne Berndt. Sie gehört zum Projektteam „Schulbau beschleunigen“. Das endgültige Schulgebäude soll nur 200 Meter entfernt, auf dem Polizei-Sportgelände gebaut werden. „Das kann aber erst geplant werden“, sagt Berndt, „wenn der Bebauungsplan für das ganze Areal steht.“

Laut Berndt war ein weiterer Grund für die zügige Planung, dass die Containerbauten für die Schule schon existierten. Ende Februar zog die Neue Gymnasiale Oberstufe (NGO) von der Gräfin-Dönhoff-Straße auf dem Riedberg nach Bockenheim. So wurden die Container frei. Mehr noch: „Die mussten da weg. Wir können die ja nirgends lagern“, sagt Berndt.

Zusätzliche Container

Die schon vorhandenen Gebäudeteile reichen für die Jahrgänge fünf bis sieben. Außerdem gebe es ab Sommer bereits zusätzliche Fachräume für musischen und naturwissenschaftlichen Unterricht, sagt Berndt. Dennoch müssten im Jahr 2021 zusätzliche Container für die Jahrgänge acht bis 10 auf dem gleichen Gelände aufgestellt werden. Insgesamt kalkuliert das Projektteam mit Kosten von 10,9 Millionen Euro.

Dass Schüler und Lehrer von der NGO nach ihrem Umzug darüber klagten, wie abgelebt die alte Containerschule bei ihrem Auszug war, sei kein Grund zur Sorge, sagte Berndts Kollege, Albrecht von Hegel. „Klar gibt es da einige Schäden. Durch den Ab- und Wiederaufbau kommen auch noch einige hinzu. Bevor die Schule aber eröffnet wird, werden diese behoben.“

Für Schüler, die mit dem Rad kommen, wird es 160 Fahrradstellplätze geben. Wie die Schüler mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommen, sei noch nicht geklärt, sagt Berndt. Dazu stehe man in Kontakt mit der Nahverkehrsgesellschaft Traffiq. Für das kommende Schuljahr werde es aber keine zusätzlichen Bus- oder Bahnlinien geben. Bisher ist das Gebiet recht schlecht erschlossen. Auch ein Verkehrskonzept für die Straße am Römerhof müsse noch erarbeitet werden, sagt Berndt. Wo Eltern halten, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, sei noch nicht endgültig geklärt. Im Ortsbeirat 2 (Westend, Kuhwald, Bockenheim) wies am Montagabend ein Bürger darauf hin, dass Straße und Fahrradwege häufig zugeparkt seien.

Schwerpunkt: Sprachen

Ein anderer Nachteil: „Eine Sporthalle haben wir in dem knappen Zeitrahmen nicht realisieren können“, sagt Berndt. Daher müssten die Schüler zu Sporthallen in Nied pendeln. Was für eine Zumutung das für die Schüler sei, betonte in der Ortsbeirats-Sitzung Maria-Christina Nimmerfroh (FDP). Das pädagogische Konzept für das Gymnasium West wurde unter der Leitung von Judith Prager erarbeitet. Der Schwerpunkt werde auf Sprachen liegen, sagt sie. So werde etwa Spanisch als erste Fremdsprache angeboten. Auch bilinguale Spanisch-Klassen wird es geben.