Autofahren in Frankfurt: Im Video: Der Verkehrsschilder-Wahnsinn von Fechenheim

Schilder und kein Ende . . . – wer soll auf den Straßen noch den Überblick behalten? Zum Beispiel in Fechenheim: Auf kleinster Fläche buhlt an drei kleinen Straßen eine Vielzahl von Verkehrszeichen um Aufmerksamkeit. Schilda lässt grüßen.

Willkommen im Schilderwald: Auf nur zehn Metern stehen in der Straße Alt-Fechenheim, zwischen Willmannstraße und Kleestraße, vier Verkehrsschilder (siehe Karte). Davor kommt noch ein „Call a Bike“-Schild einer großen Fahrradvermietung, welches das nur zwei Meter weiter stehende „Tempo-30-Zone-Ende“-Schild halb verdeckt. Es folgt ein Vorfahrtsschild, das die Sicht auf einen nur zwei Meter entfernten Hinweis auf den Zebrastreifen verstellt. Als fünftes Schild, direkt jenseits von Zebrastreifen und Kleestraße, prangt noch ein Tempo-30-Schild. „Das ist doch ein Schildbürgerstreich“, findet Christoph Maurer. „Nicht nur weil die Schilder schlecht zu sehen sind: Ausgerechnet vor dem Zebrastreifen dürfen die Autofahrer Gas geben, auf 50 Kilometer pro Stunde beschleunigen – um direkt danach wieder ausgebremst zu werden.“

Gefährlicher Zebrastreifen

Seit der Familienvater vor fünf Jahren nach Fechenheim zog, versucht er, über Ortsbeirat und Stadtverwaltung die komplizierte Situation zu verändern. Er wohnt direkt am „Kleedreieck“, wie die Fechenheimer jene Stelle nennen, an der die Kleestraße und Alt-Fechenheim mit der Willmannstraße zusammentreffen. Denn besagter Zebrastreifen, der vor seinem Haus über die Straße Alt-Fechenheim führt, sei gefährlich. Zum einen, weil viele Autos dort beschleunigen. Sie lassen die „Langgass“ hinter sich, jenen Teil con Alt-Fechenheim, an dem sich Geschäfte, Cafés und Imbisse aneinander reihen und Langsamfahren geboten ist.

Am „Kleedreieck“ komme hinzu, dass eine gelbe Taxi-Säule die Sicht auf die Fußgänger erschwert, die zum Zebrastreifen gehen, sagt Maurer. „Man sieht die Fußgänger erst, wenn sie am Straßenrand stehen.“ Damit nicht genug: „Rund um das Kleedreieck werden mehrfach Tempo-30-Zonen aufgehoben, nur um ein paar Meter weiter wieder zu beginnen. Oder um durch ein normales Tempo-30-Schild ersetzt zu werden.“

Verkehrsschilder in Fechenheim Kommentar: Weniger ist manchmal besser Eigentlich wäre es ganz einfach. Im südlichen Fechenheim gilt in den Wohngebieten rund um den alten Ortskern fast überall Tempo 30. Strecken, auf denen man 50 km/h fahren darf, kann man außerhalb clearing

Kritik vom Ortsbeirat

Wer von der Hanauer Landstraße aus über Alt-Fechenheim den alten Ortskern erreicht, wird am „Kleedreieck“ rechts in die Kleestraße geleitet. Denn die „Langgass“ ist von der Starkenburger Straße bis zum Dreieck eine Einbahnstraße. Weiter Richtung Offenbach biegen Autofahrer aus der Kleestraße links ab in die parallel zur „Langgass“ verlaufende Baumertstraße. In der Kleestraße und der Baumertstraße gilt Tempo 30 – nicht als Zone, an jeder abzweigenden Gasse steht ein 30er-Schild. Wer aber von der Baumertstraße links in eines der Wohngebiete abbiegt, landet in einer Tempo-30 Zone. Klingt verwirrend, ist es auch für Autofahrer. „Ganz schlimm ist es in der Willmannstraße. Hier endet die Tempo-30-Zone an der Kreuzung mit Klee- und Baumertstraße – um jenseits der Kreuzung wieder zu beginnen und 20 Meter weiter, nach dem Abbiegen auf Alt-Fechenheim, erneut zu enden“, sagt Maurer.

Als „Schildbürgerstreich“ bezeichnet auch CDU-Ortsbeirat Sebastian Schugar die Geschwindigkeitsregelungen im Fechenheimer Ortskern. Immer wieder habe der Ortsbeirat in den vergangenen Jahren bei der Stadt eine Verbesserung der Situation angemahnt – doch ohne Erfolg. Wie schwer das ist, weiß auch der Fechenheimer Fahrlehrer Hans-Werner „HaWe“ Angenendt. „Fahranfänger durchblicken dieses Hin und Her nicht. Am einfachsten wäre es, ganz Fechenheim zur Tempo-30-Zone zu machen.“ Wie Maurer setzte er sich vor vielen Jahren für eine Entrümpelung des Schilderwalds ein – auch das ohne Erfolg.

Warum rund um das „Kleedreieck“ so ein Durcheinander von Tempo 30 und Tempo-30-Zonen herrscht, kann der Leiter des Straßenverkehrsamts, Gert Stahnke, zunächst nicht beantworten. „Das ist historisch gewachsen. Wir müssen uns das erst einmal genau anschauen. Wenn wir etwas vereinfachen können, machen wir das.“

Als einen Grund, warum nicht der gesamte Ortskern eine große Tempo-30-Zone ist, habe die Stadt stets angeführt, dass die Baumertstraße und Alt-Fechenheim Grundnetzstraßen, also Hauptverkehrsstraßen, seien, sagt Schugar. „Dort fährt auch der Bus. Der soll Vorfahrt haben. In einer Tempo-30-Zone gilt aber rechts vor links.“ Auch dürften in einer Tempo-30-Zone keine Zebrastreifen sein. Die Zebrastreifen rund ums „Kleedreieck“ müssten also entfernt werden, so die Stadt.

Doch ganz so einfach kann es nicht sein. An vielen Stellen in Fechenheim gibt es Zebrastreifen innerhalb von Tempo-30-Zonen – etwa auf der „Langgass“ oder in der Konstanzer Straße. Und durch beide fährt ein Bus. Ein wenig hilflos erscheint da ein Antrag Schugars für die Ortsbeiratssitzung am Montag. Er möchte in der Willmannstraße am Kleedreieck Tempo-30-Schilder statt einer Tempo-30-Zone. Das sei übersichtlicher. Der Ortsbeirat tagt ab 19.30 Uhr in der evangelischen Glaubenskirchengemeinde, Fuldaer Straße 2.