Frankfurter Institution: Im Zeichen des Sauriers: Das Senckenberg wird 200 Jahre

Der offizielle Geburtstag ist erst am 22. November und die erste große Party steigt erst in zwei Wochen – da packt Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) bereits das erste Geschenk zum 200. Jubiläum aus: Das Senckenberg Naturmuseum erhält seine eigene U-Bahn-Station.

Mit einer Idee von Johann Wolfgang von Goethe fing alles an Die Geschichte der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft fängt mit 32 wissenschaftlich interessierten Frankfurter Bürgern an – und erst etliche Jahre nach dem Tod des Namensgebers.

Dafür muss die Stadt aber keine neue Strecke buddeln, die Idee ist vielmehr, die Haltestelle Bockenheimer Warte auf einen Doppelnamen umzutaufen, voraussichtlich wird sie bald „Bockenheimer Warte/ Naturmuseum Senckenberg“ heißen. Der Verkehrsdezernent habe seine Zustimmung schon gegeben, die Stadtverordneten müssten dem allerdings noch zustimmen, erklärte Feldmann gestern, als er zur Vorstellung des Jubiläumsprogramms ins Museum kam.

Ein ganzes Jahr lang wollen die Senckenberger ihren 200. Geburtstag feiern. Und das an allen elf Standorten, die inzwischen zur Forschungsgesellschaft gehören. Glamouröser Auftakt zu diesem Festreigen wird am 28. Januar die „Senckenberg Night“ sein. An diesem Abend wird unter den Saurierskeletten im Museum getanzt und geschlemmt, treffen Wissenschaft, Kultur, Politik und Wirtschaft zusammen – um zu feiern und um Senckenberg zu unterstützen. Zum ersten Mal werden für diese ungewöhnliche Party Karten an Interessierte verkauft: Unter der Adresse www.senckenbergnight.de sind noch einige buchbar.

Preis für Rea Garvey

Die Gala steht unter dem Motto „Der blaue Planet“ und ist zugleich der Rahmen für die Vergabe des Senckenberg-Preises. Dieser geht zum einen an den hawaiianischen Ozeanographen Craig Smith. Für die Kategorie „Natur-Engagement“ wurde eine Star ausgesucht, den die Fans von ganz anderen Bühnen kennen: Der Musiker Rea Garvey wird für seine Initiative „Clear Water“ ausgezeichnet, mit der er seit einigen Jahren Geld sammelt, um Familien in ehemaligen Ölfördergebieten Ecuadors mit sauberem Wasser versorgen zu können. Beide Preisträger werden auf der Gala sein.

An diesem Abend können knapp 1000 Menschen mit Senckenberg feiern, übers Jahr sollen es Hundertausende werden. Dafür stehen Ausstellungen, Vorträge, ein offizieller Festakt sowie ein internationaler Wissenschaftskongress, Fernsehsendungen und sogar Konzerte im Jubiläumsprogramm. Ein Höhepunkt in Frankfurt ist das große Familienfest im Museum am 19. November. Bislang noch Geheimsache ist, was am Geburtstag, also am 22. November, geschehen wird. Versprochen sind „Überraschungsaktionen“, unter www.200jahresenckenberg.de wird online beizeiten mehr verraten.

„Wir wollen mit unserem Geburtstagsprogramm allen danken, die Senckenberg zu dem machen, was es ist: unseren Besuchern, den Mitarbeitern, Bund und Ländern, die uns finanziell tragen, den Kommunen, unseren vielen Freunden und Förderern“, sagte Generaldirektor Prof. Volker Mosbrugger. Das Jubiläum solle aber auch helfen, die Arbeit und das Ansinnen der Forscher stärker ins Bewusstsein zu bringen. „Unsere Gründer wollten die Natur entdecken. Heute wollen wir sie verstehen, herausfinden, wie man mit dem Erdsystem umgehen muss. Es geht darum, eine Medizin für die Erde zu gestalten“, so Mosbrugger.

Geschenke erwünscht

Er hielt gestern nicht geheim, dass er sich zum Geburtstag auch ein paar Geschenke wünscht. Denn derzeit werden die früheren Bockenheimer Uni-Gebäude für mehr als 100 Millionen Euro für die Forscher umgebaut, bereits im Frühjahr kann der Einzug einzelner Abteilungen in die Alte Physik beginnen.

Ab 2019 soll dann ein Erweiterungsbau für das Museum errichtet werden, etwa 53 Millionen Euro wird er kosten. Rund 20 Millionen Euro haben die Senckenberger bereits zusammen – im Geburtstagsjahr dürfen es laut Mosbrugger „gerne mehr werden“.