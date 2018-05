Szene-Gastronom in Untersuchungshaft Getötete im Niddapark: Frankfurter Wirt steht unter Mordverdacht

Frankfurt. Im Fall der am Mittwoch ermordet im Niddapark gefundenen Irina A. sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Eine Blutspur am Tatort führte die Polizei auf die Spur des mutmaßlichen Täters. mehr