Zwillingsgeburten: Immer mehr Mehrlinge in Frankfurt

Die Zahl der Zwillingsgeburten ist in Deutschland in den vergangenen fünf Jahren um 16 Prozent gestiegen. Zahlen für Frankfurt gibt es nicht, in der Großstadt dürften es aber eher mehr als weniger doppelte Lottchen sein.

Woher kommen auf einmal all die Zwillinge? Die Stadt scheint voll zu sein von Eltern, die mit übergroßen Doppelkinderwagen ihre Runden durch die Parks drehen. Tatsächlich ist die Zahl der Zwillingsgeburten in Deutschland in den vergangenen fünf Jahren um 16 Prozent gestiegen.

Künstliche Befruchtung

Das hat vor allem zwei Gründe, sagt Privatdozent Dr. Franz Bahlmann, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Bürgerhospital: die steigende Zahl künstlicher Befruchtungen und das höhere Durchschnittsalter der Mütter. „Bei einer künstlichen Befruchtung werden mehrere Eizellen befruchtet, so dass die Wahrscheinlichkeit einer Mehrlingsschwangerschaft steigt“, erklärt Bahlmann. Und: „Je älter die Mütter, desto höher die Wahrscheinlichkeit einer Mehrlingsschwangerschaft.“ Wieso das so ist, das wissen die Mediziner noch gar nicht so genau. „Es scheinen aber hormonelle Faktoren eine Rolle zu spielen“, so der Chefarzt.

Wie sich die Zahl der Zwillinge in Frankfurt entwickelt hat, genaue Zahlen gibt es dazu nicht, weder beim Amt für Statistik noch beim Standesamt. Es dürften aber mehr sein als im Bundesschnitt, denn gerade in der Metropole machen viele Frauen erst Karriere und bekommen dann spät Kinder. Und im vergleichsweise reichen Rhein-Main-Gebiet können sich Frauen die Kinderwunsch-Behandlung auch eher leisten, denn längst nicht alle Krankenkassen übernehmen die Kosten.

Die großen Geburtskliniken der Stadt wissen zwar, wie viele Mehrlinge dort zur Welt kommen, aber in diesen Zentren entbinden auch viele Mütter aus dem Umland.

Im Krankenhaus Höchst, mit 2355 Geburten im Jahr 2016 nach dem Bürgerhospital die zweitgrößte Geburtsklinik in Hessen, kamen im vergangenen Jahr 84 Zwillingspärchen zur Welt, 2010 waren es 54 Pärchen bei 1770 Geburten.

Doppelt so viele

Am Bürgerhospital hat sich die Zahl der Mehrlinge in zehn Jahren etwa verdoppelt: Waren es 2006 noch 95 Zwillinge, die dort geboren wurden, so zählte die Klinik im vergangenen Jahr 202 Zwillinge. Allerdings ist in diesem Zeitraum auch die Zahl der Geburten von 2100 auf 3300 gestiegen. „In unserer Klinik liegt das sicherlich auch an der Spezialisierung meines Teams auf Mehrlingsschwangerschaften“, erklärt Bahlmann.