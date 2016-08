Touristen und Geschäftsreisende: Immer mehr Übernachtungen in Frankfurt

Frankfurt wird bei Touristen und Geschäftsreisenden immer beliebter. „Nach erneuten Rekordergebnissen für das Jahr 2015 endet auch das erste Halbjahr 2016 mit Zuwächsen”, berichtete die Stadt am Dienstag. Von Januar bis Juni wurden 4,3 Millionen Übernachtungen gezählt. Das waren 3,1 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2015. 2,5 Millionen Gäste übernachteten in der Mainmetropole, das entspricht einem Plus um 2,9 Prozent. Sie blieben im Schnitt 1,72 Tage.

Die meisten Gäste (1,4 Millionen) kamen aus dem Inland. Bei den Gästen aus dem Ausland dominierten die US-Amerikaner (283 000), gefolgt von Großbritannien (153 000). „Die Mainmetropole profitiert einerseits von dem anhaltenden Trend zu Städte- und Kulturreisen und andererseits vom starken Tagungs- und Kongressgeschäft”, teilte die Stadt mit.

(dpa)