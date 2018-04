Das ist ein echter Schock für die Bornheimer. Die beliebte Apfelwein Gaststätte "Zur Sonne" steht bei einem Online-Immobilien-Anbieter zum Verkauf. 2,5 Millionen Euro will das Ehepaar Lorz für ihre traditionsreiche Wirtschaft samt malerischem Hof.

Es gibt keinen Nachfolger

Bernhard Ochs, Stadtverordneter und Vorsitzender des Fördervereins historisches Bornheim überrascht das nicht. "Das ist schon seit zwei Jahren bekannt, dass die Eigentümer verkaufen wollen." Die seien schließlich nicht mehr die Jüngsten und einen Nachfolger gebe es nicht. Das macht die Sache für das Bornheimer Ur-Gestein natürlich nicht weniger traurig. "Für uns Bornheimer ist die Sonne so etwas wie für den Innenstädter der Dom", sagt er.

Egal ob gemeinsam Jubeln bei der EM oder ein gemütliches Glas Äppler nach Feierabend. Die Sonne ist für viele Frankfurter ein sehr lieb gewonnenes Lokal.

Hoher Siedlungsdruck

Was mit dem Ensemble aus Fachwerkhäuschen, alten Bäumen und Hof geschieht, ist völlig unklar. Auch, ob alles so bleiben muss, wie es ist. Auch in Bornheim sei der Siedlungsdruck hoch, gehört der beschauliche Stadtteil doch schon seit Jahren zu den beliebtesten Zuzugsgebieten.

Spekulanten hätten bereits beim Denkmalschutzamt der Stadt Frankfurt angefragt, ob der Hof bebaubar ist. Das konnte die Leiterin des Frankfurter Denkmalamtes, Dr. Andrea Hampel, auf Anfrage nicht bestätigen, wohl aber, dass die Gaststätte "Zur Sonne" denkmalgeschützt ist. Die ist ein sogenanntes Einzelkulturdenkmal, das im hessischen Denkmalschutz als besonders hoch gewertet wird. Dies bedeute aber nicht, dass sich zum Beispiel an der Nutzung der Immobilie nichts geändert werden könne, so Hampel. "Die Frage ist immer, was sich verändert", sagt die Leiterin.

Petition gegen Wohnraum

Die Großmarkthalle im Frankfurter Ostend, in der die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Sitz hat, ist auch ein denkmalgeschütztes Gebäude. Vor umfassenden Umbauten konnte sie dieser Status nicht bewahren.

Eine Online-Petition versucht nun Unterschriften gegen eine mögliche Umnutzung zu sammeln. Denn die Angst ist groß, dass die Traditionswirtschaft für den dringend benötigen Wohnraum umgebaut wird. Zumindest wird die Maklerin, die den Verkauf der Immobilie betreut, mit diesen Plänen zitiert. (ror)