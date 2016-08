Stadt plant Abhilfe mit provisorischen Lösungen: In Frankfurt fehlen öffentliche Toiletten

Die Stadt reagiert auf die alltäglichen Bedürfnisse ihrer Bürger und will am Mainufer mehr öffentliche Toiletten anbieten. So soll eine Anlage am Nizza instandgesetzt werden, die seit den 90er Jahren außer Betrieb ist. Aber auch mobile Kabinen sollen aufgestellt werden.

34 öffentliche Toilettenanlagen verwaltet das städtische Liegenschaftsamt. Erst in jüngster Zeit wurden neue Anlagen installiert, etwa am Buchrainplatz in Oberrad oder am Rödelheimer Bahnhof. Und in den U-Bahn-Stationen Hauptwache und Konstablerwache bekommen die WCs eine neue Ausstattung. Zwei Millionen Euro pro Jahr lässt sich die Stadt den Betrieb, die Instandhaltung und den Neubau von Toiletten kosten.

Nur am Mainufer sieht es bisher nicht so gut aus. Seit 2008 fordert der für die Innenstadt zuständige Ortsbeirat 1 Abhilfe. Die Stadtteilpolitiker haben nachgezählt: 13 Mal haben sie den Magistrat bereits auf die Notwendigkeit zusätzlicher Toiletten hingewiesen – bisher ohne Erfolg. Zuletzt sollte eine Anlage im Gebäude der DLRG an der Untermainbrücke eingerichtet werden. Doch der vom Magistrat genannte Termin Frühjahr 2016 verstrich, ohne dass etwas passierte.

Jetzt gibt es einen neuen Anlauf. Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) und Baudezernent Jan Schneider (CDU) kündigten am Dienstag gemeinsam Verbesserungen an. So soll innerhalb der nächsten Wochen eine alte Toilettenanlage in der Kaimauer am Nizza, direkt neben dem Restaurant, wieder instand gesetzt werden. Sie war in den 90er Jahren aus Kostengründen stillgelegt worden.

Außerdem soll am nördlichen Mainufer eine sogenannte Systemtoilette aufgestellt werden, wie sie unter anderem im Holzhausenpark steht. Die Finanzierung der Kosten in Höhe von 150 000 Euro ist gesichert, allerdings muss noch ein passender Standort gefunden werden. Klar ist nur, so Schneider, dass dieser wegen der Hochwassergefahr nicht am Tiefufer liegen wird, sondern auf dem Hochkai.

Kabinen mit Skyline-Fotos

Darüber hinaus hat das Umweltdezernat seinen Widerstand gegen zusätzliche mobile Toilettenhäuschen aufgegeben. Das Grünflächenamt hat acht mögliche Standorte ausgewählt, wo die von großen Festen bekannten Kunststoffkabinen aufgestellt werden könnten. In den nächsten beiden Wochen soll eine Entscheidung fallen. Für die Stadt entstehen keine Kosten. Das Unternehmen „Toi Toi & Dixi“, Weltmarktführer bei mobilen Toiletten, hat sich bereiterklärt, kostenlos sechs Kabinen aufzustellen. Damit sie etwas schicker aussehen, sollen sie mit Motiven der Frankfurter Skyline beklebt werden, erläuterte Vertriebsleiter Norman Rühl. „Wir wollen herausfinden, wo es Bedarf nach Toiletten gibt“, sagte Schneider. Eingefädelt hatte den Probelauf Kerry Reddington, Mitglied der Kommunalen Ausländervertretung.

Kommentar: Bitte keine Kunststoff-Kabinen Frankfurt ist zu Recht stolz auf das Mainufer: In den vergangenen Jahren haben die Grünflächen enorm an Attraktivität gewonnen. Die Infrastruktur jedoch hat mit dem Zuwachs an Nutzern nicht Schritt gehalten. clearing

Bisher hat die Stadt mobile Toiletten am Ufer nicht gern gesehen. Nur an einem Spielplatz und am Hafenpark stehen Kabinen. „Wir erhalten Beschwerden, weil die Dixi-Toiletten nicht gut riechen“, sagte Umweltdezernentin Heilig. Liegenschaftsamtsleiter Alfred Gangel berichtete, dass auf der Wörthspitze in Höchst die Kunststoffkabinen immer wieder angezündet wurden.

Ausweichen auf Gaststätten

Er verweist darauf, dass es am Mainufer auch andere Möglichkeiten gebe, eine Toilette aufzusuchen. Zum einen stünden die Museen offen, zum anderen gebe es mehrere Gaststätten am Ufer, deren Pächter sich vertraglich verpflichtet hätten, ihr WC allen Passanten zur Verfügung zu stellen. Diese Regelung ist bisher wenig bekannt. Gangel hatte schon vor vier Jahren ein Logo entwickeln lassen, mit dem auf öffentliche Toiletten in Lokalen hingewiesen werden sollte. Doch dieses wird nicht verwendet – weil die Gestaltung dem Ortsbeirat nicht gefällt.

(mu)