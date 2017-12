Nahverkehr: In den Frankfurter Bahnen wird es eng

Die lokale Nahverkehrsgesellschaft Traffiq, der Organisator des Frankfurter Nahverkehrs, hat gestern zum ersten Mal detailliert veröffentlicht, wie viele Bürgerinnen und Bürger die Straßen- und U-Bahnen sowie die Busse in Frankfurt nutzen. „Es ist die Darstellung einer wachsenden Stadt, die diese Daten zeichnen“, sagte Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD). Denn sie dokumentierten die ständig gestiegene Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs.

Unter www.traffiq.de können nun die gezählten Ein- und Ausstiege an den Streckenabschnitten mit den höchsten Fahrgastzahlen seit dem Jahr 2010 abgelesen werden. Bei den U-Bahnen wurden für die U 4 im vergangenen Jahr pro Tag 54 440 Fahrgäste zwischen der Konstablerwache und dem Merianplatz gezählt. Für die U 2 wurden zwischen dem Eschenheimer Tor und der Hauptwache fast 34 000 Fahrgäste ermittelt.

Züge mit vier Wagen

Oesterling konnte es sich nicht verkneifen, in diesem Zusammenhang auf die Probleme hinzuweisen, die die seit 2011 verkehrende Linie U 8 auf der sogenannten Stammstrecke, der zuerst gebauten Strecke des U-Bahnnetzes, auslöst. Es komme durch die Überlastung der Strecke immer wieder zu Verspätungen, sagte der Verkehrsdezernent. Um mehr Fahrgäste auf dieser kritischen Verbindung mitnehmen zu können, sollen auf den Linien U 1, U 2 und U 8 Vier-Wagenzüge eingesetzt werden. Das aber gehe nur, wenn auch die Reserven in den täglichen Fahrbetrieb integriert werden, unterstrich der Dezernent.

„Die im Internet veröffentlichten Zahlen“, betonte Traffiq-Geschäftsführer Hans-Jörg von Berlepsch, „sind lediglich die an den genannten Haltestellen an bestimmten Stichtagen gezählten Fahrgäste. Auf den kompletten Strecken haben wir selbstverständlich mehr Fahrgäste.“ Daher könnten an anderen Tagen auch andere Zahlen ermittelt werden.

Als eine besonders wichtige Straßenbahnlinie erwies sich die Linie 18, die vom Gravensteiner Platz zum Lokalbahnhof fährt. Sie konnte bereits bei ihrer Eröffnung im Jahr 2012 mit 9327 Fahrgästen einen beachtenswerten Wert aufweisen. Doch waren es bereits 2016 zwischen der Hauptwache und dem Eschenheimer Tor fast 13 000 beförderte Fahrgäste. Die Linie 11, die den Frankfurter Osten in Fechenheim mit Höchst im Westen verbindet, hat mit 18 370 Fahrgästen zwischen der Galluswarte und der Schwalbacher Straße die absolut höchste Zahl aller Straßenbahnlinien.

Wegen der hohen Belastung, die auch auf dieser Linie immer wieder zu verspäteten Umläufen führt, und wegen der weiteren an der Kleyerstraße entstehenden 1200 Wohnungen „müssen wir uns vorbereiten“, unterstrich der Verkehrsdezernent und kündigte an, dass die Gleise in der Kleyerstraße wieder in Betrieb genommen werden. Erste Testfahrten seien bereits erfolgreich unternommen worden. Dies kann die Linien 11 und 21 auf der Mainzer Landstraße entzerren.

Planfeststellung erwartet

Eine weitere Veränderung werde es auch bei der Linie 18 geben, die ab dem nächsten Fahrplanwechsel bis nach Preungesheim-Ost fahren werde. Die Linie 17 fahre dann bis zum Rebstock. Als weitere große Ausbaupläne, die noch folgen werden, nannte der Verkehrsdezernent unter anderem den ersten Spatenstich für die S6 nach Friedberg. Außerdem laufe derzeit die Anbindung von Gateway Gardens am Flughafen an das S-Bahnnetz sowie die Verlängerung der U-Bahn in das Europaviertel. Auch erwartet Oesterling demnächst den Planfeststellungsbeschluss für die nordmainische S-Bahn nach Hanau.

