Extremismus: In den Moscheen wächst die Angst

Die kurdische und linksextremistische Szene macht mobil – gegen Einrichtungen der Parteien und türkische Einrichtungen. Im Fadenkreuz: Die Ditib, die staatsnahe türkisch-islamische Union der Anstalt für Religion. Sie betreibt Moscheen in Deutschland, entsendet Imame aus der Türkei, kooperiert mit dem Staat bei der Ausbildung von Religionslehrern.

Salih Özkan ist Vorstandsvorsitzender Ditib Hessen. Er berichtet: „Wir sind beunruhigt. Wir denken an Mölln oder Solingen, wenn Moscheen in Flammen aufgehen.“ Denn viele der Gotteshäuser befinden sich in Wohnhäusern, auch die Imame wohnten oft nahe der Moschee. „Viele Moscheegemeinden haben mich angerufen und gefragt, was sie tun sollen.“ Seine Antwort: Man solle sich an die örtlichen Behörden, die Polizei wenden. „Die Beamten haben viel Sensibilität gezeigt. Bei Moscheen wird jetzt öfter vorbeigeschaut“, glaubt Özkan.

Die Polizei bestätigt das. Sprecherin Isabell Neumann spricht von „umfangreichen lageangepassten Sicherheitsmaßnahmen für Personen und Objekte.“ Der Konflikt ist hoch angesiedelt: „Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Frankfurt führt auf der Grundlage der militärischen Entwicklung in Afrin und der Thematisierung innerhalb der kurdischen und linksextremistischen Szene fortlaufende Lagebewertungen durch.“ Die Polizei ist überzeugt, dass es überwiegend deutsche Linksextremisten sind, die mit Sachbeschädigungen auf den Krieg aufmerksam machen wollen den die Türkei führt.

Angriffe auf eine Ditib-Moschee hat es schon gegeben, eine Farbschmiererei in der Moschee in Höchst. Das war im Januar.

Einige weitere Sachbeschädigungen und zahlreiche Demonstrationen beobachtet die Polizei bereits seit etwa Januar. Zuletzt haben Linksextremisten auch die SPD-Zentrale in der Fischerfeldstraße besetzt.