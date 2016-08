Neue Altstadt Frankfurt: In der Altstadt stehen fast alle Gebäude

Von Rekonstruktionen hat Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) früher nicht viel gehalten. In den 80er Jahren zählte er zu den Gegnern der Fachwerkhäuser an der Ostseite des Römerbergs. Auch war er kein Anhänger der neuen Altstadt am Dom. Doch er hat seine Haltung geändert, wie er bei einem Rundgang über das Areal am Donnerstag zugab. Er habe festgestellt, dass das Projekt bei den Menschen auf großes Interesse stoße. „In unserer schnelllebigen Stadt ist das Bedürfnis groß, etwas Behaglichkeit zu erzeugen“, sagte er.

Feldmann rechnet aber auch mit einer positiven Außenwirkung: „Das Image Frankfurts wird sich ändern“, ist er überzeugt. Die Altstadt sei ihm ein „Herzensanliegen“, sagte der SPD-Politiker, der deshalb auch den Vorsitz im Aufsichtsrat der städtischen Dom-Römer GmbH übernommen hat. Und beim Richtfest am 15. Oktober, bei dem der wiederhergestellte Krönungsweg erstmals für das Publikum geöffnet wird, will er selbst Besuchergruppen über die Baustelle führen.

Fachwerk wird verputzt

Vorerst macht das aber Dom-Römer-Geschäftsführer Michael Guntersdorf. Er steht in der Neugasse, die die Braubachstraße mit dem Hühnermarkt verbindet, dem zentralen Platz im Quartier. „Das war die engste Gasse in der Altstadt“, berichtet er. „Oben hatten die Häuser nur einen Abstand von 1,40 Meter.“ Diese Enge lässt sich derzeit nur erahnen. Zwar sind die Gebäude im Rohbau fertig, aber noch komplett eingerüstet. So erkennt man nur auf den zweiten Blick, dass das aus Fachwerk konstruierte Haus „Zur Flechte“ an der Ecke Neugasse/Hühnermarkt gerade verputzt wird. Die Balken werden also nicht zu sehen sein – aber das ist auch so beabsichtigt. Die rekonstruierten Häuser sollen sich so präsentieren, wie sie vor der Zerstörung im Krieg ausgesehen haben.

Sichtbar bleibt nur die besonders aufwendige Fachwerk-Konstruktion der „Goldenen Waage“, dem bedeutendsten Haus der Altstadt. Nach und nach werden immer mehr Schmuckelemente angebracht. In den vergangenen Tagen kamen die goldverzierten schmiedeeisernen Gitter für die Bögen im Erdgeschoss. Zum Teil existierten noch die Originale, vier Gitter hat Schmiedemeister Albrecht Morgenstern in seiner Schmiede Neuhammer in Sachsen nachgebaut. Eine aufwendige Angelegenheit, erzählt er. „Dreieinhalb Monate haben wir dafür gebraucht.“ Auf das Ergebnis ist er stolz: „Das ist schon ganz etwas Besonderes.“

Besonderheiten finden sich an vielen Stellen in der Altstadt. Zum Beispiel am „Alten Kaufhaus“ in der Gasse „Hinter dem Lämmchen“. Es ist eines der 20 Gebäude, die nach einem zeitgenössischen Entwurf entstehen. Dennoch werden das Erdgeschoss barocke Torbögen aus Sandstein zieren. Es handelt sich um Original-Teile, sogenannte Spolien, eines Hauses in der Schillerstraße, die die vergangenen 100 Jahre im Garten des Liebieghauses überstanden haben. „Das ist eine Erinnerung an frühere Zeiten“, sagt Guntersdorf. „Wir kleben keine Spolien an die Häuser, nur damit es alt aussieht.“

Kirche im Kapellchen

Schräg gegenüber soll das Haus „Klein Nürnberg“ wirklich alt aussehen – es wird originalgetreu rekonstruiert. Das Erdgeschoss wird von einem gewaltigen Kreuzgewölbe überspannt. „Kapellchen“ habe man diesen Raum genannt, sagt Guntersdorf. Er sei aber immer profan genutzt worden. Erst nach dem Wiederaufbau zieht die Kirche ein. Der Evangelische Regionalverband wird dort eine Begegnungsstätte einrichten. Vor dem Gebäude entsteht ein kleiner Platz, der vom Gebäude des Kunstvereins begrenzt wird. „Wir arbeiten daran, dass der Kunstverein an dieser Seite einen neuen Eingang erhält“, berichtet Guntersdorf.

Die meisten Gebäude sind weit fortgeschritten, zum Teil sind die Dächer schon mit Schiefer gedeckt. Etwas hinterher hinkt nur das „Rote Haus“, nach der „Goldenen Waage“ das bedeutendste Bauwerk der Altstadt. Prägend sind die drei Holzsäulen, auf denen die oberen Geschosse ruhen. Diese Säulen sind der Grund dafür, warum es beim „Roten Haus“ langsamer voran geht als bei anderen Gebäuden. Komplett aus Holz dürften die Stützen heute aus Brandschutzgründen nicht mehr sein, erläutert Projektleiterin Marion Spanier-Hessenbruch. Sie müssten mit einem Stahlkern versehen werden. „Das ist alles ziemlich kompliziert.“

Trotzdem werde der Zeitplan eingehalten, versichert Guntersdorf. Das heißt: Ende 2017 sind die Häuser fertig, spätestens am 1. März 2018 werden sie bezogen. Der Kostenrahmen werde eingehalten, betont Guntersdorf. Die Ausgaben liegen bei mehr als 185 Millionen Euro, denen allerdings Einnahmen aus dem Verkauf von Häusern und Wohnungen gegenüberstehen. Von den 60 Wohnungen sind nur noch drei zu haben.

