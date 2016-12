Musik und Malerei: In der B-Ebene: Mit Kultur gegen den Crackhandel

Die Crackdealer in der B-Ebene mögen gestaunt haben: Mitten in der B-Ebene, wo sie sonst ihre krummen Geschäfte anbahnen oder gar vollziehen, bauten Studenten der Frankfurter Fachhochschule gestern Mittag Instrumente, einen Computer und Lautsprecher auf. Ihre Performance mit dem Titel „High Life“ war der Auftakt zu einem zweiwöchigen Kulturprogramm in der B-Ebene – an jenem Ort, den böse Zungen wegen der hartnäckigen Dealerszene zuletzt als „rechtsfreien Raum“ bezeichneten.

„Stimmung der Angst“

In den vergangenen drei Wochen haben das städtische Gesundheitsdezernat und Drogenreferat gemeinsam mit der Deutschen Bahn einen ganzen Reigen von Veranstaltungen zusammengestellt. Die Berichte über die Crackdealer in der B-Ebene hätten eine „Stimmung der Angst“ ausgelöst, sagte Drogenreferatsleiterin Regina Ernst. Das Kulturprojekt mit dem Namen „Für ein Miteinander – wir nehmen uns den Raum“ bezeichnete sie als „Chance, diesen Ort wieder positiv zu besetzen“. Drogenkonsum sei eine gesellschaftliche Realität, sagte Ernst. Sie sprach sich für einen respektvollen Umgang mit Suchtkranken aus, für die das Bahnhofsviertel eben der „Lebensmittelpunkt“ sei.

„Wir können die Probleme, die da sind, nicht wegsingen“, räumte Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) ein. Er lobte aber das zivilgesellschaftliche Engagement der Sänger, Musiker und Künstler, die ehrenamtlich einen Beitrag zum Kulturprojekt leisten werden. Gestern begann der Künstler Oguz Sen, der am Main ein Bild des ertrunkenen Flüchtlingsjungen Aylan auf eine Mauer gemalt hatte, mit einem großflächigen Werk.

Auch Schulen machen mit

An elf Werktagen bis zum 22. Dezember gibt es insgesamt 16 kulturelle Darbietungen: Der Cäcilienchor macht am Dienstag, 13. Dezember, um 17 Uhr einen Flashmob. Die Frankfurter Singakademie folgt tags darauf um 18 Uhr, die Kantorei tritt am 21. Dezember zur gleichen Zeit auf. Auch Schulen beteiligen sich: Am 16. Dezember um 18 Uhr zeigen zum Beispiel Gesangsschülerinnen der Musikschule ihr Talent. Die Brass-Band der Ziehenschule und der Chor der Carl-Schurz-Schule stehen für den 19. Dezember, 10.30 Uhr beziehungsweise 15 Uhr, auf dem Programm. Am 9. Dezember kommt eine Percussiongruppe in die B-Ebene, am 12. Dezember eine Trompetengruppe. Außerdem sind in den kommenden zwei Wochen ein Fado-Sänger, Cajun-Musik, eine Querflöte und Gitarren zu hören.

