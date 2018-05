Grüne fordern Verzicht auf Radstreifen: In der Textorstraße wird es zu eng für Radler

Die Textorstraße soll ausgebaut werden. Das ist der Plan der Stadt. Im Fokus steht dabei der Abschnitt zwischen der Brückenstraße und der Darmstädter Landstraße sowie der Knotenpunkt Heisterstraße/Siemensstraße. Die Pläne sehen vor, dass die Straßenbahnhaltestellen „Brückenstraße/Textorstraße“ und „Lokalbahnhof/Textorstraße“ barrierefrei umgebaut werden. Zudem werden Fahrbahn, Parkbuchten und Gehwege umgestaltet. Und es soll für Radfahrer eine durchgehende Ost-West-Verbindung von der Holbein- und der Siemensstraße über die Textor- und Heisterstraße geschaffen werden. 4,9 Millionen Euro will die Stadt investieren.

Heftige Kritik

Jubelschreie lösen die Pläne allerdings nicht aus. Schon in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats 5 (Niederrad, Oberrad, Sachsenhausen) wurde über die Bau- und Finanzierungsvorlage diskutiert. Die städtischen Planungen wurden einstimmig abgelehnt. „3,3 Millionen Euro sollen aus dem Etat für den Radverkehr in den Umbau fließen“, schimpfte Reinhard Klapproth von den Grünen schon in der Ortsbeiratssitzung. Dabei würden die Bedürfnisse der Radfahrer überhaupt nicht berücksichtigt. Denn statt ordentlicher Radwege soll es nur zwei Schutzstreifen geben.

Um zu zeigen, wie gefährlich und „unsinnig“ die Pläne sind, luden Reinhard Klapproth und Cornelia Zippel, ebenfalls Grünen-Ortsbeiratsmitglied, nun zu einem Ortstermin ein. Klapproth zeigte es mit Maßband und weißer Kreide auf dem Trottoir bildlich auf. „Der Fußgängerweg, der inklusive Parkplätzen jetzt noch 2,05 Meter misst, soll nach dem Umbau nur noch 1,60 breit sein.“ Zippel fügte hinzu: „Das ist doch viel zu schmal für die ganzen Touristen, die hier jeden Tag vorbeikommen, um in die Germania oder den Kanonesteppel zu gehen.“ Auch für die Radfahrer sehen die Grünen dort Probleme. „Ein Radweg, der nur 1,25 Meter breit ist, geht gar nicht“, meinte er und zeigt auf, dass zwischen Senkrechtparkbuchten und Radweg noch eine Wasserrinne mit Gullis in der Breite von 30 Zentimetern geplant sei. „Das ist rutschig und gefährlich für Radfahrer“, so Klapproth.

Auf der gegenüberliegenden Seite der Lokale in der Textorstraße sei zurzeit ein 1,60 Meter breiter Fahrradweg geplant. „Dem würden wir zähneknirschend zustimmen“, so Reinhard Klapproth.

Es wird ruhiger

Die Grünen sehen nur eine Lösung: In der Textorstraße muss eine Tempo-30-Zone eingerichtet und der Radweg in die Gutzkowstraße oder in die Willemerstraße verlegt werden. „Dann haben alle etwas davon“, sagte Cornelia Zippel. Sie meinte damit, dass die Bewohner durch Tempo 30 mehr Ruhe hätten und sicherer seien, die Radfahrer einen bequemen Radweg durch Parallelstraßen hätten und sich Fußgänger auf dem Bürgersteig nicht drängeln müssten. Auch für die parkenden Autos sei dann noch genug Platz. Für die Autos seien senkrecht 4,30 Meter eingerechnet worden – mit den Hinterrädern am künftigen Hochbordstein. Auch das sei keine gute Rechnung, erklärte Klapproth und deutete auf einige Fahrzeuge, die fünf Meter lang sind. Kühlerhauben würden daher künftig über die Parklinie ragen und Wagenhecks in den Sicherheitsstreifen.

„Tempo 30 wollen CDU und SPD zwar nicht, aber man sollte über die Sicherheit für Anwohner und Touristengruppen ebenso nachdenken, wie darüber, dass eine Tempo-30-Zone auch weniger Lärm verursacht“, sagt Zippel.

An den Verkehrsdezernenten Klaus Oesterling sei bereits geschrieben worden. „Eine Antwort steht noch aus“, so Zippel. Auch auf die Einladung des Ortsbeirates an das Verkehrsdezernat, das Verkehrsprojekt in einer der nächsten Sitzungen direkt vorzustellen, warte man noch auf eine Reaktion. „Wir hoffen darauf, dass wir noch vor den Sommerferien die Gelegenheit haben werden, mitzureden“, sagte Klapproth. Denn er befürchtet ansonsten, dass die Stadtverordneten die Pläne einfach beschließen – noch vor der Sommerpause. „Das müssen wir verhindern. Wir müssen auf unsere Parteifreunde im Römer einwirken und auf ihr Einsehen hoffen.“