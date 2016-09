Prozessauftakt am Amtsgericht: Inder prügeln sich – auch mit Schlagring

In Bockenheim, Kreuzung Landgrafen- und Leipziger Straße, flogen in einer Julinacht vergangenen Jahres die Fetzen. Seit gestern müssen sich dafür zwei 25 und 33 Jahre alte Männer vor dem Amtsgericht Frankfurt verantworten. Der Tatvorwurf lautet auf gefährliche Körperverletzung.

Die zwei indischen Staatsangehörigen hatten sich kurz zuvor bereits in der Nähe des Sikh-Tempels in Unterliederbach geprügelt, später auch am Hauptbahnhof Frankfurt. Dabei kam auch ein verbotener Schlagring zum Einsatz. Möglicherweise erklärt sich die schwere Attacke in Bockenheim mit den vorausgegangenen Keilereien.

Jedenfalls traf einer der Angeklagten (er lebt in Frankreich und besuchte seinen Cousin in Frankfurt) kurz nach Mitternacht auf verfeindete Landsleute. Einer von diesen setzte ohne langes Zögern einen Schlagring gegen den Besucher ein und verletzte ihn dabei erheblich am Kopf und unterhalb des Auges. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht und blieb dort eine Nacht. Die Befürchtung einer Gehirnerschütterung bewahrheitete sich nicht – mit dem Schreck davongekommen trat der Mann die Rückreise nach Frankreich an.

Sein Cousin aus Frankfurt wurde bei der Attacke nur leicht verletzt. In den Tagen nach der Prügelei konnte er über diverse soziale Netzwerke im Internet die Adressen der Angeklagten sowie deren Spitznamen ausfindig machen – die Staatsanwaltschaft konnte mit ihrer Ermittlungsarbeit beginnen, die mit der Übersendung der Anklageschrift an das Amtsgericht endete.

Gestern saßen die beiden Schläger zum ersten Mal auf der Anklagebank – und schwiegen. Im Zuschauerraum hatten sich etliche Bekannte mit Turbanen versammelt. Einer der geladenen Zeugen, der unmittelbar am Tatort wohnt und in der fraglichen Nacht bereits im Bett lag, schilderte das Tohuwabohu in der Tatnacht. Die Streithähne seien so laut gewesen, dass er das Getöse trotz Ohrstöpseln hörte. Zahlreiche Anwohner hatten in dieser Nacht die Polizei verständigt, die den Streit schließlich beendete.

Einfach wird die Beweisaufnahme für Amtsrichterin Bettina Wild nicht, muss sie doch vorerst ohne die Aussage des Opfers auskommen – der Mann lebt ja in Frankreich und will zwei Ladungen des Gerichts nicht erhalten haben. Ein anderer Zeuge befindet sich derzeit in Amerika.

Vermutungen, die Schläge könnten Teil eines Streits zwischen verschiedenen indischen Gesellschaftsgruppen (Kasten) gewesen sein, bestätigte sich gestern jedoch nicht. Offenbar lagen die Hintergründe der Gewalttat tatsächlich in den vorausgegangenen Schlägereien, bei denen offenbar auch der Mann aus Frankreich in irgendeiner Weise beteiligt gewesen sein soll.

In der kommenden Woche wird der Prozess fortgesetzt.