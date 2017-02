Seveso-III-Richtlinie: Infraserv Höchst wehrt sich gegen Neubaugebiet am Industriepark

„Neue Wohngebiete gehören nicht neben Chemiestandorte.“ Mit klaren Worten hat sich Jürgen Vormann, geschäftsführender Vorstand des Industrieparkbetreibers Infraserv Höchst, gegen die Bestrebungen der Stadt ausgesprochen, etwa 2000 neue Wohnungen in Sindlingen zu bauen – in Steinwurfnähe zum Tor West des Industrieparks. Man sei beunruhigt durch die zunehmenden Bestrebungen, Flächen in Industrieparknähe für das Wohnen in Beschlag zu nehmen. „Das raubt uns unsere Entwicklungsmöglichkeiten“, erklärt Vormann. Der Industriepark Höchst sei nicht nur ein Wirtschaftsgarant mit seinen rund 22 000 Arbeits- und 1200 Ausbildungsplätzen, sondern auch größter Gewerbesteuerzahler in Frankfurt. Vormann: „Es gibt bessere Stellen für Wohngebiete; wir führen die Diskussion sehr intensiv mit der Stadt.“

Wohnen im Industriepark Kommentar: Die Rahmenbedingungen müssen stimmen Kaum einer versteht, warum im Bereich von Störfallanlagen keine neuen Wohnungen gebaut werden dürfen, wenn doch Tausende von Menschen bereits dort wohnen. Ein Kommentar von Holger Vonhof. clearing

Hintergrund ist die Diskussion um die Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie und die Abstandsbemessungen zwischen sogenannten „Störfallbetrieben“ und neu zu errichtender Wohnbebauung. Darüber verhandelt Infraserv als Standortbetreiber der Industrieparks Höchst und Griesheim seit Jahren mit der Stadt: „Wir versuchen auszuloten, wie eine mögliche Kompromisslinie aussehen könnte“, so Vormann. Man habe nichts dagegen, Baulücken zu füllen, aber „neue Wohngebiete setzen die Industrie unter Druck.“

Vormann will dabei nicht zwischen Nachbarn erster und zweiter Klasse unterscheiden, also zwischen Menschen, die zum Teil bereits seit Jahrzehnten „neben der Fabrik“ wohnen und solchen, die in mögliche Neubaugebiete ziehen: „Die alten Nachbarn sind genauso schutzbedürftig.“ In den Gesprächen mit der Stadt gebe es „die Chance, zu einer Einigung zu kommen“, mehr wolle er aus Rücksicht auf die laufenden Gespräche nicht verlautbaren. Er sehe „einen gangbaren Weg in nicht allzu ferner Zukunft.“ Möglicherweise würden dabei Standards definiert, die auch für andere Chemiestandorte in Deutschland richtungsweisend sein könnten.

Milliarden Euro investiert

Dabei geht es auch um Investitionen bestehender oder neuer Standortkunden. Seit dem Jahr 2000 sind 6,99 Milliarden Euro in den Industriepark Höchst investiert worden, aber die Höhe der Investitionen ist rückläufig: 2016 waren es 341 Millionen Euro, 2015 352 Millionen und 2014 370 Millionen.

Die Jahre mit den höchsten Investitionen – 644 Millionen in 2009 und 600 Millionen in 2008 – liegen lange zurück. Investitionen würden derzeit eher in Asien getätigt. Trotzdem lägen die Investitionen im Industriepark noch über den Werten der früheren Hoechst AG in Spitzenjahren, der lediglich bei rund 500 Millionen Mark, also etwa 256 Millionen Euro, gelegen habe.

Zuletzt hatten drei größere Standortkunden im Industriepark investiert: Bayer im Gebiet Pflanzenschutz, Sanofi in die Erweiterung der Insulin-Pen-Herstellung und die japanische Firma Kuraray in ein neues Tanklager.

Gesetze als Hindernisse

Im Gespräch mit der Politik, so Vormann, müsse man jedoch immer wieder darauf hinweisen, dass das „kein Selbstläufer“ sei. Vormanns Geschäftsführungskollege Dr. Joachim Kreysing kritisiert „fehlende Planungssicherheit“: Vor allem „sich ständig ändernde Gesetze rund um Strom oder die Kraftwärmekopplung“ seien, so Kreysing, „ein wesentliches Hindernis, Investitionen zu tätigen.“ Das betrifft vor allem die rund zehn großen Chemie- und Pharma-Firmen, die unter den rund 90 Unternehmen am Standort Höchst ausschlaggebend für die Entwicklung seien. Mit Besorgnis werde in diesem Zusammenhang auch die politische Entwicklung „auf der anderen Seite des Atlantiks“ beobachtet: Der Insulin-Hersteller Sanofi etwa, der größte Gewerbesteuerzahler Frankfurts, produziert alles, was in den USA verkauft wird, in Höchst.

Die Rahmenbedingungen für produzierende und forschende Unternehmen, so Kreysing und Vormann, dürften sich nicht weiter verschlechtern. Allein in der Energiepolitik hätten Unternehmen in Deutschland im internationalen Vergleich weiterhin mit Wettbewerbsnachteilen zu kämpfen. Aber auch bei der Verkehrsinfrastruktur, in der Bildungspolitik oder bei der digitalen Infrastruktur sehen die Geschäftsführer Handlungsbedarf.