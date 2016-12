Umbau nötig: Ins Stadthaus kommt doch ein Museum

Für das im Juni eröffnete Stadthaus in der neuen Altstadt wird jetzt doch neben der Nutzung als Veranstaltungsraum eine museale Nutzung angestrebt. Darauf einigten sich die Vertreter der Koalition aus CDU, SPD und Grünen in dieser Woche. In der vorangegangen Wahlperiode hatten sich die Grünen in der damals regierenden schwarz-grünen Koalition noch dagegen gesträubt. Jetzt ist aber abgesprochen, im Stadthaus Exponate aus dem Dommuseum, aber auch aus dem Ikonenmuseum und Gegenstände des evangelischen Regionalverbandes zu zeigen.

Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) stimmte diesem Plan zu. Für die Nutzung des Stadthauses auch als Museum ist ein Umbau des gerade fertiggestellten Neubaus nötig. Wie teuer das wird, hängt vom Konzept ab. Heute wollen Kämmerer Uwe Becker und Infrastrukturdezernent Jan Schneider (beide CDU) Näheres dazu bekanntgeben. Wegen der Kosten lehnt die FDP-Fraktion eine Museumsnutzung ab: „Das Gebäude bereits so kurz nach Fertigstellung umzubauen, würde in der Öffentlichkeit zu Recht als inakzeptable Geldverschwendung bezeichnet werden.“

(tre)