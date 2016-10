Containeranlage kommt: Insolvente Dinner-Show: Zelte verschwinden endlich

Spektakuläre Raubzüge Blitzeinbrüche in Frankfurt: Diebe räumen Luxusläden leer

Frankfurt. In Frankfurt hat es in der Nacht zum Montag zwei spektakuläre Einbrüche in Läden mit Luxusartikeln gegeben: In der feinen Goethestraße zerstörten die Täter mit einem gestohlenen Auto das Schaufenster eines Uhrengeschäfts, um an die kostbaren Chronometer zu kommen. mehr