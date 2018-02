OB-Wahl in Frankfurt: Interesse an der Briefwahl so groß wie nie zuvor

Fünf Tage vor der Oberbürgermeisterwahl hat fast jeder zehnte Wahlberechtigte Briefwahl beantragt. Rund 50 000 Anträge sind bis zum Dienstag beim Wahlamt eingegangen. Das sind etwa 17 000 mehr als zum gleichen Zeitpunkt vor der Wahl 2012. Selbst wenn man berücksichtigt, dass es heute deutlich mehr potenzielle Wähler gibt als vor sechs Jahren (505 600 gegenüber 463 000), ist das Interesse an der Briefwahl deutlich gestiegen. „Diesen Trend beobachten wir seit einigen Jahren“, sagt Wahlleiterin Regina Fehler. Ein Rückschluss auf die Gesamtwahlbeteiligung sei nicht zulässig. Vor sechs Jahren lag sie bei nur 37,5 Prozent.

Die meisten Anträge seien elektronisch oder klassisch per Post eingegangen, berichtete Hans-Joachim Grochocki vom Wahlamt. Der Andrang in der Briefwahllokalen in den Bürgerämtern auf der Zeil (Eingang Lange Straße) und in der Dalbergstraße 14 in Höchst sei nicht groß gewesen. Dort kann man noch bis Freitag seine Stimme abgeben. Geöffnet ist heute von 7.30 bis 16 Uhr, am Donnerstag von 10 bis 18 Uhr und am Freitag von 7.30 bis 13 Uhr.

Da die Wahl mit nur einer Stimme einfacher auszuzählen ist als die Kommunalwahl, rechnet Grochocki damit, dass am Sonntag um 19 Uhr erste Zwischenergebnisse vorliegen. Das vorläufige Endergebnis kann gegen 21 Uhr feststehen. Abgesegnet wird es vom Wahlausschuss am Mittwoch, 28. Februar. Erst danach werden Briefwahlunterlagen für die Stichwahl verschickt. Rund 40 000 Wahlberechtigte haben sie vorsorglich beantragt, obwohl noch nicht feststeht, ob es am 11. März zu einem zweiten Urnengang kommt. Sollte keiner der zwölf Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommen und eine Stichwahl nötig sein, werden keine neuen Wahlbenachrichtigungen verschickt – außer an die rund 1600 Frankfurter, die nach der Hauptwahl wahlberechtigt sind, weil sie zum Beispiel 18 Jahre alt wurden.

1,4 Millionen Euro stehen für die Wahl bereit. Ob das Budget ausgeschöpft wird, hängt davon ab, ob es eine Stichwahl gibt.

Im Bürgeramt, Statistik und Wahlen sind aktuell bis zu 45 Mitarbeiter nur mit der Wahl beschäftigt. Hinzu kommen 4000 ehrenamtliche Mitglieder der Wahlvorstände. Freiwillige werden noch im Gallus, im Ostend und im westlichen Nordend gesucht. Wer Interesse hat, kann sich unter der Telefonnummer (069) 212-40 400 dazu anmelden. Es gibt eine Aufwandsentschädigung von 45 bis 50 Euro. mu