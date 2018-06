Gegen EU-Verordnung: Internetaktivisten demonstrieren am Eisernen Steg

15.06.2018

Am 20. Juni wird der Rechtsausschuss des EU-Parlaments über eine Urheberrechtsform abstimmen, die zu gravierenden Veränderungen führen könnte. Am Sonntag wollen Internetaktivisten auch in Frankfurt dagegen demonstrieren.