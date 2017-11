Multiresistente Bakterien: Interview: So kann man sich vor Supererregern schützen

Waren Sie selbst überrascht von der Anzahl der gefährlichen Keime, die Sie im Wasser von Eschbach und Mühlgraben nachgewiesen haben?

PROF. DR. URSEL HEUDORF: Ich war vor allem überrascht, dass wir nicht nur im Eschbach verschiedene multiresistente Erreger (MRE) – also Keime, die gegen viele Antibiotika resistent geworden sind – gefunden haben, sondern auch im Mühlgraben. Anders als der Eschbach ist der Mühlgraben ja nicht durch eine Kläranlage beeinflusst.

Ein Verdacht fiel auf Wildvögel: Sie könnten über ihren Kot die Erreger vom einen in den anderen Bach transportiert haben. Haben Sie dazu schon weitere Erkenntnisse?

HEUDORF: Mir sind keine Daten zur Besiedelung von Wildvögeln mit multiresistenten Erregern bekannt. Aber die Tatsache, dass wir im Mühlgraben multiresistente Erreger gefunden haben, hat die Aufmerksamkeit schon auf die Wildvögel gelenkt. Ähnliche Funde gab es in sehr kleinen Wildbächen in Nordrhein-Westfalen. Auch dort spricht vieles dafür, dass Wildtiere die Keime verbreitet haben. Möglicherweise Vögel, möglicherweise aber auch andere Tiere.

Gehen Sie den Ursachen für die Keime in den Flüssen weiter nach?

HEUDORF: Wir haben noch einmal alle Oberflächengewässer untersuchen lassen. Das machen wir ohnehin regelmäßig und nehmen an 19 Stellen Proben – an Main, Nidda, Eschbach, Erlenbach, an allen Taunusabflüssen. Jetzt haben wir zum ersten Mal alle auch auf diese multiresistenten Erreger beprobt. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Haben Sie Angst vor dem, was sie finden werden?

HEUDORF: Angst nicht, aber Respekt. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass – wenn in der Bevölkerung mehr multiresistente Darmkeime vorhanden sind – diese natürlich auch ausgeschieden werden und über die Kläranlagen auch in die Oberflächengewässer gelangen. Bislang werden in den Kläranlagen ja keine Desinfektions-, sondern nur verschiedene Reinigungsverfahren durchgeführt.

Ist das dann noch ausreichend?

HEUDORF: Derzeit laufen dazu umfangreiche Untersuchungen. Die Ergebnisse stehen noch aus. Ich möchte diesen nicht vorgreifen. Möglicherweise wird herauskommen, dass wir eine weitere Stufe in der Behandlung von Abwässern einführen müssen, möglicherweise auch nicht.

Es ist nur schwer vorstellbar, dass das nicht notwendig sein wird. Wenn diese Keime in Flüssen vorkommen, können sie sich auch weiter verbreiten. . .

HEUDORF: Das ist richtig. Aber wir haben auch in der Vergangenheit schon Fäkalindikatoren in den Oberflächengewässern gefunden und darin bislang keine große Gefährdung für die Bevölkerung gesehen. Wir können den Eintrag resistenter Keime in die Kläranlagen aber auch mindern, indem wir Antibiotika sorgsamer einsetzen – dann ist der Resistenzdruck geringer und es werden weniger multiresistente Erreger entstehen.

Diese gefährlichen Keime treten hier nicht nur auf, weil wir zu sorglos mit Antibiotika umgehen. Viele Erreger sind importiert.

HEUDORF: In der Tat. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass Reisende vor allem nach Aufenthalten in Asien oder Afrika mit hoher Wahrscheinlichkeit mit multiresistenten Erregern im Gepäck – also im Darm – zurückkehren. Wie lange diese Erreger bleiben, ist noch unbekannt. Das untersuchen wir mit dem MRE-Netzwerk Rhein-Main gerade bei besonders resistenten Keimen.

Wie gehen Sie dabei vor?

HEUDORF: Wir bitten Patienten, die uns mit einem solchen Keim gemeldet werden, uns weitere Abstriche zur Verfügung zu stellen. So können wir feststellen, wie lange der Erreger nachweisbar ist.

Gerade bei Darmkeimen heißt es, diese können auch dann vorhanden sein, wenn man sie im Labor nicht nachweisen kann. Wie aussagekräftig sind solche Untersuchungen?

HEUDORF: Wir erhalten immerhin Erkenntnisse darüber, wie lange die Keime im Darm nachweisbar sind. Aber Sie haben Recht: Weil sich im Darm so viele Keime tummeln, kann es sein, dass antibiotikaresistente Erreger nicht nachweisbar sind, obwohl sie da sind. Sie werden in der Regel erst dann wieder sichtbar, wenn der Keimträger eine Antibiotikatherapie erhält.

Warum?

HEUDORF: Weil ein Breitband-Antibiotikum die harmlosen Keime abtötet. Übrig bleiben die antibiotikaresistenten Keime, die sich in der Folge rapide vermehren – und dann auch nachweisbar sind.

Warum weiß man so wenig darüber, wie lange die Keime im Darm bleiben? Hätte man das nicht längst untersuchen können und müssen?

HEUDORF: Nein. Vor ein paar Jahren war die Situation noch lange nicht so. Es gab diese Erreger noch nicht oder nur sehr, sehr selten. Resistenzen, selbst gegen Reserveantibiotika, nehmen enorm zu. Vor zehn Jahren hatten wir sehr viele der Erkenntnisse noch nicht, die wir heute haben.

Experten warnen vor der Post-Antibiotika-Ära, also vor einer Zeit, in der wir gegen vermeintlich harmlose Keime keine Mittel mehr zur Verfügung haben. Sind wir dort allmählich angekommen?

HEUDORF: Es gibt durchaus Keime, die gegen alle, wirklich alle verfügbaren Antibiotika resistent sind. Wir hatten einen solchen Erreger schon 2007 in einer hiesigen Klinik. Es gibt viele verschiedene nationale und internationale Initiativen, dem Einhalt zu gebieten, angefangen beim Zehn-Punkte-Plan des Bundesgesundheitsministeriums bis hin zur Deutschen Antibiotika Resistenz Strategie (Dart). In den nächsten Jahren wird sich hier einiges tun.

Die Keime sind aber jetzt schon da, und sie gehen auch nicht mehr weg.

HEUDORF: Die Keime sind da, inwieweit sie wieder weggehen, wissen wir nicht. Beim Hautkeim MRSA haben die Resistenzen von 2007 bis 2013 etwa in Blutkulturen deutlich abgenommen von 20 auf 13 Prozent. Das zeigt, dass man Resistenzen auch wieder reduzieren kann, aber das bedarf natürlich einer großen Anstrengung.

MRSA ist ein Keim, den man gut sanieren, also wieder loswerden, kann. Das ist bei Darmkeimen anders. . .

HEUDORF: Das ist richtig. Darmkeime kann man nicht sanieren.

Mit einem besonders gefährlichen Darmkeim hatten Sie es im Frühjahr an der Uniklinik zu tun. Eine Zeit lang befürchteten Sie, dieser Supererreger könne sogar gegen Desinfektionsmittel resistent sein. Das erwies sich als falsch. Was machen wir, wenn wir es irgendwann tatsächlich mit so einem Keim zu tun bekommen?

HEUDORF: Bei diesem Erreger war es ja glücklicherweise nicht der Fall. Das wurde eingehend untersucht. Und dass ein Erreger gleich gegen alle zur Verfügung stehenden Desinfektionsmittel resistent wird, halte ich auch für unwahrscheinlich. Wäre dem so, wäre das natürlich eine schlimme Situation. So oder so bedarf es weiterer Forschung, um auszuloten, was dann noch möglich sein wird.

Konnten Sie noch ruhig schlafen, als dieser Verdacht im Raum stand?

HEUDORF: Wir haben uns schon sehr große Sorgen gemacht und die Uniklinik hat gemeinsam mit uns maximale Maßnahmen unternommen. Damit konnte aber auch gezeigt werden, dass es geht. Nach der anfänglichen Verbreitung – fünf Patienten waren damals betroffen – kam es zu keinen weiteren Fällen. Der Ausbruch war innerhalb eines Monats beendet. So schnell hat das bisher kaum jemand geschafft.

Was haben Sie daraus gelernt?

HEUDORF: Wir haben gelernt, dass wir ein noch stärkeres Augenmerk auf die Feuchtbereiche richten müssen, also auf das Abwassersystem und die Siphons.

Wieso?

HEUDORF: Keime können sich dort in den Biofilmen sehr gut verstecken und sind vor Desinfektionsmitteln weitgehend geschützt.

Wie kann man ihnen dennoch beikommen?

HEUDORF: Zum einen gibt es selbsterhitzende Siphons, die Keime mit Hitze abtöten, zum anderen gibt es die Möglichkeit, mit hochkonzentrierten Desinfektionslösungen zu arbeiten.

Rechnen Sie damit, dass es in Zukunft häufiger zu derartigen Vorfällen kommt?

HEUDORF: Ich hoffe es nicht, aber es ist davon auszugehen, dass wir solche Ausbrüche häufiger haben werden. Wobei man auch sagen muss, dass wir gelernt haben, damit umzugehen, sonst hätten wir den Ausbruch im Frühjahr nicht so schnell in den Griff bekommen. Damit es erst gar nicht so weit kommt, ist ein gutes Screening bei der Aufnahme von Patienten natürlich das A und O.

Also das systematische Testen von Patienten, die als potenzielle Keimträger gelten, weil sie etwa in einer ausländischen Klinik in Behandlung waren?

HEUDORF: Genau. Solche Screening-Untersuchungen werden in den Kliniken zunehmend durchgeführt. Nur wenn man weiß, mit welchem Erreger man es zu tun hat, kann man entsprechend behandeln und die anderen Patienten vor Keimen schützen.

Alle Keimträger erwischt man damit trotzdem nicht. Der Patient etwa, auf den der Ausbruch an der Uniklinik zurückging, ist zunächst durchs Raster gefallen. . .

HEUDORF: In dem auswärtigen Krankenhaus, von dem er später an die Uniklinik überwiesen wurde, wurde der Patient gescreent, man hat diesen Erreger aber zunächst nicht feststellen können. Erst kurz vor der Verlegung haben die Mitarbeiter dort eine Probe entnommen, in dem später der Erreger gefunden wurde. In der Uniklinik wurde der Patient schon bei der Aufnahme gescreent, weil er dort auf die Intensivstation eingeliefert wurde. Da ist also nichts versäumt worden. Wir sehen darin aber die Grenzen der Methode, denn bis das Ergebnis solcher Screenings vorliegt, dauert es 24 bis 48 Stunden, und in dieser Zeit kann sich ein Keim schon weiter verbreitet haben.

Die Uniklinik fragt schon bei der Aufnahme von Patienten systematisch die wichtigsten Risikofaktoren ab, um potenzielle Keimträger früh zu identifizieren. Reicht das?

HEUDORF: Das Verfahren an sich ist sehr gut, dennoch wird man damit nicht jeden Keimträger identifizieren. Wir haben in Hessen seit 2011 eine Meldepflicht für besonders resistente Erreger* – und wir sehen anhand der Daten, dass nur bei etwa einem Drittel die Kriterien Auslandswohnsitz, Auslandsaufenthalt oder Krankenhausaufenthalt im Ausland erfüllt sind. Bei 70 Prozent ist das nicht der Fall. Weil wir zu wenig darüber wissen, woher diese 70 Prozent der Patienten ihre Keime haben, können wir leider noch nicht die richtigen Fragen stellen.

Um sicherzugehen müsste man also alle Patienten bei der Aufnahme screenen?

HEUDORF: Das halte ich, vor allem bei Darmkeimen, für schwierig. Selbst bei MRSA gibt es für ein flächendeckendes Screening keine Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention – übrigens in Holland auch nicht –, weil diese bei uns nicht so weit verbreitet sind wie in anderen Ländern. Bei den Darmerregern ist es noch problematischer, weil wir die Keime unter den vielen anderen Darmkeimen unter Umständen gar nicht nachweisen können. Ein Negativergebnis gibt dann eine falsche Sicherheit.

Wir haben es immer häufiger mit extrem gefährlichen Keimen zu tun. Gleichzeitig werden Antibiotika in der Tiermast verfüttert wie Kraftfutter. Müsste man dem nicht endlich einen Riegel vorschieben ?

HEUDORF: Der Gesetzgeber hat hierzu schon Vorgaben gemacht. Unter anderem müssen die Landwirte den Einsatz von Antibiotika genau dokumentieren. Tatsächlich zeigt sich, dass der Verbrauch in der Tierhaltung in den vergangenen Jahren leicht rückläufig ist. Das Problem ist allerdings: Gerade bei den Antibiotika, die ein breites Wirkspektrum haben und somit einen starken Resistenzdruck ausüben, beobachten wir eine Zunahme. Möglicherweise muss da das Gesetz nachgebessert werden.

Sollte man das nicht noch viel strenger handhaben?

HEUDORF: Bezogen auf die Tiermenge werden in Deutschland verglichen mit anderen Ländern tatsächlich mehr Antibiotika eingesetzt. Das ist sicherlich auch eine Folge unserer Massentierhaltung. In der Regel werden nicht nur einzelne Tiere behandelt, sondern ganze Herden. Andere Länder kommen mit deutlich weniger Antibiotika aus. Vielleicht können wir von diesen Ländern lernen.

Wie kann sich jeder einzelne vor gefährlichen Keimen schützen?

HEUDORF: Ich liebe diesen alten Spruch: „Nach dem Klo und vor dem Essen Händewaschen nicht vergessen.“ Damit ist schon vieles abgefangen.

Haben wir Grund zur Sorge?

HEUDORF: Ein Weiter so geht jedenfalls nicht. Wir müssen umdenken. Antibiotika sind wertvolle Medikamente und keine Bonbons. Dies versuchen wir, in den Projekten unseres MRE-Netz (siehe Info) Rhein-Main zu vermitteln.

*Gemeint sind Keime mit Carbapenemresistenz. Carbapeneme sind Reserveantibiotika.

