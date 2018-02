Die Wohnungspreise in Frankfurt explodieren. Wie Planungsdezernent Mike Josef (SPD) verhindern will, dass die Mieten in der Metropolregion Rhein-Main irgendwann so hoch sind wie in New York oder London, verrät er in unserem Interview.

Sie sind selbst vor rund 13 Jahren zum Studieren nach Frankfurt gekommen? Wie schwer war es für Sie eine Wohnung zu finden?

JOSEF: Wir haben gottseidank nach einer Woche eine Wohnung gefunden im Ostend, eine WG. Die war für uns finanzierbar. Aber ich habe mich damals nicht so intensiv mit dem Wohnungsmarkt beschäftigt, wie ich mich heute damit beschäftige. Bei uns ging es glücklicherweise relativ flott und sogar im Ostend

Jetzt ist das Ostend noch bezahlbar, aber das wird wahrscheinlich lange nicht mehr so sein?

JOSEF: Naja, die Situation ist heute schon eine andere als vor 13 Jahren. Weil immer weniger Bauland da ist, steigt die Nachfrage nach Wohnraum in Frankfurt rasant. Immer mehr Bestandsgebäude und Bestandsmieten geraten unter Druck. Es wird immer stärker versucht, Gebäude aufzukaufen und Mietraum in teure Eigentumswohnungen umzuwandeln, um einfach innerhalb von kürzester Zeit viel und schnell Geld zu machen. Und das nimmt seit einem Jahr rasant zu. Wenn wir also von Aufwertungsdruck reden, dann merken Sie das durchaus auch schon im Ostend.. Sie merken es ganz, ganz stark in Bockenheim oder im Gallus.

Was kann man als Planungsdezernent dagegen tun?

JOSEF: Wenn wir über den Wohnungsmarkt reden, dann geht es ja nicht nur um die Frage des Neubaus, sondern es geht auch um die Frage des Bestandschutzes. Es ist eine Riesen-Herausforderung, die Bestandsmieten für die hier bereits lebenden Frankfurter zu schützen, weil wir diese niedrigen Mieten in den Neubauten nie realisieren können. Wir haben in den letzten dreizehn, vierzehn Monaten im Rahmen unserer Milieuschutzsatzungen zwölf Mal das städtische Vorkaufsrecht ausgeübt – immer mit der Zielsetzung, dass der Eigentümer dann auf eine Luxussanierung verzichtet. Die Abwendungserklärung wurde bereits in sechs Fällen unterzeichnet.

Sind denn diese Milieuschutzsatzungen die richtigen Instrumente oder läuft man da der Entwicklung hinterher?

JOSEF: Auf kommunaler Ebene kämpfen wir gegen Windmühlen. All unsere Instrumente, auch die Milieuschutzsatzungen, sind weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein. Mit dem Milieuschutz können wir, wenn angebaut oder aufgestockt wird, überhaupt keine Rahmen setzen. Ich habe eine andere Meinung als die Bundesebene: Wenn wir mit Modernisierungsmaßnahmen anders umgehen würden, bräuchten wir keine Mietpreisbremse. Ich habe nicht pauschal etwas gegen Modernisierung, die Wohnungen sollen ja auch in der Substanz gut sein. Aber das ist ja momentan eine Gelddruckmaschine. Das führt dazu, dass Wohnungen nach der Modernisierung teilweise doppelt oder dreimal so teuer sind als vorher.

Wie reagieren die Investoren denn auf die Vorgabe, bei Neubauprojekten 30 Prozent geförderten Wohnungsbau zu realisieren?

JOSEF: Wir haben nicht vordergründig eine Wohnungskrise, sondern auch eine Bodenkrise. Die, die von der Entwicklung am meisten profitieren, sind die Makler und die Grundstückseigentümer, weil wir immer weniger Bauflächen haben und die meistbietend über den Tisch gehen. Wenn wir nicht einen Anteil von 30 Prozent geförderten Wohnungen fordern, würden die Grundstücke noch teurer verkauft. Wir sichern damit auch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Zum Beispiel beim alten Polizeipräsidium: Dann würden für das Grundstück nicht wie öffentlich kolportiert 200 Millionen Euro geboten, sondern 230 Millionen Euro.

Wie wollen sie diese Entwicklung denn aufhalten?

JOSEF: Auf kommunaler Ebene können wir sie nur begrenzt aufhalten. Ich würde mir wünschen, dass öffentliche Grundstücke nicht an denjenigen vergeben werden, der den höchsten Preis bietet, sondern an den mit dem besten Konzept. Beim geplanten neuen Stadtteil im Nordwesten gehören 40 Prozent der Flächen der Stadt oder stadtnahen Stiftungen. Dadurch haben wir einen anderen Zugang zum Boden. In den Niederlanden läuft das schon ganz anders: Dort entwickeln in aller Regel Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung oder die Gemeinden selbst das Wohnbauland, auch Enteignungen sind möglich. Damit findet kein Preiskampf statt. Ein großer Teil der Wertsteigerung verbleibt bei der Kommune.

Würden sie dieses Enteignungsmodell für geeignet erachten?

JOSEF: Ich würde jetzt nicht in Richtung Enteignung gehen. Aber wenn man die Situation heute ernst nehmen will, werden wir nicht darum herumkommen, mit Grund und Boden anders umzugehen. Im Kern geht es doch um die Frage, wie der Bodenwertzuwachs verteilt wird. Der Preis darf nicht mehr alleine das ausschlaggebende Kriterium sein.

Aber Grundstücke, über die die Stadt über ihre Wohnungsbaugesellschaft ABG bereits verfügt, etwa am Campus Bockenheim, werden dann doch für hochpreisige Projekte verwendet. Warum macht die ABG das?

JOSEF: Beim Kulturcampus Bockenheim ist es so, dass die ABG die Grundstücke ja erst mal vom Land kaufen musste. Und in der Regel verkauft das Land die Grundstücke auch nicht für einen Appel und ein Ei. Wenn wir gleichzeitig auch ein kulturelles Angebot wollen, dann muss das quersubventioniert werden. Außerdem entstehen auch hier 30 Prozent geförderter Wohnungsbau und gemeinschaftliches Wohnen.

Sie haben angekündigt, dass Sie vom Wertzuwachs bei Grund und Boden etwas abschöpfen möchten. Wie soll das gehen?

JOSEF: Wir erarbeiten gerade einen Grundsatzbeschluss, in dem klargestellt wird, dass man auf Basis des Bodenwertgewinns eine Abgabe tätigen muss, die der Allgemeinheit zugutekommt. Das kann Geld sein, das können aber durchaus auch Grundstücke sein. Ein Teil des Bodens kann beispielsweise an die Kommune gehen. Wir könnten diese Grundstücke dann zum Beispiel an Genossenschaften vergeben.

Glauben Sie denn, dass die Grundstückseigentümer das mitmachen? Könnte es nicht zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommen?

JOSEF: Hätte ich mich in den letzten Jahren vor rechtlichen Auseinandersetzungen gescheut, hätten wir zum Beispiel auf dem Deutsche-Bank-Areal nicht 30 Prozent geförderten Wohnungsbau durchgesetzt. Es wird Widerstand geben, aber es braucht einen klaren Kompass und eine klare Haltung.

Die Linke fordert für Neubaugebiete 100 Prozent geförderte Wohnungen. Ist das sinnvoll?

JOSEF: Davon halte ich nichts. Guter Städtebau lebt von einer Nutzungsmischung und einer sozialen Durchmischung. Wo in den 1960er und 1970er Jahren versucht wurde, sozialen Wohnungsbau zu konzentrieren, mussten wir danach Stadtreparatur betreiben, weil das nicht gutgegangen ist. Wir müssen daran arbeiten, dass der freifinanzierte Wohnungsmarkt wieder bezahlbar wird.

Es wird viel über Wohnhochhäuser und Nachverdichtung gesprochen. Werden wir in Frankfurt künftig dichtere Siedlungen haben?

JOSEF: Da, wo es möglich ist, sollte man über dichtere Bebauung und Blockrandstrukturen nachdenken. Ich rede nicht über zehn oder elf Stockwerke, sondern über fünf, sechs Stockwerke. Ich denke, das ist sinnvoll in einer Stadt wie Frankfurt, die nur begrenzt Fläche hat. Aber wir werden uns im neuen Stadtteil städtebaulich den Gegebenheiten anpassen. Das habe ich auch in Steinbach, Oberursel und Eschborn gesagt. Die Frage der Dichte ist immer in dem Kontext zu sehen, wo etwas entwickelt wird.

Im vergangenen Jahr wurden nicht mal 50 Einfamilienhäuser verkauft. Stirbt das Eigenheim in Frankfurt aus?

JOSEF: Die Frage ist ja, wer kann sich noch ein Einfamilienhaus für 700.000 oder 800.000 Euro leisten? Allein wegen der Einkommen ist die Nachfrage nach Einfamilienhäusern in Frankfurt begrenzt.

Aber selbst Eigentumswohnungen kann sich die breite Bevölkerung nicht mehr leisten.

JOSEF: Auch das liegt an den Bodenpreisen. Im Nordend, Ostend und in Bornheim sind diese in den letzten zehn Jahren um 130 Prozent gestiegen. Deshalb kosten dort Eigentumswohnungen mehr als 5000 oder 6000 Euro pro Quadratmeter. 43 Prozent der Frankfurter Haushalte haben ein Einkommen von weniger als 2000 Euro netto und sind damit nicht annähernd in der Lage, sich Wohneigentum zu leisten.

Aber kann Frankfurt denn das Problem überhaupt alleine lösen?

JOSEF: Wir brauchen die Zusammenarbeit mit dem Umland und eine regionale Lösung. Mit dem Wirtschaftswachstum, das in der gesamten Region entsteht, entsteht auch Bevölkerungszuwachs. Nur verschließt man davor die Augen, und das finde ich ein Stück weit unehrlich. Wir bauen ja in Frankfurt auch Wohnraum für Arbeitsplätze, die in der Region entstehen, das muss man auch mal diskutieren.

Das klingt so, als wären sie mit der Zusammenarbeit innerhalb der Region Rhein-Main nicht zufrieden?

JOSEF: Bei einigen besteht die Auffassung, der Regionalverband ist dazu da, Mehrheiten gegen Frankfurt zu organisieren. Wenn das die Idee ist, dann muss man das Ganze tatsächlich infrage stellen, weil man dann die Problematik nicht erkannt hat, dass Frankfurt die Herausforderungen der nächsten Jahre nur gemeinsam mit der Region lösen kann und umgekehrt.

Haben Sie eine Vision von Frankfurt? Wie soll die Stadt in 50 Jahren aussehen?

JOSEF: Ach wissen Sie, mit den Visionen ist das so eine Sache. Meine Idee für Frankfurt ist erst einmal, dass wir mit dem neuen Stadtteil vorankommen. Dass wir die Infrastruktur ausweiten, sonst bekommen wir Probleme mit dem Verkehr. Dass die Stadt weiter ihre Attraktivität erhält – auch im kulturellen Bereich. Ich hoffe, dass wir nicht irgendwann eine Entwicklung nehmen wie New York und Paris, sondern dass sich jeder in jedem Stadtteil das Leben leisten kann. Frankfurt lebt von der Durchmischung, von der Internationalität. Diese Mischung wünsche ich mir für die Stadt und für die Stadtteile. Unsere Herausforderung ist es, das zu garantieren und auszuweiten.