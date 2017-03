Montags-Interview: Interview mit Dr. Marion Friers: „Der Patient ist mündig“

Frau Dr. Friers, Sie kommen nicht mal aus der Gesundheitsbranche und stellen seit drei Jahren mit modernem Management-Hokuspokus die Rotkreuzkliniken auf den Kopf. Warum?

DR. MARION FRIERS: Aus meiner Sicht müsste die Frage eher lauten: Warum nutzen andere Krankenhäuser diese modernen Management-Instrumente nicht? Krankenhäuser haben die Aufgabe, sich auf einem Gesundheitsmarkt zu positionieren. Sie haben die Aufgabe, wirtschaftlich und effizient zu arbeiten und gleichzeitig eine gute Versorgungsqualität zu liefern. Warum nutzen sie dann nicht alle Instrumentarien, die ihnen dafür zur Verfügung stehen? Warum ist es so, dass Krankenhäuser im Wesentlichen Kostenreduzierung – und da vor allem Personalkostenreduzierung – als einziges Management-Instrument kennen?

Sie managen die Klinik wie ein Unternehmen. Sie produzieren aber keine Autos. Sie haben es mit kranken Menschen zu tun. Passt das überein?

FRIERS: Für mich passt das sehr gut überein. Die Mechanismen in der Unternehmensführung sind die gleichen. Für mich macht es keinen Unterschied, ob ich ein Auto produziere oder Menschen gesund mache. Auch in der Industrie müssen Manager ethische Grundsätze verfolgen. Für mich sind Ethik und wirtschaftliche Anforderungen untrennbar miteinander verbunden. Erst wenn man beides zusammenbringt, wird Erfolg daraus. Deshalb habe ich bei diesem Thema auch keinen Zwiespalt.

Manch anderer vielleicht schon . . .

FRIERS: Das ist mir bewusst. Aber gerade weil wir es hier mit Menschen zu tun haben, die krank sind und sich in einer Grenzsituation befinden und die wir bestmöglich versorgen müssen, muss ich meinen Job machen: Das heißt, für gut ausgebildete Menschen und für optimale Strukturen sorgen, in denen die Mitarbeiter gut arbeiten können. Dazu gehört auch eine vernünftige Personalausstattung.

Andere Kliniken jammern immer, das Personal sei der wesentliche Kostentreiber im Krankenhaus . . .

FRIERS: Natürlich ist es das. Es ist trotzdem totaler Irrsinn, immer nur am Personal zu sparen. Am Ende entscheidet sich die Qualität der Pflege und der medizinischen Leistung an der Qualität der Menschen, die dort arbeiten: Je qualifizierter und je motivierter sie sind, umso besser ist die Leistung, die sie am Patienten erbringen. Deswegen dreht sich bei uns sehr viel um die Mitarbeiter. Wir können nicht alle Wünsche erfüllen. Aber ich kann versuchen, gemeinsam Lösungen zu entwickeln.

Das klingt so einfach, dabei stellen Sie mit Ihrem Management-Stil hier manches auf den Kopf. Wie kommen all diese Veränderungen bei Ihren Mitarbeitern an?

FRIERS: Solche Veränderungsprozesse sind natürlich nicht einfach, weil sie mit sehr, sehr vielen Emotionen verbunden sind. In dem Moment, in dem man etwas anders machen will als bisher, stößt man auf unglaubliche Beharrungskräfte. Die gibt es in jedem Unternehmen, aber in Krankenhäusern sind sie ganz massiv. Einer der Leitsätze, die ich in den ersten drei Jahren gehört habe, war: „Sie kommen ja auch nicht aus dem Krankenhaus.“

Woher nehmen Sie dennoch die Gewissheit, dass das, was Sie hier vorhaben, funktioniert?

FRIERS: Die habe ich nicht. Die hat keiner. Die Welt ist zu komplex geworden, die Geschwindigkeit, in der sie sich verändert, ist zu groß, als dass ein Mensch sagen könnte: Wenn wir da lang gehen, ist das der Erfolg. Gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir auf unsere Mitarbeiter setzen, ihnen vertrauen und sie in Entscheidungen einbeziehen. Ob unser Weg zum Erfolg führt, weiß ich nicht. Bisher hat er das. Wir sind das einzige Haus, das keine freie Stelle in der Pflege hat, wir bekommen Initiativbewerbungen, wir haben inzwischen einen Stellenpool aufgebaut. Und das alles mit Instrumenten, von denen man mir gesagt hat: Das können Sie vergessen, das funktioniert im Krankenhaus nicht.

Was reizt Sie so am Krankenhaus, dass Sie sich diese Auseinandersetzung permanent antun?

FRIERS: Ich kenne viele andere Branchen, aber die Krankenhausbranche ist die spannendste überhaupt. Wir haben es hier mit Menschen aller möglichen Qualifikationsstufen zu tun haben, und es geht um ein emotional aufgeladenes Thema: Gesundheit ist das Wichtigste, das Menschen haben. Das macht es so schön, ein solches Haus in die Zukunft zu führen und die Menschen für Zukunft und Innovation zu begeistern. Mehr machen wir hier nicht.

