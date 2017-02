Frankfurter Gewerkschaftsboss im Gespräch: Interview mit Philip Jacks: „Trump macht mir Sorgen“

Sie sind jetzt 100 Tage im Dienst. Was ist aus Sicht eines Gewerkschafters das größte Problem der Region?

PHILIPP JACKS: Das größte Problem ist, dass viele Menschen, die hier arbeiten, hier nicht leben können, weil die Lebenshaltungskosten so hoch sind. Dass die Mieten so hoch sind, dass sie mit vielen Löhnen nicht bezahlt werden können.

Welche Branchen meinen Sie damit im Besonderen?

JACKS: Die klassischen Branchen mit geringen Löhnen sind natürlich Pflegeberufe, es sind aber auch die Verkäuferinnen und Verkäufer, es ist das Reinigungsgewerbe, aber es sind auch die Lebensmittelhandwerker. Es wäre wahrscheinlich einfacher zu sagen, welche es nicht sind: In den Banken sind die Löhne recht gut und in den Metall- und Industriebetrieben. Fast alle anderen haben es in Frankfurt schwer. Wir haben erst kürzlich eine Aufstellung der Agentur für Arbeit in Frankfurt bekommen, wonach eine vierköpfige Familie mit Kindern im Alter von vier und sechs Jahren Lebensunterhaltkosten von knapp 4000 Euro im Monat hat. Da müssen schon zwei Leute arbeiten gehen.

Jetzt kann ja die Gewerkschaft möglicherweise etwas tun, um höher Löhne durchzusetzen. Aber was kann sie beim Thema Mieten tun?

JACKS: Bezahlbarer Wohnraum ist bei uns seit langem ein großes Thema. Wir versuchen einerseits, dass es geförderten Wohnraum für niedrige und mittlere Einkommen gibt, wie es die Stadt Frankfurt auch schon tut, was aber noch verstärkt werden muss. Man muss überlegen: Wie kann man die Verteilungsgerechtigkeit so umsetzen, dass es eine gut gemischte Stadtgesellschaft gibt?

Durch die Änderung einer Verordnung ist in Frankfurt fast jeder zweite Mieterhaushalt sozialwohnungsberechtigt – bis zu einen Brutto-Jahreseinkommen von knapp 60 000 Euro für einen Vier-Personen-Haushalt. Ist das nicht übertrieben? Da müsste die Stadt ja 140 000 Sozialwohnungen zur Verfügung stellen.

JACKS: Dass Problem ist, dass man mit einem mittleren Einkommen – das sind diese 58 000 Euro bei einer vierköpfigen Familie – eben tatsächlich keine Wohnung in Frankfurt findet. Es ist richtig, dass die Stadt sagt, wir wollen aber diese Leute hier haben, deshalb ist es richtig, dass diese Grenze so gesetzt wurde. Planungsdezernent Mike Josef arbeitet daran, dass 30 Prozent der privaten Neubauten Sozialwohnungen sein müssen, bei der ABG Holding sind es sogar 40 Prozent. Beide Zahlen müssten noch viel höher sein. Wenn nur 30 Prozent mittlere Einkommen in Frankfurt leben würden und 70 Prozent Reiche, ist es immer noch keine gut gemischte Stadtgesellschaft, sondern eine sehr reiche Stadtgesellschaft mit entsprechender Verdrängung der Normalverdiener.

Bild-Zoom Foto: Heike Lyding Der neue DGB-Chef Philipp Jacks im Gespräch mit FNP-Redakteur Thomas Remlein (rechts).

Es gibt aber durchaus Stadtteile wie Sindlingen, Nied oder Griesheim, in denen mittlere und niedrige Einkommen zahlreich vertreten sind. Viele Reiche wandern auch freiwillig nach Königstein, Kronberg oder Bad Homburg ab.

JACKS: Es ist eine freie Entscheidung, in ländliche oder grüne Gegenden zu ziehen. Aber es sollte eine freie Entscheidung sein.

Lassen Sie uns zu einem anderen Thema kommen: Was hat die Einführung des Mindestlohn in Frankfurt gebracht?

JACKS: In den meisten Brachen wird in Frankfurt ohnehin schon mehr als die 8,84 Euro Mindestlohn bezahlt, also hat es relativ wenig gebracht hat. Gebracht hat etwas, dass die Arbeitszeit dokumentiert werden muss. Zumindest theoretisch haben die unbezahlten Überstunden und der Sozialbetrug abgenommen. Die Aufstockungsleistungen nach Hartz IV fließen zwar noch an genauso viele Personen, aber der Betrag mit dem die Allgemeinheit mit Steuergeldern die Differenz zwischen Niedriglohn und Armutsgrenze subventioniert, ist geringer geworden ist. In Frankfurt ist die Armutsgrenze leider aufgrund der hohen Mieten sehr hoch.

Sie haben es schon angesprochen: In den meisten Branchen wird in Frankfurt über dem Mindestlohn gezahlt, weil die Löhne hier besser sind als in anderen Großstädten.

JACKS: Ja, aber betrügerische Arbeitgeber gibt es leider auch in Frankfurt, oft steht der Mindestlohn zwar auf dem Papier, in der Tasche der Beschäftigten kommt er aber nicht an. Ich habe mal woanders geguckt. In Brandenburg sind durch den Mindestlohn die Löhne der Ungelernten um zehn Prozent gestiegen. In Frankfurt nicht, weil dort ein hoher Arbeitskräftebedarf ist und schon vorher kaum einer Leute für 8,50 Euro einstellen konnte. Wir hören aber immer wieder, dass beispielsweise in der Hotelbranche Flüchtlinge als billige Arbeitskräfte missbraucht werden. Die kennen die Regeln nicht und die trauen sich auch nichts zu sagen. Da wird dann trotz der Dokumentationspflicht weit unter dem Mindestlohn bezahlt.

