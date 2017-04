Im Interview verrät Mediziner, warum er den Begriff nicht mag: Interview mit Prof. Dr. Volkhard Kempf: „Es gibt keine Krankenhauskeime“

Manche Klinik kann ein Lied davon singen: Multiresistente Erreger sind ein Riesenproblem für Krankenhäuser. Schlafen Sie eigentlich noch gut?

PROF. DR. VOLKHARD KEMPF: Menschen leben schon immer mit Bakterien zusammen und sind schon immer an Infektionskrankheiten erkrankt. Auch Resistenzen gegen Antibiotika gibt es schon immer. Die Situation aber hat sich verschärft, weil wir mehr Patienten mit den Möglichkeiten der Hochleistungsmedizin behandeln. Und solche Patienten brauchen öfter Antibiotika. Deswegen können sich resistente Bakterien im Krankenhaus und gerade in Hochleistungskrankenhäusern leichter durchsetzen. Ob ich noch ruhig schlafen kann? Meistens schon, weil wir wissen, dass wir uns auf unsere Mitarbeiter und auf den Hygieneplan verlassen können.

Was heißt meistens?

KEMPF: Wenn wir besonders resistente Keime bei uns „zu Besuch haben“, weil Patienten diese mitbringen, dann ist das auch für unser Team immer wieder aufs Neue aufregend. Dann müssen wir sicherstellen, dass unsere Hygienemaßnahmen auch tatsächlich funktionieren.

Wie häufig kommt es denn vor, dass Sie so ein richtig „fieses Viech“ haben?

KEMPF (lacht): „Fieses Viech. . .“ Aber, ja, es ist schon so. Sie meinen „so richtig fies“?

Ja!

KEMPF: Knapp 150 Mal in 2016.

Das sind dann die Keime, die gegen alle vier gängigen Antibiotika resistent sind (4 MRGN)?

KEMPF: Ja, und zusätzlich noch die neuen Vancomycin-resistenten Enterokokken (VRE) mit Zusatzresistenz, denen ich eine „große epidemiologische Karriere“ vorhersage.

Zur Person: „Mich haben Infektionskrankheiten schon immer fasziniert", sagt Prof. Dr. Volkhard Kempf, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene am Frankfurter Universitätsklinikum.

Vor welchem Keim haben Sie den meisten Respekt und warum?

KEMPF: Das sind schon die 4 MRGN. Aber auch Viruserkrankungen – Influenza und Masern etwa – dürfen wir nicht unterschätzen. Es gibt genug Krankenhäuser, die in der Vergangenheit Probleme damit hatten. Was uns etwas weniger Sorge macht, sind Methicillin-resistente Staphylococcus aureus-Bakterien, gemeinhin als „MRSA“ bezeichnet. Hier sind die Zahlen bundesweit – und auch in Frankfurt – rückläufig. Das haben wir gut unter Kontrolle bekommen. Das zeigt, dass die Hygiene in Deutschland so schlecht nicht sein kann.

Sie mögen den Begriff „Krankenhauskeim“ nicht besonders. Warum?

KEMPF: Ich mag den Begriff tatsächlich nicht – es gibt einfach keine Krankenhauskeime im engeren Sinne. Diese Keime werden von außen ins Krankenhaus getragen: Jeder Patient bringt Keime mit, das Personal ebenfalls. Im Krankenhaus, in der Hochleistungsmedizin, fallen derartig resistente Keime allerdings auf fruchtbaren Boden. Dann kann so ein ins Krankenhaus gebrachter Keim zum „Krankenhauskeim“ werden, wenn man nicht aufpasst. Aber so ganz wird der Begriff der Sache dennoch nicht gerecht. Vielleicht ist „Krankenhausproblem“ das bessere Wort.

So ein „Krankenhausproblem“, wie Sie es nennen, wird zum „Patientenproblem“, wenn man sich als Patient im Krankenhaus so einen Keim einfängt. Wie kann das passieren?

KEMPF: Wir tun alles dafür, damit genau das nicht passiert. Das Tückische ist nun einmal, dass man Mikroorganismen nicht sieht. Stellen Sie sich einen Patienten vor, der nach einem Unfall schwerstverletzt eingeliefert wird. Dem sehen Sie nicht an, ob er einen gefährlichen Keim mitbringt, und trotzdem muss ihm sofort geholfen werden. Damit wir andere Patienten vor solchen Keimen schützen können, sind wir darauf angewiesen, dass drei Maßnahmen eingehalten werden.

Welche sind das?

KEMPF: Erstens: Eine Risikoanalyse, bei der wir den Patienten in eine Hygiene-Risikogruppe einordnen und entsprechende Hygienemaßnahmen einleiten. Zweitens: Die notwendigen mikrobiologischen Untersuchungen, um die Situation aufzuklären. Und drittens: Passend zu Risikobewertung und Untersuchungsergebnissen müssen auf der Station die Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Das sind die drei kritischen Schritte, und die sind in jedem Krankenhaus gleich.

Das heißt, Sie schauen sich zunächst genau an: Was ist das für ein Patient?

KEMPF: Genau. Unser Top-Risikofaktor ist: Kommt ein Patient aus einer anderen medizinischen Einrichtung? Möglicherweise aus einem ausländischen Krankenhaus? Wir wissen, dass in Südosteuropa hochresistente Keime verbreitet sind. Und es kommt nicht von ungefähr, dass der am meisten gefürchtete Erreger Acinetobacter baumanii auch den Beinamen „Iraqi bacter“ trägt. Ein Aufenthalt in einer ausländischen Klinik ist deshalb der Top-Risikofaktor für multiresistente Erreger. Ein anderer ist, wenn ein Patient unter Antibiotika-Dauergabe steht, etwa weil sein Immunsystem nach einer Transplantation unterdrückt werden muss.

Sie testen also längst nicht alle Patienten. Was macht Sie zuversichtlich, dass Sie alle herausfiltern, die gefährliche Keime in sich tragen?

KEMPF: Es gibt hier keine 100-prozentige Sicherheit, das muss man klar sagen. Aber unser System hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend bewährt. Wir hatten am Uniklinikum kein einziges Problem und haben – zumindest soweit wir es überblicken können – alle relevanten Patienten identifiziert. Natürlich wäre es besser, man würde alle Patienten bei Betreten eines Krankenhauses auf alle möglichen Infektionsrisiken untersuchen. Das ist gegenwärtig aber aus verschiedenen Gründen nicht möglich.

Warum nicht?

KEMPF: Das ist vor allem ein ökonomisches Problem, weil solche Tests in den Fallpauschalen nicht eingepreist sind. Es wäre aber auch räumlich ein Problem, weil die Patienten, zumindest bis die Ergebnisse da sind, konsequenterweise in Einzelzimmern untergebracht werden müssten. Hinzu kommt, dass wir gar nicht so genau wissen, wie sensitiv unsere Testverfahren sind.

Das heißt, Sie wissen gar nicht, ob Sie einen gefährlichen Erreger bei einem Keimträger sicher nachweisen können?

KEMPF: So ist es. Nehmen wir mal an, Sie waren in Indien im Urlaub und haben ein paar wenige multiresistente Erreger mitgebracht, die wir in der Darmflora erst einmal nicht nachweisen können. Dann kommen Sie zu uns ins Krankenhaus, und aus irgendwelchen Gründen müssen wir Ihnen ein Breitband-Antibiotikum der letzten Generation geben. Damit „killen“ wir die meisten anderen, gut empfindlichen Bakterien, aber die resistenten Erreger bleiben übrig und überwuchern die Darmflora. Dann spätestens enttarnt sich der Erreger in unseren Testverfahren.

Wie verbreitet sind solche Keime?

KEMPF: Wir wissen, dass hierzulande ein bis zwei Prozent der Bevölkerung mit MRSA besiedelt sind. Bei den Vancomycin-resistenten Enterokokken (VRE) sind die Zahlen deutlich höher: 15 bis 25 Prozent der Patienten in unserem Einzugsgebiet sind im Darmtrakt mit VRE besiedelt. Zu den gramnegativen, resistenten Keimen (MRGN) haben wir gerade eine Untersuchung publiziert. Das Ergebnis: 8 Prozent der Hessen tragen multiresistente, gramnegative Erreger mit sich herum. Bei denen, die aus einer ausländischen Klinik oder aus Risikoländern kommen, sind es mehr als 40 Prozent. Damit müssen wir erst einmal umgehen.

Was können Patienten im Krankenhaus tun, um sich zu schützen?

KEMPF: Die Patienten müssen ihren Ärzten vertrauen. Und darauf, dass die Aufsichtsbehörden die Einhaltung der Hygienemaßnahmen einfordern. Wenn man allerdings als Patient merkt, dass Pflegepersonal oder Ärzte sich die Hände nicht desinfizieren, bevor sie medizinische Prozeduren durchführen, sollte man gezielt nachfragen. Das habe ich selbst auch schon gemacht.

Pflegekräfte und Ärzte haben unheimlichen Stress. Da vergisst man schnell mal, die Hände zu desinfizieren. . . Ist das die Achillesferse der Kliniken?

KEMPF: Sie haben vollkommen Recht. Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Wir sind ja keine Maschinen. Und unter Druck ist Hygiene oftmals das Erste, was leidet. Es ist doch völlig klar: Wenn da jemand liegt, der sofort Ihrer Hilfe bedarf, ist es schwer, die 30 Sekunden einzuhalten, die ein Desinfektionsmittel einwirken muss.

Kann ich als Patient überhaupt noch unbesorgt ins Krankenhaus gehen?

KEMPF: Die beste Zeit im Leben ist die, in der man nicht im Krankenhaus liegt. Aber wenn man ins Krankenhaus muss, kann man vertrauensvoll ins Krankenhaus gehen. Es werden dort alle Maßnahmen ergriffen, um Infektionen zu vermeiden. Die Hygienevorschriften sind verpflichtend. Und sie sind nicht schlecht. Deutschland ist weltweit eines der Spitzenländer, was Hygiene betrifft.

In den 1970er und -80er Jahren galten Infektionskrankheiten als besiegt, die Pharma-Industrie stellte die Suche nach neuen Antibiotika beinahe komplett ein. Rächt sich das heute?

KEMPF: Ja und nein. Ja, weil unser Bewegungsspielraum bei hochresistenten Keimen gegenwärtig begrenzt ist angesichts der wenigen neu entwickelten Antibiotika. Nein, weil sich auch gegen neue Antibiotika rasend schnell Resistenzen bilden werden: Kurz nach Entdeckung des Penicillins gab es Penicillin-resistente Bakterien, kurz nach der Einführung von Linezolid gab es Linezolid-resistente Keime. Diesen Wettstreit zwischen bakterieller Evolution, Antibiotika-Entwicklung und Entwicklung von Antibiotika-Resistenzen, den werden wir immer verlieren. Den können wir nicht gewinnen.

Das ist ja eine düstere Prognose. . .

KEMPF: So düster ist sie jetzt auch nicht. Wir bekommen ja nicht alle rund um die Uhr hocheffiziente Reserve-Antibiotika „hinten aus dem Medikamentenschrank“. Aber es ist richtig – wir werden uns in Zukunft häufiger mit hochresistenten Erregern auseinandersetzen müssen. Manche, etwa die hochresistenten Tuberkulose-Erreger, werden wir erst in zehn, zwanzig, dreißig Jahren als Problem wahrnehmen, weil die Infektionen von heute sich erst dann manifestieren werden. Es wird unangenehmer werden. Ich bin da schon beunruhigt.

Laut einer Studie der Charité könnten im Jahr 2050 mehr Menschen an Infektionskrankheiten sterben als an Krebs. . . Halten Sie das für realistisch?

KEMPF: Da sage ich jetzt mal ganz provokativ: Woran stirbt ein unheilbar erkrankter Krebspatient unglücklicherweise häufig am Ende seines Leidens? Die meisten sterben leider doch heute schon an Infektionen.

Aber teilen Sie die Einschätzung, dass Keime für uns in der Zukunft zu einem größeren Problem werden könnten, als Krebs es jetzt ist?

KEMPF: Das sind zwei Erkrankungen, die sich nur in Maßen miteinander vergleichen lassen. Krebs betrifft ein Individuum. Infektionen betreffen eine Population. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Was letztlich bedrohlicher ist, kann ich nicht sagen. Die Menschen haben mehr Angst vor Krebs, als vor Infektionserkrankungen, weil sie denken, dass wir gegen Infektionen immer noch irgend ein Medikament herbeizaubern können. Das können wir gegenwärtig auch fast immer noch. Die praktisch nicht behandelbaren Erreger sind noch sehr, sehr selten. Aber auch diese kommen zwischenzeitlich vor.

Sie hatten solche Erreger an der Uniklinik demnach schon?

KEMPF: Ja. Wir haben tatsächlich schon einige Male Patienten hier behandelt, bei denen kein einziges Antibiotikum mehr angeschlagen hat. Vor einigen Wochen ging ein Fall aus Amerika groß durch die Medien, da war die Rede vom ersten Super-Erreger, gegen den nichts mehr wirkt. Dazu kann ich nur sagen: Unsere eigenen Mitarbeiter hatten derartige Erreger schon vor einigen Jahren mehrfach in internationalen Publikationen beschrieben. Wir haben diese Patienten. In diesen Fällen können wir nur noch hoffen, dass das Immunsystem des Patienten es unter intensivmedizinischer Unterstützung schafft, den Keim zu besiegen. Gleichzeitig aber müssen wir dafür sorgen, dass der Patient, der im Bett nebenan liegt, nicht das gleiche Problem bekommt.

Wie genau gehen Sie da vor?

KEMPF: Schon bei einem begründeten Verdacht gilt in solchen Fällen die strengste Isolationsstufe: Einzelzimmer, Schleuse, Kittel, Mundschutz, Handschuhe, gegebenenfalls sogar einzeln zugewiesenes Pflegepersonal, Besuch nur unter Aufsicht, Desinfektion und Reinigung des Zimmers unter Aufsicht. Was für ein Aufwand. . .

KEMPF: Das kann man wohl sagen. Und diesen ganzen Aufwand bezahlt uns keiner. Den müssen wir aus den Fallpauschalen abpressen. Für Diagnostik und Hygienemaßnahmen bekommen wir kein zusätzliches Geld. Das sind einfach Zusatzausgaben in einem System, das auf Erlöse ausgelegt ist. Und wer den Erlös steigern will, muss eben auch die Ausgaben im Auge behalten.

Das heißt, bei der Hygiene wird gerne mal gespart?

KEMPF: Das System ist hier leider immer noch anfällig. Die Niederländer haben uns da einiges voraus. Dort werden beispielsweise Screening-Untersuchungen separat vergütet. In Deutschland sparen wir hier am falschen Ende.