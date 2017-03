Volker Stein will bei der Oberbürgermeisterwahl 2018 antreten: Interview mit Volker Stein: „Bernadette Weyland ist eine nette Frau“

Auch 2016 wurde ein Rekord erzielt Frankfurt: Touristenboom hält weiter an

Frankfurt. Die Übernachtungszahlen in Frankfurt klettern weiter. Ein Plus von 1,5 Prozent wurde im vergangenen Jahr erzielt. Noch schneller steigt allerdings die Zahl der Hotelbetten. Mehr als 5000 weitere kommen in den nächsten Jahren hinzu. mehr