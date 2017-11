Wolfgang Bauer, Psychotherapeut und Autor vieler Bücher zu Volksbotanik, Mythologie und Kulturpsychologie („Lexikon des Dunklen“), forscht über Ängste und Grenzerfahrungen. Im Interview spricht er über Begegnungen mit Verstorbenen, verfluchte Orte in Frankfurt und seine Experimente mit Fliegenpilz-Essenz.

Das Interview mit FNP-Mitarbeiterin Jutta Failing begann in seinem Garten in der Nähe des Merianplatzes im Nordend.

Einen so üppigen Tollkirschenstrauch findet man selbst im Wald kaum.

WOLFGANG BAUER: Ich gärtnere nicht bewusst. Alle Pflanzen siedelten sich ohne mein Zutun an und können sich hier austoben. Auch Holunder und Nachtschattengewächse. Als wir einen alten Ahorn fällten, erwachten Tollkirschensamen, die seit Jahrzehnten im Boden lagen. Ein befreundeter Archäologe grub in Syrien einen Tempel aus, fand dabei vier Kilogramm Samen des Bilsenkrauts, einer psychoaktiven Pflanze. Obwohl der Samen schon 1800 Jahre alt war, ging er auf.

Warum wächst hier kein Fliegenpilz, um den Hexengarten perfekt zu machen?

BAUER: Dafür bräuchte der Pilz symbiotische Partner wie Kiefer, Tanne oder Birke. Das Myzel, der unterirdische Teil des Pilzes, korrespondiert mit der Baumwurzel – und umgekehrt.

Sie sind Experte für den Fliegenpilz, haben ein Grundlagenbuch über ihn geschrieben. Mal gekostet?

BAUER: Eine Essenz. Nach einer halben Stunde wurde mir komisch. Ich wuchs und wuchs, bis zum Himmel und weiter. Wie Alice im Wunderland. Als Kind floh ich während eines Tieffliegerangriffs in eine Schonung, wo Fliegenpilze wuchsen. Meine Mutter warnte mich, sie zu berühren, denn darin würden die Zwerge wohnen. So hielt sie mich fern.

Noch werden die Nächte länger. Warum macht die Dunkelheit Angst?

BAUER: Nachts haben Triebe, Visionen und die Unvernunft freien Lauf. Im Dunklen ist gut munkeln, heißt es. In einer Schweizer Studie wurden Menschen zu unterschiedlichen Tageszeiten nach ihrem Geisterglauben befragt. Mittags hielten 23 Prozent Spuk für möglich, nachts waren es 43 Prozent.

Vor einigen Jahren halfen Sie Städel-Schülern, einen künstlichen Spukort zu kreieren.

BAUER: Die Studenten bauten die ehemalige Sachsenhäuser Kneipe „Gorjel Schwenker“ in ein „Geisterhaus“ um. Sie schafften es, das Fachwerkhaus komplett zu „durchseelen“, das heißt, sie aktivierten durch Installationen und Performances alle Mechanismen, die für ein Spuk- und Angsterlebnis notwendig sind. Vor allem Dunkelheit und Enge. Außerdem war Halloween. Als wissenschaftlicher Berater zeigte ich den Studenten etwa historische Zauberbücher, was sie sehr faszinierte. Auch stand ich für den Notfall bereit, denn in der Tat war es für ein paar Gäste zu viel des Guten.

Haben Sie selbst einmal Spuk erlebt?

BAUER: Vielleicht. Auf der anderen Straßenseite baute sich ein schwarzer Trichter auf. Aus diesem heraus manifestierte sich eine verstorbene Bekannte, verzerrt und mit Augenhöhlen wie dunkle Löcher. Ich war entsetzt. Diese Frau war Ethnologin gewesen und hatte über Medizinmänner in Afrika geforscht, wo sie tief in die magische Praxis eintauchte und diese erlernte. Übrigens eine Versuchung, der mancher Ethnologe erliegt.

Wie ging es weiter?

BAUER: Nicht nur ich sah die Erscheinung. Ein Jahr später, in einem Urlaub auf Menorca, erkannte ich die Verstorbene erneut, doch diesmal so, wie sie im Leben gewesen war. Ein letztes Mal dann, als ich mit meiner Frau in einem Würzburger Biergarten saß. Wir kamen mit einer älteren, gestandenen Fränkin ins Gespräch, plötzlich sprach aus ihr heraus meine Bekannte, in Englisch und einem afrikanischen Dialekt.

Sie haben ja Nerven! Was sagen Sie als Psychotherapeut dazu?

BAUER: Eine Verkettung von Umständen. Es könnte eine gewünschte Täuschung gewesen sein. Ich hatte mit dieser Bekannten nämlich vereinbart, dass derjenige, welcher zuerst stirbt, sich bei dem anderen „meldet“. Außerdem wissen wir heute nicht, ob auch kleinste Umwelteinflüsse solche Wahrnehmungen auslösen können.

Gibt es in Frankfurt unheimliche Orte?

BAUER: Ganz wie man es nimmt. In der Nähe des Hauptbahnhofs stand der Galgen. Am Merianplatz fanden schon einige Morde statt. Als ich Kind war, löschte hier ein Mann in der Nachbarschaft seine Familie aus. Ein magischer Ort war der Chinesische Garten, der leider zerstört wurde. Dort gab es eine „Geisterfalle“.

Wie funktionierte diese Falle?

BAUER: Mit ihr konnte man Quälgeister loswerden. Im verwurzelten fernöstlichen Glauben, dass diese unsichtbaren Wesen sich nur in gerader Linie fortbewegen, ging man um Ecken herum. Machte man es geschickt, „fiel“ der Geist in den Teich.

Sie kannten den „Alien“-Schöpfer und Oscar-Preisträger HR Giger. Wie viel „Monster“ war in ihm?

BAUER: Er war kein einfacher Mensch. Der Mythen- und Märchenforscher Sergius Golowin machte uns bekannt. Einmal erzählte HR Giger, dass er als Kind im Keller der Apotheke seines Vaters Totenschädel fand und seine Phantasie sich daran entzündet habe. Er starb kurios. Er stürzte in seinem Schloss die Treppe hinunter, eine Birnentorte in der Hand. Die wollte er mit seiner Frau essen, oben in der Kammer standen zwei offene Särge als Sofas bereit.

Viele räuchern in der dunklen Jahreszeit mit Harzen. Ist das Humbug?

BAUER: Bauern in den Alpen machen das bis heute als Unheil abwehrende Maßnahme. Tatsächlich hat der Rauch antibakterielle, antifungizide und auch beruhigende Wirkung. Es gibt Ladenflächen und Lokale, die funktionieren einfach nicht, egal wie sehr sich die Inhaber anstrengen. Auch in diesen Räumen schadet das Räuchern nicht.

Ihre Ähnlichkeit mit Rübezahl haben Sie schon selbst angesprochen.

BAUER: Früher war mein Bart rot. Einmal stand ich auf einem Bahnsteig und ein Zug hielt. Etwa 100 Schüler streckten ihre Köpfe heraus und riefen im Chor: „Rübezahl!“ Bei jedem Rufen verbeugte ich mich tief vor meinen Fans. Doch im Ernst. Die Sagengestalt Rübezahl ist der Herr des Gebirges, ein Gestaltenwandler und daher das ideale Gespenst.

