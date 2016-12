Der Rote Faden - Folge 204: Interview mit dem Weihnachtsmann: Das denkt er wirklich über Frankfurt

Horch, was kommt von draußen rein? Heute ist Heiligabend. Da ist klar, was am Abend von draußen rein kommt. Seit drei Jahren porträtieren wir in unserer Serie „Der Rote Faden“ jeden Samstag Menschen, die für die Region Besonderes leisten. In Folge 203 trafen wir jemanden, der für alle Christen auf der Welt Besonderes leistet: den Weihnachtsmann. Auf seinem Zwischenstopp auf dem Weihnachtsmarkt haben wir ihn erwischt...

Die Szene ist nur auf den ersten Blick peinlich, auf den zweiten aber ganz lustig. Der ältere Herr greift mit der rechten Hand zur vollen Glühweintasse, hebt seinen buschigen Oberlippenbart an, führt die Tasse zum Mund – und stößt einen Schmerzensschrei aus. „Verdammt“, ruft er und blickt sich erschrocken um.

Nein, keine Sorge, niemand hat ihn fluchen hören. „Jedes Mal verbrenne ich mir am ersten Schluck Glühwein die Nasenspitze. Und Sie ahnen gar nicht, wie viele Hektoliter von dem Gesöff ich mir dieses Jahr schon wieder reintun musste.“

Achso, und wir dachten, die rote Nase käme von der Kälte, weil er so viel unterwegs auf seinem Schlitten... „Ach Quatsch, das ist eine 1a-Säufernase. Wenn Sie seit Jahrhunderten diesen Job machen müssten, wüssten Sie auch keinen anderen Weg mehr.“

Geheime Nummer

Überhaupt erst den Kontakt herzustellen, war schwierig. Das Management bockte ein wenig. „Das ganze Jahr über ruft hier niemand an, aber ab Anfang Dezember wollen plötzlich alle einen Termin. Das nervt schon. Wo haben Sie überhaupt diese Nummer her? Die ist doch geheim.“ Aber jetzt steht er vor uns. Der Weihnachtsmann, wie der normale Bürger ihn nennt. Aber wie sollen wir ihn ansprechen? „Ach, machen wir es doch unkompliziert. Ich heiße Claus.“ Dann wäre das geklärt. Und dass er nicht sehr viel Zeit hat – das wurde uns auch vorher klar gemacht. Der Chef habe am Abend noch einige dringende Termine in Frankfurt, deswegen sei er schon ein paar Stunden früher in der Stadt. Und das mit dem Treffpunkt Weihnachtsmarkt? „Hmmh, naja, nicht sonderlich originell, das müssen Sie zugeben. Und die besten Erfahrungen haben wir in den letzten Tagen mit Weihnachtsmärkten auch nicht gemacht. Aber ein bisschen Folklore muss ja sein.“

Also steht Claus nun mit uns am Glühweinstand von Eddy Hausmann auf dem Römerberg. Wir hätten ja den kleinen Weihnachtsmarkt am Goetheturm vorgezogen, aber das war Claus nicht anonym genug. Und außerdem: „Da kann man sich doch nicht richtig unterhalten bei dem Lärm. Da donnert doch im Minutentakt ein Flugzeug drüber. Keine Ahnung, wie die Leute in Sachsenhausen das aushalten, aber Ihr Frankfurter wart ja schon immer hart im Nehmen.“

Deftige Wortwahl

Für einen Mann seines Ranges hat Claus eine erstaunlich deftige Wortwahl. Er hat viel gesehen und viel erlebt. Aber dass ausgerechnet er, der permanent mit seinem düsengetriebenen Schlitten durch die Lüfte reist, sich über Fluglärm beschwert, ist schon einigermaßen merkwürdig. „Ich habe umgestellt“, sagt Claus, „auf Elektroantrieb. Ökologisch, leise, nachhaltig. Obwohl. . .“ Nicht zum letzten Mal an diesem Nachmittag wird er sich verschwörerisch umblicken, bevor er weiterspricht. „Der zukünftige amerikanische Präsident hat mir schon ein Angebot gemacht: Atomantrieb, noch im Forschungsstadium, sehr verlockend. Aber die Bedingung war, dass ich dafür mit dem Coca Cola-Emblem auf der Seitentür herumreisen muss. Und mit diesem Penner von Koffein-Weihnachtsmann will ich wirklich nicht verwechselt werden.“ Das sind offenbar die Schlingen des profanen Lebens.

Aber nicht nur zu den USA, auch zu Frankfurt hat Claus ein eher gespaltenes Verhältnis. Verdammt schwierig (schon wieder dieser Kraftausdruck!) sei es, hier in der Stadt überhaupt zu landen. Erstens sei das Landemanöver aufgrund der Fallwinde aus dem Taunus und der Hochhäuser in der Innenstadt relativ kompliziert.

Auf die offiziellen Fluggesellschaften könne man sich auch nicht mehr verlassen, weil selbst bei der Lufthansa permanent gestreikt werde („wenn ich so arbeiten würde wie die, dann wäre hier der Teufel los!“). Und zweitens habe man jedes Mal Ärger mit der Flugsicherung in Langen, die sein unerlässliches Dienstgefährt als Privatflugzeug betrachte und eine Sonderlandegebühr von 2000 Euro verlange. „Sicher, das Geld ist da, es tut mir nicht weh“, sagt Claus, „man merkt halt, dass Frankfurt eine durch und durch kapitalistische Stadt ist.“ Da sei ihm diese sympathische Nachbarstadt im Osten schon wesentlich lieber, erklärt er und nippt an seinem Glühwein. Wie bitte, fragen wir nach, Nachbarstadt im Osten? Er meine doch nicht etwa. . . „Doch!“, ruft er fröhlich, „ich glaube, Ihr nennt es die verbotene Stadt! Aber ich finde es eigentlich immer ganz entspannend dort.“ Warum denn das? „Ach, die Leute sind so entspannt in Offenbach. Sie haben keine Arbeit, also auch keinen Stress; die Lebensmittel sind wahnsinnig günstig, und auch der Fußballverein macht einem keine Sorgen, weil er in einer unbedeutenden Liga im Mittelfeld herumdümpelt. Das ist doch geradezu paradiesisch.“

Okay, mit dem Weihnachtsmann streitet man nicht. Hat ja auch gar keinen Sinn. Trotzdem die vorsichtige Nachfrage: „Aber Sie wissen schon, dass es im kommenden Jahr sehr viel schwieriger wird, überhaupt nach Offenbach zu kommen?“ Claus schüttelt den Kopf. Dass die Frankfurter Straßenbahn an der Station Offenbach Stadtgrenze endet, das wusste er. Aber dass der Kaiserlei-Kreisel ab dem kommenden Jahr komplett umgebaut wird – das war ihm neu. Kein Kreisel mehr, sondern eine echte deutsche Kreuzung soll es wieder werden. Ein Großbauprojekt, das den Verkehr für einige Zeit aber erst einmal ziemlich aus dem Takt bringen wird. Aber Claus ist da ganz entspannt: „Wo ich hin will, da komme ich auch hin. Baustellen hindern mich nicht.“ Eine Steilvorlage: Ach ja, fragen wir da mal schnell, und wie steht das mit der neuen Frankfurter Altstadt? Hat er die auch schon im Rohzustand besichtigt? „Bin drüber geflogen, auf dem Weg zum Dom. Hatte da einen wichtigen Termin.“ Und dass das neu gebaute Stadthaus jetzt erst einmal wieder umgebaut werden muss, damit das Kirchenmuseum reinpasst? „Hmmmm.“ Claus bestellt sich einen zweiten Glühwein, reibt seine rote Nasenspitze und zwirbelt sich seinen Bart. „Naja, das soll ja ein ökumenisches Museum werden, habe ich gehört. Okay, wir haben das Lutherjahr, aber trotzdem passt es mir nicht, den Laden mit so einer abtrünnigen Sekte teilen zu müssen.“ Er denkt kurz nach. „Ach, egal“, ruft er, nippt an dem frischen Glühwein, dieses mal ohne Nasenverbrennung, und zieht seine Zigarettenschachtel aus der Manteltasche, Marke „Hells Angels“. „Sondertabakmischung“, grinst er stolz und schiebt sich eine Fluppe zwischen die Lippen, „wird extra für mich im Frankfurter Bahnhofsviertel angefertigt. Ich mag den Geschmack des Verruchten.“

Spricht mit Gott

Für einen heiligen Mann pflegt Claus einen erstaunlich lockeren Umgangston. „Hey Chabo,“, ruft er einem großen, kräftigen Mann hinterher, der ihn im Gedrängel angerempelt hat, „tanz gefälligst jemand anderen an!“ Der Mann dreht sich nur kurz um und schüttelt den Kopf.

„Mensch“, rufen wir, „Claus, so können Sie doch nicht mit Gott reden.“ Claus ist kurz irritiert. „Ich rede täglich mit Gott“, sagt er dann. Nein, nein erklären wir ihm, das war Alex Meier, Fußballgott. „Der?!“ Claus ist sichtlich überrascht. „auf den bin ich gar nicht gut zu sprechen. Der hätte mich kürzlich beinahe vom Schlitten geschossen, als ich in der Gegend um Wolfsburg unterwegs war, um Dieselrußfilter zu verteilen. Plötzlich kommt da so ein Geschoss dicht an meinem Schlitten vorbei. Aber okay – jeder darf mal einen Elfmeter versemmeln.“ Trotzdem, so merken wir an, steht die Eintracht ja gut da. Also, sehr gut. Geradezu fantastisch. Oder? „Och, doch, schon. Aber ich verstehe nicht viel vom Fußball“, entgegnet Claus. Und seit es da in der Bundesliga einen Verein gebe, dessen Sponsor damit werbe, dass man nur sein Gesöff trinken müsse, um Flügel zu bekommen, habe er ganz das Interesse verloren, „das war mir zu blasphemisch.“

Aber das sei doch gerade alles so wichtig in Frankfurt, entgegnen wir, auch dass der DFB auf dem Gelände der Rennbahn seine Nachwuchsakademie bauen dürfe. „Da warte ich noch auf den Aha-Effekt“, sagt Claus. „Pferderennen finde ich bescheuert, zumal da ja eh schon lange keine mehr stattfinden. Aber vor fünf Jahren war es herrlich; da konnte ich mit meinem Schlitten direkt dort landen und dann auf der gespurten Langlaufloipe ein paar Runden drehen. Sie wissen schon. In meinem Alter muss ich mich fit halten.“

Er nimmt einen tiefen Zug aus seiner „Hells Angels“-Fluppe. „Langsam brauche ich mal etwas zu essen“, nölt Claus, „sonst hab ich später voll Rohr die Hefe.“ Macht doch nichts, oder? „Doch, wie gesagt: Ich hab’ noch was vor.“

Schnell besorgen wir dem heiligen eiligen Mann einen Nierenspieß vom Stand. „Besser als nichts“, sagt er. Kürzlich sei er in Sachsenhausen in einem Restaurant gewesen und habe sich fürchterlich den Magen an einem noch fast rohen Hummer verdorben. „Ich habe den Namen von dem Bumsladen vergessen, wie hieß der nochmal, Galerie Dilma oder so. Hat jetzt gerade sogar einen Stern bekommen. Unfassbar. Die Tester müssen vorher zwanzig Schoppen zum Aperitif gesoffen haben.“

Schöne Fantasie

Auf der Straße, erzählt Claus, habe er am gleichen Abend auch diesen Schriftsteller getroffen, der kürzlich den Deutschen Buchpreis gewonnen habe. Der müsse da irgendwo um die Ecke wohnen. Wie hieß der nochmal, irgendwas mit einem christlichen Namen: „Genau, Kirchhof!“ Nein, Kirchhoff. „Ach, jetzt werden Sie aber gerade kleinlich, ist doch egal.“ Dieser Kirchhof oder Kirchhoff habe vor einigen Jahren jedenfalls mal ein Buch geschrieben, das „Die Weihnachtsfrau“ hieß, „das fand ich ganz spannend, so als Wunschfantasie.“

Apropos Kultur: Jetzt müsse er aber wirklich gleich los, sagt Claus. Vielleicht noch ein schnelles Calvadöschen für den Weg, aber dann müsse er zur Festhalle. Zur Festhalle? Spielen da heute Abend nicht diese. . . „Ja, genau, die Böhsen Onkelz. Bevor dann übermorgen der Stress richtig losgeht, brauch’ ich noch ein bisschen Ablenkung. Außerdem fühle ich mich dem Sänger Kevin Russell innerlich verbunden. Der hat es auch immer eilig, so wie ich. Nur muss ich halt nicht mit 240 Kilometern über die Autobahn brettern, das ist mein Privileg.“ Offenbar ein Mann mit vielseitigen Interessen. Wir schütteln uns die Hand. Ein Selfie noch mit uns beiden? Ja, gottverdammt, wenn es sein müsse. Dann ist er in der Menge verschwunden.

Kurz darauf sehen wir am dunklen Himmel über Frankfurt einen kurzen Goldstreif. Und als wir auf dem Handy das Selfie anschauen wollen, ist von Claus keine Spur zu sehen. Nur wir allein grinsen etwas dümmlich in die Kamera. Muss der Glühwein gewesen sein.