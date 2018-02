Die Wahlbeteiligung bei der OB-Wahl wurde dramatisch falsch eingeschätzt. Kommt so etwas öfter vor? Wie zuverlässig sind Prognosen und Hochrechnungen? Und welche Verantwortung tragen die Medien? Ein Interview mit der Soziologin Sigrid Roßteutscher.

Frau Roßteutscher, die Prognose zur Wahlbeteiligung bei der Frankfurter OB-Wahl lag gestern Abend zunächst gründlich daneben – um gut 20 Prozentpunkte. Kommt so was öfter vor?

Roßteutscher: Nein, ganz sicher nicht. Aber, um das gleich richtigzustellen: Die Statistiker haben gestern keine Prognose erstellt, sondern einfach gezählt.

Was heißt das?

Roßteutscher: Nun, die Statistiker sind davon ausgegangen, dass die neun Wahlbezirke, die sie ausgesucht hatten, repräsentativ für ganz Frankfurt sind. Sie haben die Aufzeichnungen der Wahllokale ausgewertet und damit die Wahlbeteiligung zu einem Zeitpunkt X berechnet, und anschließend auf Basis von Erfahrungswerten - etwa: wie viele Menschen gehen überlicherweise noch nach 16 Uhr wählen? - auf die endgültige Wahlbeteiligung hochgerechnet.

Nach Angaben der Stadt ist der Fehler ganz am Anfang dieser Berechnung passiert : Die Statistiker haben die Zahl der Wahlberechtigten zur Bundestagswahl im vergangenen Herbst zugrunde gelegt. Damals waren 423.000 Menschen in Frankfurt wahlberechtigt. Gestern waren es aber 505.000. Durch diese Verwechslung erschien die Wahlbeteiligung deutlich höher.

Roßteutscher: Genau. Die OB-Wahl ist eine Kommunalwahl. Dazu sind viele Nicht-Deutsche aufgerufen. Das erklärt den Unterschied.

Der Fehler wurde am Sonntag schnell entdeckt und korrigiert. Aber, mal ganz grundsätzlich: Sollten wir Hochrechnungen und Prognosen skeptischer betrachten?

Roßteutscher: Ja. Es gilt immer der allgemeine statistische Fehler, und der kann einen gravierenden Unterschied machen. Wahl-Prognosen werden auf Basis von Stichproben errechnet. Da werden 1.000 bis 2.000 Wahlberechtigte gefragt, ob sie wählen gehen und, wenn ja, wen sie wählen. Dabei kommt eine bestimmte Stimmenverteilung heraus. Wir gehen von einem Fehlerbereich von plus/minus drei Prozent aus. Die FDP hat das bei der Bundestagswahl 2013 schmerzlich erfahren. In den Umfragen lag sie bei sechs, sieben Prozent – aber bei der Wahl ist sie letztlich unter fünf Prozent gelandet und aus dem Bundestag geflogen.

Gilt dieser Fehlerbereich immer, unabhängig von der Größe der befragten Gruppe?

Roßteutscher: Nein. Je kleiner die Gruppe für Ihre Stichprobe, desto größer ist die Irrtumswahrscheinlichkeit. Und umgekehrt: Umso mehr Leute sie befragen, desto näher sind sie am tatsächlichen Ergebnis. Es gibt allerdings noch andere Faktoren, die solche Prognosen erschweren, zum Beispiel der Umstand, dass viele Befragte verheimlichen, dass sie eine radikale Partei wählen. Oder die Tatsache, dass immer mehr Wähler sich in letzter Sekunde – quasi in der Wahlurne – entscheiden. Das macht Prognosen unglaublich schwierig. Und wenn man das weiß, dann muss man sagen: Eigentlich machen die Meinungsforschungsinstitute ihren Job ganz gut.

Zwischen der ersten - falschen - und der zweiten - korrekten - Hochrechnung lagen gestern Abend gerade einmal 90 Minuten. Warum haben die Statistiker nicht einfach die Füße stillgehalten und gewartet, bis sie sichere Zahlen hatten?

Roßteutscher: Tja, ich glaube, da tragen die Medien Mitverantwortung – und natürlich die Leidenschaft der Wahlverantwortlichen. Die dachten, da bahnt sich eine Sensation an, und die Medien wollten das natürlich so schnell wie möglich verkünden. So kann es dann zu solchen Falschmeldungen kommen. Immerhin wurde schnell korrigiert.

Sigrid Roßteutscher ist Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt sozialer Konflikt und sozialer Wandel an der Goethe-Universität in Frankfurt.

Das Gespräch führte Christophe Braun