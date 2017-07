Sportereignis in Frankfurt: Ironman 2017 - Extremsport, ganz entspannt

Bei Temperaturen über 30 Grad bestaunten gestern Tausende Zuschauer, wie hartgesottene Triathleten nach 3,8 Kilometern Schwimmen im Langener Waldsee und 177 Kilometern auf dem Rennrad einen Marathon entlang des Mainufers liefen. Vier mal mussten die Profisportler und Amateure die Runde absolvieren, um nach 42,195 Kilometern auf dem Römerberg beim Zieleinlauf bejubelt zu werden. FNP-Redakteur Daniel Gräber war entlang der Strecke unterwegs: Er traf auf ölverschmierte Helfer, treue Fans und entspannte Freizeitkapitäne.

Flaggen für Hulk

Eine weite Anreise hatten die Fans von Pirmin Tamm: Sie kommen, wie der 28-jährige Triathlet, aus Estland. 1456 Kilometer von Frankfurt entfernt. „Team Pirmin“, haben sie sich auf die T-Shirts gedruckt, darunter die Comicfigur Hulk, ein rennender grüner Muskelberg. „So nennen wir Primin“, erklären sie das Motiv. „Hulk ist sein Spitzname.“ Die Stimmung ist gut. Sie warten auf einer Wiese direkt an der Marathonstrecke.

Es gibt etwas Schatten und vom Main weht ab und zu eine angenehme Brise herüber. „Das Wetter ist toll, das Bier auch – Dankeschön!“, meint einer von ihnen. Zum Anfeuern ihres Hulks schwenken sie estnische Flaggen. Angereist sind die meisten von ihnen schon am Donnerstag, nach dem Wettkampf wollen sie noch ein paar Tage in Frankfurt bleiben.

Dusche zwischendurch

„Wasser“, rufen die Helfer, die direkt nach der Untermainbrücke kleine Pappbecher an die Läufer verteilen. Manche reißen sie ihnen aus der Hand und versuchen zu trinken. Mehr als ein Schluck landet dabei selten im Mund.

Andere schütten sich das Wasser in den Nacken. Mehr Abkühlung gibt es ein paar Schritte weiter – aus der Schlauchdusche.

Exklusiver Blick aufs Ufer

Die wohl lässigste Zuschauerposition hat Berkant Albayrak. Der Frankfurter Auto-Unternehmer verfolgt den Wettkampf vom Main aus – am Steuer seines luxuriösen Sportboots. Vor einigen Jahren sei er selbst mal bei einem Halbmarathon mitgelaufen, sagt Albayrak.

„Aber dafür musste ich richtig viel trainieren.“ Nun tuckert er lieber mit netter Begleitung und kühlen Getränken übers Wasser und genießt den unverstellten Blick auf die Läufer.

Saftige Idee

Gute Geschäftsideen sind oft recht einfach. Bei Cade Idiris trifft das jedenfalls zu. Der türkische Koch hat einen kleinen Stand am Mainufer aufgebaut. Er verkauft dort nichts außer Wassermelonen. Frisch aufgeschnitten in mundfertigen Häppchen für 2,50 Euro das Schälchen. Die Melonen sind sehr saftig und zuckersüß.

Idiris kommt kaum nach mit dem Schneiden. Rund 50 Wassermelonen hätten sie schon verkauft, meint der junge Mann, der ihm hilft, gegen zwei Uhr am Nachmittag. „Ach was“, widerspricht Idiris. „200!“

Papa, der Held

Kaum haben die Spitzenathleten ihre erste Laufrunde am Main absolviert, begleitet von Fahrrädern mit Wimpeln, kommt ein ambitionierter Amateur am Eisernen Steg vorbei. Man sieht Marco Weschler nicht an, welche Schwimm- und Radtortur er schon hinter sich hat. Er läuft zwischen den Absperrgittern, hinter denen die Zuschauer dicht gedrängt stehen.

Dann schert er plötzlich aus und geht lächelnd auf zwei von ihnen zu. Er bekommt Küsschen, aufmunternde Worte, dann geht es weiter. „Los, Papa!“, ruft ihm die dreijährige Lene hinterher. „Seit zwei Stunden warten wir hier. Auf dem Rad haben wir ihn leider verpasst“, sagt ihre Mutter Nina Weschler. Dann gehen die beiden über den Eisernen Steg. Auf der anderen Mainseite bekommt ihr Held vielleicht nochmal Küsschen.

Voller Einsatz für den Abiball

Lotte Kirschbaum und Sophie Schoen wissen, was sie da in den Händen halten. „So ein Fahrrrad kostet mehrere Tausend Euro“, sagt die 17-jährige Schoen. Im Eiltempo schieben sie die teuren Räder in einen eingezäunten Bereich nach hinten. Vorne kommen die Athleten an, steigen vom Sattel, schnappen sich den Beutel mit ihren Laufschuhen und frischen Socken.

Und während sie sich umziehen, kümmern sich die Bald-Zwölftklässlerinnen zusammen mit 13 Klassenkameraden darum, dass alle Räder an der richtigen Stelle geparkt werden. Es ist ein anstrengender Ferienjob: Ihre Beine sind vom Schmierfett der Fahrradketten ganz schwarz. Die Laune ist trotzdem gut. „Wir sammeln das Geld, das wir hier verdienen, für unseren Abiball“, erklären sie.

