Radstrecke für den Verkehr komplett gesperrt: Ironman: Hier ist die Stadt am Sonntag dicht

Der Ironman am Sonntag wird zu erheblichen Störungen im Straßen- und Schienenverkehr führen. Entlang der gesamten Radstrecke darf nicht gefahren werden. Hinzu kommen Betonpoller, die die Polizei an neuralgischen Stellen aufbaut. Das Info-Telefon unter (0 69) 21 23 40 00 ist heute von 9 bis 18 und morgen von 6 bis 17 Uhr geschaltet.

Info: Parolen auf Asphalt In den vergangenen Jahren, warnt der Rennveranstalter die Teilnehmer und ihre Betreuer und Fans, seien beim Ironman in Frankfurt vermehrt Parolen auf die Straßen geschrieben worden. clearing

Der Mainova Ironman mit rund 3000 Sportlern und vielen Zuschauern legt am Sonntag den Verkehr in Frankfurt lahm. Autofahrer, aber auch Busse und Bahnen, sind von zahlreichen Straßensperrungen betroffen. Ab 7.30 Uhr wird mit Störungen auf folgenden Straßenbahnlinien gerechnet: 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 und der Ebbelwei-Express. Betroffene Buslinien: 25, 29, 30, 32, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 46, 61, 65 und 551. Die Nahverkehrsgesellschaft Traffiq empfiehlt, auf S- und U-Bahnen umzusteigen, soweit dies möglich ist.

Süden: Von 7 bis 10 Uhr sind die Mörfelder Landstraße, die Kennedyallee, die Hans-Thoma-Straße sowie die Schweizer Straße an der Radstrecke für den Verkehr komplett gesperrt. Es gibt keine Querungsmöglichkeit. Die Autobahnausfahrt der A 3 „Frankfurt Süd“ aus Richtung Köln kommend wird gesperrt. Die Auffahrt auf die A 3 ist hier ausschließlich in Richtung Köln möglich.

Bergen-Enkheim: In der Zeit von 7.30 bis 13.30 Uhr sind die Vilbeler Landstraße, die Kilianstädter Straße, die L 3209 sowie die Marktstraße komplett gesperrt. Die Vilbeler Landstraße kann Richtung Süden bis zur Borsigallee befahren werden. Die Buslinie 551 entfällt, die Linie 30 verkehrt mit geänderter Streckenführung.

Friedberger Landstraße: Von 9.30 bis 17 Uhr werden die Friedberger Landstraße, die Konrad-Adenauer-Straße und die Kurt-Schumacher-Straße ganz oder teilweise gesperrt. Von der Battonnstraße bis zur Hofhausstraße können Autofahrer von Süden/Innenstadt in Richtung Norden/Bad Vilbel fahren. Aus Bad Vilbel kommend ist die Friedberger Landstraße in Richtung Innenstadt bis zur Rat-Beil-Straße für Autofahrer befahrbar. Die Autobahnausfahrt der A 661 ist hier von 9.30 bis 17 Uhr teilweise gesperrt.

Hanauer Landstraße: Von 7.30 bis 13.30 Uhr sind gesperrt: Schöne Aussicht, Oskar-von-Miller-Straße, Sonnemannstraße und Hanauer Landstraße. Autofahrer können nur in Richtung Innenstadt fahren. Lediglich ab dem Ratswegkreisel kann die Hanauer Landstraße in Richtung Osten befahren werden. Die Autobahnausfahrt Frankfurt Ost der A 661 ist von 7.30 bis 13.30 Uhr gesperrt. Autofahrer können hier ausschließlich aus Richtung Bad Vilbel kommend abfahren und in Richtung Bad Vilbel auffahren. Eine Schleuse befindet sich an der Rückertstraße zur Sonnemannstraße.

Mainkai: Der Mainkai ist seit Dienstag und noch bis Montag, 10. Juli, 22 Uhr, komplett gesperrt. In der Innenstadt rund um die Radstrecke ist den ganzen Tag mit Beeinträchtigungen zu rechnen, teilweise ab 7.30 Uhr, teilweise ab 9.30 Uhr. Die Störungen enden selten vor 17 Uhr. Eine Liste der betroffenen Straßen: Konrad-Adenauer-Straße, Kurt-Schumacher-Straße, Mainkai, Untermainkai und Alte Brücke. Untermainbrücke (einseitig befahrbar), Schöne Aussicht, Oskar-von-Miller-Straße und Sonnemannstraße. Der Schaumainkai und das Sachsenhäuser Ufer sollen, so die Planung, gegen 10.30 Uhr wieder freigegeben werden.

Westend-Nordend: Die Miquelallee ist ab Höhe Hansaallee in Fahrtrichtung Osten gesperrt. Umleitungsempfehlung: Hansaallee, Bremer Straße, Eschersheimer Landstraße, Hügelstraße und Jean-Monnet-Straße auf die A 661 und dann Ausfahrt Ost. (tjs)

