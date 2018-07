Max Stadler ist ziemlich gut gelaunt. Dabei fing sein Ironman-Tag nicht sonderlich gut an: Beim Schwimmen im Langener Waldsee schnitt er sich in den Fuß – und war lange nicht sicher, ob er den abschließenden Marathon schaffen würde. Es ist sein erster Ironman, der 23-Jährige will unbedingt unter zehn Stunden bleiben.

35 kürzere Triathlon-Rennen hat der junge Mann bereits hinter sich. „Aber für die brauche ich fünf Stunden, und hier fährt man schon alleine fünf Stunden Rad. Das kann man überhaupt nicht vergleichen.“ Warum er sich das antut? Max Stadler holt aus. Es gebe ja Triathleten, die nur mitmachten, um sich gegenüber ihren Kollegen zu beweisen – was in etwa das ist, was der medizinische Leiter der Veranstaltung später als „Mid-Ager-Party“ und „Midlifecrisis-Marathon“ bezeichnen wird.

Bild-Zoom Foto: Rainer Rueffer-- FRANKFURT AM MA Michael Sroka und rund 400 Helfer retten, was zu retten ist.

Er hingegen trainiere seit Jahren regelmäßig, seit September 15 bis 20 Stunden pro Woche. Eigentlich wieder für eine kürzere Distanz, weil er in dieser Disziplin für die Weltmeisterschaft in Südafrika im Herbst qualifiziert ist. „Aber der Ironman passt ganz gut, weil ich ja eh trainieren muss.“ Und weil es in diesem Jahr die letzte Möglichkeit ist, in der jüngsten Altersklasse anzutreten.

„Bewegung macht Spaß“

Warum er sein Leben nach einem Extremsport ausrichte? „Mache ich gar nicht“, sagt Stadler. Er studiere, arbeite nebenher bei Eintracht Frankfurt, ist verheiratet. „Aber ich versuche schon so zu planen, dass ich im Gutes-Wetter-Zeitfenster Fahrrad fahren kann.“

Auch Monika El-Arnaouty zögert kurz, bevor sie die Motivationsfrage beantwortet. „Bewegung draußen macht Spaß“, sagt sie dann, als ob es darum ginge, mal eine Runde joggen zu gehen. „Und ich stehe schon gerne mit anderen im Wettbewerb.“ Es ist ihr sechster Ironman, mit 64 Jahren ist sie die älteste Starterin der Eintracht bei der Europameisterschaft in Frankfurt. Ältester Teilnehmer ist sie hingegen noch lange nicht: Der Italiener Antonio Tellarini ist 85 Jahre alt.

Ein höheres Risiko als Stadler haben El-Arnaouty und Tellarini trotzdem nicht, sagt Michael Sroka, der medizinische Leiter des Einsatzes. Denn allen, die ins Ziel kommen, gehe es gleich schlecht: „Sie sind überhitzt, haben Sonnenbrand, Hunger – und furchtbaren Durst.“ Die Athleten müssten deshalb erst einmal duschen, um sich abzukühlen, und sehr viel Wasser mit Salz trinken. Wer gesundheitliche Probleme hat, bekommt seine Salzlösung sogar als Infusion – hat dann aber möglicherweise anschließend ein Problem, weil das als Doping gilt. Denn wer schneller regeneriert, kann auch schneller weitertrainieren.

Bild-Zoom Trotz Schnitt im Fuß und müden Muskeln hüpft Max Stadler bei seinem ersten Ironman ins Ziel.

Zwei bis fünf Liter Wasserdefizit sind laut Sroka nach einem solchen Wettkampf normal. „Die Teilnehmer tun ihrem Körper Extremes an.“ Vor drei Jahren starb ein 40-jähriger Athlet nach dem Triathlon, weil er zu viel Wasser und gleichzeitig zu wenige Mineralien aufgenommen hatte.

Damals hatte es allerdings auch fast 40 Grad. „Dieses Jahr spielt uns das Wetter eher in die Karten, denn es ist warm und sommerlich, aber nicht zu heiß“, sagt Manuel Zwiehoff, Einsatzleiter des Roten Kreuzes. Bisher seien vor allem gestürzte Radfahrer behandelt worden, aber auch hier habe es „nur“ Frakturen und kleinere Wunden gegeben, „nichts lebensbedrohliches“.

Bild-Zoom Max Stadler und Monika El-Arnaouty vor dem Start.

Dass ihr Partner Jens Hanke vom Fahrrad stürzt, davor hat auch Birgit Jaux am meisten Angst. „Die Geschwindigkeit ist hoch, aber außer dem Kopf ist nichts geschützt.“ Sie selbst würde deshalb niemals einen Langdistanz-Triathlon machen wollen. Aber das hält sie natürlich nicht davon ab, ihren Jens mit roten Pompons an der Strecke anzufeuern. „Man muss selbst sportbegeistert sein, sonst geht das nicht“, sagt sie. „Ich bin aber trotzdem froh, wenn das vorbei ist.“

Muskeln werden müde

Seine Frau habe keine Angst gehabt, sagt hingegen Max Stadler. Aber sie sei auch extra auf dem Eisernen Steg hin und her gegangen, um ihn zweimal pro Runde sehen und anfeuern zu können. Denn natürlich hat sich Stadler, der in seinem Eintracht-Shirt auch von vielen Fußballfans besonders eifrig angefeuert wurde, vom Schnitt in seinem Fuß nicht beeindrucken lassen. Dass er etwas langsamer gelaufen sei als geplant, habe eher an den müden Muskeln gelegen. „Aber ich habe schon auf der Strecke mitbekommen, dass ich Zweiter in meiner Altersklasse werde. Da stieg die Laune wieder.“

Schlussendlich kommt Stadler nach zehn Stunden und fünf Minuten ins Ziel – wenn er Glück hat, qualifiziert er sich damit für die Weltmeisterschaft im Ironman-Mekka Hawaii. Wenn nicht, sei das aber auch nicht schlimm. Denn eines hat Stadler heute herausgefunden: „Einen besseren Triathlon als in Frankfurt kann es gar nicht geben. Weil man mehrere Male dieselbe Strecke nimmt, weiß man nach dem ersten Mal genau, wo wieder jemand steht, der einen nach vorne schreit.“