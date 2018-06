Skyliners

Warum Isaac Bonga für die Playoffs gegen die Bayern so ...

Frankfurts Tai Webster droht am Samstag im dritten Viertelfinal-Spiel beim FC Bayern wegen einer Hüftverletzung auszufallen. Der Spielmacher, der beim überraschenden 75:69-Sieg der Skyliners am Mittwoch mit Schmerzen vorzeitig ausschied, ist für die Frankfurter eigentlich nicht zu ersetzen. Doch es gibt neue Hoffnungsträger. In der Serie gegen den Titelfavoriten steht es 1:1.