Die Woche im Römer: Israel-Reise: Tel Aviv und die größte städtische Delegation

Der Römer war Anfang der Woche wie ausgeflogen, fast menschenleer. So stellte ich mir das als einfacher Bürger jedenfalls vor – und war natürlich im Irrtum.

All die fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich um die Bürger kümmern, gingen unbeirrt ihrem Tagwerk nach. Nur deren Chefs fehlten, sie waren bis Dienstag in Israel. Natürlich nicht auf Urlaub, versteht sich.

Der Oberbürgermeister – das englische „Lord Mayor“ klingt doch eigentlich viel würdevoller, vielleicht wäre eine Umbenennung angemessen, „Lord OB“ etwa – der Stadtverordnetenvorsteher, der Bürgermeister, die stellvertretende Bürgermeisterin, die stellvertretenden Stadtverordnetenvorsteher, die Fraktionsvorsitzenden und wer weiß wer noch alles, jedenfalls die „größte städtische Delegation“, die Frankfurt je verlassen hatte, war dienstlich ins vier Flugstunden entfernte Tel Aviv gereist.

Bild-Zoom OB Feldmann nimmt gute Beziehungen zu Tel Aviv sehr ernst. Unser Karikaturist hat eine Vermutung, warum. Karikatur: Jürgen Janson

Was das bedeuten soll? Nun, die Lord Mayors Peter Feldmann und Ron Huldai setzten ihren Servus, vulgo Unterschrift, unter ein Dokument, das die Partnerschaft zwischen der Metropole Frankfurt und der Metropole Tel Aviv besiegelt. Ein Dokument, das an und für sich völlig überflüssig ist. Denn eine Partnerschaft zwischen Tel Aviv und Frankfurt gibt es schon seit 1980 – glaubten jedenfalls die Israelis und auch die Ehrenbürgerin beider Metropolen, Petra Roth. Nur im Rathaus Frankfurt wussten sie es besser. Es war eine Freund- und keine Partnerschaft. Ein unverzeihliches Malheur, das nun – ich wiederhole mich – die größte städtische Delegation aller Zeiten behoben hat. Gott sei Dank. Was hätte das nur für die deutsch-israelischen Beziehungen bedeutet, wenn OB Feldmann nicht Gattin, Tochter und Stadtverordnete im „Hotel Renaissance“ um sich versammelt hätte? Nicht auszudenken.

So dachten aber ganz offensichtlich die Israelis – nicht. Denn trotz dieser größten städtischen . . . – Sie wissen schon – und des einen jahrzehntelangen Irrtum bereinigenden Akts nahmen die Freunde aus Tel Aviv den Besuch wohl nicht ganz so ernst. Eliav Blizkowsky, der städtische Direktor für internationale Beziehungen, und sein Referent Shir Rosenbaum holten die Gruppe vom Flughafen ab und brachten sie auch dort wieder hin und zuvor zum Rathaus und zur Uni. Und auch Lord Mayor Huldai nahm sich zwei Stunden Zeit für die Unterzeichnung der Urkunde. Zwei schöne Mädchen sangen schöne Lieder. Ein älterer Herr übersetzte die wohlformulierten Ansprachen jeweils ins Hebräische und ins Deutsche. Aber sonst war eigentlich nichts.

Keine Stadtführung, kein gemeinsames Abendessen, kein Kulturprogramm – ab 15.30 Uhr hieß es „Free Time“, freie Zeit. Warum das so war? Mutmaßungen über diese seltsame Form der Gastfreundschaft gab es schon. Etwa die, dass Tel Aviv 30 Partnerstädte hat, von denen sich fünf allein in diesem Monat angesagt haben. Und wer weiß, vielleicht schicken die auch die größte, städtische ... – ich wiederhole es jetzt nicht. Und das geht dann doch ins Geld.

Mehr zum Thema

Partnerschaftsurkunde unterzeichnet Nach 37 Jahren Freundschaft: Frankfurt schließt ... Der Austausch zwischen Tel Aviv und Frankfurt ist seit vielen Jahrzehnten rege. Doch erst jetzt wurde die Partnerschaftsurkunde unterzeichnet. clearing