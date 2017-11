Gewaltakt in Alt-Sachenhausen Polizei: Brutaler Angriff auf jungen Mann kam nicht ganz überraschend

Frankfurt. Der Zustand des jungen Mannes, der in der Nacht zum Samstag in Alt-Sachsenhausen zusammengeschlagen wurde, ist weiter kritisch. Fahndungserfolge gibt es nicht zu vermelden. Die Polizei musste sich in der Vergangenheit immer wieder mit Gewalttaten im Kneipenviertel befassen ... mehr