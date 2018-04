Es wird warm! Bis zu 30 Grad könne als Spitzenwert in diesen Tagen erreicht werden. Das könnte dem Monat April einen Rekord bescheren. Doch Abkühlung ist schon in Sicht. Und wie!

30 Grad! So warm könnte es heute und morgen beim feinstem Sommerwetter werden. Diese optimistische Prognose stellt zumindest der Diplom-Meteorologe Dominik Jung auf. Während sich Sportler und Grill-Begeisterte über diesen Frühsommer im April freuen können, betrachtet der Wetterexperte die derzeitigen Temperaturen mit Erstaunen. So liege die deutschlandweite mittlere Temperatur für den April aktuell bei rund 11 Grad. Für gewöhnlich beträgt der Temperaturdurchschnitt im April 7,4 Grad.

Rekord möglich

Sollte auch die kommende Woche mit höheren Temperaturen auftrumpfen, könnte dieser Monat zum wärmsten April aller Zeiten werden. So liegt der bisherige Rekordwert bei durchschnittlichen 12 Grad, nach einer veralteten Messmethode, und bei 11,5 Grad nach modernen Messmethoden. Letzterer Wert wurde übrigens im Jahr 2007 erreicht.

Sonnen- und Waldbrandgefahr

Wer das sommerliche Aprilwetter genießen will, sollte daher dringend die Sonnencreme aus den Badschränken herauskamen. Und auch beim Grillen im Freien ist Vorsicht geboten. So sei die Waldbrandgefahr bereits recht hoch, wie Meteorologe Dominik Jung betont.

Heftiges Unwetter

Der Sonnenschein halte laut Jung noch bis zum Sonntag an. Wer am Wochenende grillen will, sollte jedoch besser auf Nummer sichergehen und schon Samstagabend zur Holzkohle greifen. Denn zum Sonntagabend warnt der Wetterexperte vor Unwetter mit Starkregen und Sturmböen. Es könne heftig werden, blickt der Diplom-Meteorologe voraus: „Sogar die Bildung von Tornados muss man aufgrund der Wetterlage vereinzelt in Erwägung ziehen.“