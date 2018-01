Petra Korn und Gerd Reinschmidt sind beide im Vorstand der SPD Niederrad. Beide glauben, dass der Bundesparteitag am Sonntag in die Geschichte der Partei eingehen wird. Denn für beide steht die Zukunft der SPD auf dem Spiel. Doch was sie sich als Ergebnis wünschen, könnte unterschiedlicher nicht sein.

Der 21. Januar 2018 wird in die Geschichte der Partei eingehen. In dem Punkt sind sich vermutlich alle SPD-Mitglieder im Unterbezirksverband (UBV) Frankfurt einig. Jüngst hat die Spitze der Frankfurter SPD um Rathauschef Peter Feldmann,anders als viele andere SPD-Oberbürgermeister großer Städte, deutlich gemacht, dass die sechs Delegierten aus der Mainmetropole gegen Koalitionsverhandlungen mit CDU/CSU stimmen werden. Darüber freuen sich viele in den Ortsverbänden und Vereinen. „Ich bin mehr als froh, dass sich der UBV so klar dagegen positioniert hat“, sagt Petra Korn, stellvertretende Vorsitzende der SPD Niederrad. „Das Sondierungspapier ist eine riesengroße Enttäuschung für die Menschen, die an der Basis arbeiten.

Im Stich gelassen

Die Basis. Zu der habe die Bundes-SPD schon lange den Bezug verloren. Die Ortsbeirätin fühlt sich in ihrer politischen Arbeit von der Parteispitze in Berlin im Stich gelassen. „Im Wahlkampf für die Bundespartei wüsste ich nicht, was ich machen soll“, sagt Korn. Sie hofft, dass die Delegierten, die am Sonntag die Frankfurter Sozialdemokraten in Bonn repräsentieren, gegen die Koalitionsverhandlungen stimmen.

Gerd Reinschmidt ist wie Korn im Vorstand der SPD Niederrad. Seit über 50 Jahren ist das langjährige Mitglied der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung Sozialdemokrat. Er erinnert sich an keine Zeit, in der die Zukunft der SPD so ungewiss war.

Reinschmidt hofft auf ein Ja

Seine Meinung zum dem, was am Sonntag in Bonn entschieden werden sollte, ist aber eine ganz andere, als die seiner Partei- und Ortsverbandsgenossin. Reinschmidt hofft auf ein Ja zur Großen Koalition. „Die SPD hat jetzt die Möglichkeit, eine ganze Menge von ihren politischen Zielen durchzusetzen“, sagt er. „Und davon muss sie Gebrauch machen.“ Man könne nicht alles durchsetzen. In den Punkten Arbeitsmarktpolitik und Rente habe sich die SPD gegenüber CDU/CSU zum Beispiel durchgesetzt.

Dass viele seiner Genossen - vor allem in Frankfurt - das anders sehen, erklärt er so. „Ein Teil der Partei glaubt, dass man in einer Regierungsverantwortung mehr durchsetzen muss, wie das jetzt bei der derzeitigen Konstellation möglich ist.“ Stimmen die Delegierten gegen Koalitionsverhandlungen, fürchtet Reinschmidt weitreichende Folgen für die Sozialdemokraten. „Wenn die Nein sagen, müssen alle die an dem Sondierungspapier mitgewirkt haben, zurücktreten.“ In diesem Punkt geht er mit seiner Partei- und Ortsverbandsgenossin Korn d’accord. Ein Rücktritt der Parteispitze sieht sie dann unumgänglich.