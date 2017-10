Frankfurter Goetheturm: Jäger wollen für Rückkehr des Goetheturms musizieren

Wie eine dünne Schicht aus Puderzucker hat sich der Schnee am Neujahrstag auf den Boden am Fuße des Goetheturms gelegt. Durch die Äste der hochgewachsenen Bäume weht ein eisiger Wind, die Mitglieder des Sachsenhäuser Jagdklubs werden von ihren dicken Lodenmänteln und Stiefeln gewärmt, ihre Finger schützen schwarze Lederhandschuhe. Dann greift der Bläsercorps zu seinen Jagdhörnern, kurze Signale und Märsche klingen durch den verschneiten Stadtwald.

Es ist ein für viele Frankfurter vertrautes Bild, das sich bislang – wenn auch häufig ohne Schnee – Jahr für Jahr am Goetheturm wiederholt hat. Doch am 1. Januar 2018 wird sich dies ändern. Denn der Goetheturm ist weg, das jährliche Turmblasen zu Neujahr des Jagdklubs wird nie wieder so sein, wie es einmal war. Trotzdem sind sich die Jäger einig: Die Tradition muss bewahrt werden.

„Unser traditionelles Turmblasen wird auch am kommenden Neujahrstag auf jeden Fall stattfinden“, verspricht Jagdklub-Vorsitzender Simon Böll. „Der Goetheturm liegt uns am Herzen, deshalb werden wir die Veranstaltung auch nutzen, um Spenden für den Wiederaufbau zu sammeln.“

„Wir wollen bleiben“

Die Blasmusiker des Jagdklubs wollen möglichst nah ran an die Reste des vergangene Woche abgebrannten Aussichtsturms. So wie in den Jahren zuvor, als das Holzbauwerk von 1931 noch stand. „Am liebsten würden wir wieder auf dem Platz direkt am Goetheturm auftreten. Aber wir müssen abwarten, ob wir das genehmigt bekommen“, sagt Böll. In früheren Zeiten standen die blasenden Jäger sogar auf dem Turm selbst.

Wenn es aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist, das Konzert direkt an der Ruine stattfinden zu lassen, würde der Jagdklub auf den danebenliegenden Parkplatz ausweichen. „Das haben wir schon mal getan, wegen Bauarbeiten, als der Turm saniert wurde“, so Böll. Zwischen 200 und 400 Besucher kommen jedes Jahr. Diesmal könnte der Andrang besonders hoch sein, gerade weil es das erste Turmblasen ohne Turm ist. Und hoffentlich, so die Erwartung der Wiederaufbau-Befürworter, auch eines de r letzten.

Auch wenn das Turmblasen im Stadtwald längst eine Tradition in Frankfurt ist – es ist noch gar nicht so lange her, dass der Bläsercorps des Jagdclubs erstmals im Schatten des Goetheturms zu seinen Hörnern griff und musikalisch das neue Jahr begrüßte. Genauer gesagt war die Premiere am 1. Januar 1990 – damals sogar noch in der Kanzel des Bauwerks und nicht, wie in den vergangenen Jahren, auf dem Plateau an dessen Fuß.

Kleine Pannen

Fast 30 Jahre Turmblasen im Stadtteil – dass es da hin und wieder auch zu Pannen kam, ist da keine Überraschung. Einmal wurden die Lautsprecher geklaut, die im abgeschlossenen Turm gelagert wurden. Ein anderes Mal zog während des Turmblasens ein Sturm auf, zur Hälfte der Veranstaltung flüchteten die Besucher vor Wind und Wetter. Zudem gab es immer mal wieder Probleme mit der Stromzufuhr.

Echte Fans der Neujahrstradition lassen sich von diesen Missgeschicken jedoch nicht die Freude verderben. Zumal sie davon ohnehin meist nicht viel mitbekommen. Was bislang immer funktionierte, war die anschließende Einkehr ins nahe gelegene Klubheim. Dort wird das neue Jahr dann immer kulinarisch begrüßt – mit Rippchen, Sauerkraut und Ebbelwei.

Für die Jäger bis heute eng verbunden mit dem Turmblasen ist auch das Aufrechterhalten der Tradition des Jagdhorns, denn die geht immer mehr verloren. Darauf wird Jahr für Jahr hingewiesen, ehe die Hörner im Stadtwald erklingen. Simon Böll baut das in seine Moderation ein, er erklärt die verschiedenen Jagdsignale und wirft einen Blick in die Geschichte der Veranstaltung. Obwohl sich die Jagd in den vergangenen Jahren stark verändert habe, etwa durch die moderne Technik, sollen sinnvolle Traditionen beibehalten und gestärkt werden, betont der Vorsitzende Jahr für Jahr.

Das wird sich Simon Böll auch in diesem Jahr sicher nicht nehmen lassen. Trotzdem wird alles etwas anders sein, wenn sich die Jäger in ihre Lodenmäntel werfen, in ihre Stiefel schlüpfen und zu ihren Hörnern greifen. Weil der Goetheturm nicht mehr da ist und der Bläsercorps zum ersten Mal nicht an ihm, sondern für dessen Wiederaufbau spielen wird.

