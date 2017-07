Der Rote Faden, Folge 230: James und David Ardinast - Die Lokalgrößen

James und David Ardinast sind die coolen Jungs mit den tätowierten Armen, die seit 15 Jahren ebenso coole Lokale in Frankfurt betreiben. Hinter den innovativen Konzepten von Bistro bis Fine Dining steht eine Geschichte von ungleichen Brüdern, ihrer Mutter und einer Welt, in der düstere Gassen zu Hotspots werden. Ihnen widmen wir die Folge 230 unserer Reihe "Der Rote Faden", in der wir Menschen vorstellen, die Besonderes für Frankfurt leisten.

Mamasöhnchen sind sie nicht, aber „Ima“ spielt im Leben der Brüder James und David Ardinast eine tragende Rolle: „Ima“ ist das hebräische Wort für Mutter. „Ima Multibar“ tauften die beiden ihr erstes gemeinsames Gastro-Baby in der Frankfurter Innenstadt. IMA in großen Lettern heißt ihr Unternehmen, unter dessen Logo sie heute das Stanley Diamond, das Chez Ima und das Maxie Eisen betreiben, zudem Eventmanagement ebenso wie Gastro-Consulting offerieren – in ihrer Welt im Internet: www.imaworld.de.

Doch James und Davids wirkliche, einzig wahre Ima ist Toni Roth-Ardinast. Klein, zierlich, blond, perfekt gepflegt, hat die 67-Jährige selbst viele Jahre in der Gastronomie gearbeitet und managt heute im Hintergrund das Büro ihrer Söhne. „Früher hat man sie manchmal für Zwillinge gehalten“, sagt sie über die zwei, die von drahtig-sportlicher, nicht allzu großer Statur sind, sich gerne cool geben und kleiden, Tattoo inklusive. Vom Naturell her könnten sie jedoch unterschiedlicher nicht sein. Der eine eher ernst und introvertiert, der andere offen und wortführend.

Vier Jahre Altersunterschied liegen zwischen den beiden Brüdern. Ihre Wohnungen im Frankfurter Ostend trennt nur ein Stockwerk, immerhin ein Stockwerk – als Kinder haben sie sich ein Zimmer geteilt. Die Mutter wohnt im selben Haus, im Büro arbeiten sie mit ihr Wand an Wand. Wenn die Ima, oder in dem Fall besser: Oma, nicht gerade einen der drei Enkel hütet, denn die Brüder sind auch Väter. Beide von den Müttern ihrer Kinder getrennt lebend, aber in Freundschaft verbunden.

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler James (l.) und David Ardinast im Treppenhaus des 25 hours-Hotels im Bahnhofsviertel. Dort, im Erdgeschoss, ist ihr Restaurant „Chez Ima“ untergebracht..

Toni war es auch, die ihren Söhnen den Floh mit der Gastronomie ins Ohr setzte. Eines Tages kam sie von einer Reise nach Costa Rica zurück, Zwischenstop in Dallas, im Gepäck die Idee für ihre längst erwachsenen Söhne: „Ihr müsst ein mexikanisches Konzept machen.“ So erzählt es James, der mit 45 Jahren Ältere: „Das ist schon strange, denn eigentlich hat unser Großvater immer gesagt: ,So lange ich lebe, macht keiner aus meiner Familie mehr Gastronomie!’“Er hatte gute Gründe dafür. Jahrelang führte er mit seiner Frau in Höchst Kneipen, wie man sie früher so hatte. Ein Knochenjob. Auch die Eltern von James und David verdienten viele Jahre ihr Geld als „Pioniere der Systemgastronomie“, wie James sagt. Unter „Queens-Burger“ betrieben sie im Westen Frankfurts mehrere Läden. Das war in den 80er Jahren, zu einer Zeit, als McDonald’s und Burger King noch nicht die Burger-Kultur dominierten. Mit der Scheidung, als die Kinder zehn und 14 Jahre alt waren, machte der Vater alleine weiter, bis er das letzte Restaurant Ende der 90er Jahre verkaufte und nach Tel Aviv zog. Dieses Jahr feierte er 70. Geburtstag – und isst mittlerweile koscher.

Denn die Familie der Ardinast-Brüder ist mütterlicher- wie väterlicherseits jüdisch-polnischstämmig. „Aber wir waren zu Hause nicht religiös, haben auch nicht koscher gegessen“, erzählt James lebhaft. Wie er überhaupt gerne das Wort ergreift, sehr zum Gefallen seines Bruders, der ihn reden lässt und sich nur dann und wann einschaltet, um seinen Blick auf die Dinge beizusteuern. Wenn James sagt: „Wir waren uns als Kinder sehr nah“, wirft David trocken ein: „Du musstest mich ja schließlich auch überall hin mitnehmen.“ Und beide lachen. Sie erinnern sich: Familie Ardinast ging oft aus, bevorzugt im gastronomisch multikulturellen Frankfurter Bahnhofsviertel. Für den Vater war gutes Essen eine Leidenschaft, für die Kinder gab es nie was extra. Sie haben das gegessen, was die Eltern aßen. Mit Genuss. Zu Hause wurde viel gekocht, am Wochenende auch gerne ein großer Brunch veranstaltet.

