Frankfurter Spitzenpolitiker: Jan Schneider und Mike Josef: Papas machen Politik

„Komm’ mir nicht mit einer geschönten Geschichte nach Hause!“ Diesen Hinweis hat Josefs Frau Chrisovalandou, genannt Chris, ihrem Ehemann für das Pressegespräch mitgegeben. „Wehe, Du erzählst, wir organisieren das alles gemeinsam und teilen uns die verschiedenen Arbeiten“, warnte sie. Denn das tun die Josefs genauso wenig wie die Schneiders.

Beide Familien pflegen das traditionelle Ehemodell: Die Männer arbeiten, die Frauen sind für die Kinder da. Schneider hat eine sechsjährige und eine vierjährige Tochter sowie einen einjährigen Sohn. Josefs Sohn ist eineinhalb Jahre alt.

Beide Stadträte haben dereinst im Monat Juni geheiratet, Schneider 2010 seine Jugendliebe, die er seit dem Abitur am Lessing-Gymnasium kennt, der aus Syrien stammende Josef eine Griechin. Der 36-jährige Schneider und der 34-jährige Josef sind sich einig: Ihr politisches Amt geht zulasten der Familie und vor allem der Frauen. „Du musst dich 100 Prozent auf die Frau verlassen können“, sagt Josef und sein Kollege Schneider fügt hinzu: „Wenn man so tut, als wäre das alles wunderbar, lügt man“, sagt Baudezernent Schneider.

Was die Sache für beide erschwert: Beide sind Morgenmuffel und als Nachteulen am Abend um einiges munterer. Schneiders Tag beginnt kurz vor sechs Uhr. Dann wecken ihn die Kinder, was er sehr schätzt, denn: „Da merkst du, wofür du in den Tag startest.“ Nach dem gemeinsamen Frühstück geht die Große in die Schule, die Kleine in die Kita, der Sohn bleibt bei der Mama. Meistens ist es Schneiders Frau Linda, welche die Kinder fortbringt, gelegentlich auch er auf der Fahrt in den Römer. Die Sechsjährige will den Schulweg inzwischen alleine zurücklegen.

Der Tag eines Magistratsmitglieds ist lang: „Man muss Netzwerke knüpfen, und das bedeutet Sitzfleisch“, schildert Josef. Dezernenten sind als politische Wahlbeamte nicht nur an der Spitze der Stadtverwaltung, sie müssen auch die Kontakte zur Partei pflegen. Da beide auch noch Parteichefs sind, müssen sie ihre Organisationen führen und repräsentieren. Parteitage oder Vorstandssitzungen finden am Abend und am Wochenende statt. „Abends um 20 Uhr nach Hause zu kommen ist ein Traum“, sagt Josef.

Ähnlich empfindet es Schneider. „Gestern bin ich um 20.30 Uhr nach Hause gekommen, da war meine Frau ganz überrascht.“ Gute Tage sind für ihn, wenn er zu Beginn der Tagesthemen um 22.15 Uhr zu Hause ist. Josef sieht seinen kleinen Sohn oft fünf bis sechs Tage nicht. Der Eineinhalbjährige schläft noch, wenn er aus dem Haus geht, und er schläft wieder, wenn der Vater zwischen 21 und 23 Uhr nach Hause kommt. „Du verpasst, wenn der Kleine das erste Mal spricht und wenn er die ersten Schritte macht“, sagt Josef. Von den ersten Schritten hat ihm seine Frau über WhatsApp ein Video geschickt. Das Handy ist für beide eine Möglichkeit, tagsüber kurz mit der Familie zu kommunizieren, auch wenn sie sich dafür kurz von einer Sitzung davonstehlen und auf die Toilette zurückziehen müssen.

Zehn Jahre zu früh

Josef meint, eigentlich sei der Dezernentenjob zehn Jahre zu früh für ihn gekommen. 2010 war er mit dem Studium fertig, 2016 wurde er bereits Stadtrat für Planung. Aber die Politik kennt keinen Wartesaal, man muss die Chancen greifen, wenn sie da sind.

Natürlich versuchen beide, Oasen für die Familie zu schaffen: Josef will sich jeden Sonntag frei halten, Schneider will sich zumindest jedes zweite Wochenende einen freien Tag gönnen. Nicht immer gelingt das. Es ist keine Zeit um – wie andere Familienväter – am Wochenende zum Kicken zu gehen oder am Stammtisch zu sitzen. Auch Freunde treffen ist schwierig.

Mitleid erregen oder larmoyant über Politik als Beruf zu klagen, wollen sie auf keinen Fall. Die Politik gebe einem auch viel. „Man kann seine Leidenschaft einbringen und man kann gestalten“, sagt Josef. Auch Schneider kennt Momente, „da merkt man, dass es sich lohnt.“ Er hat sich einst dafür eingesetzt, dass die Grundschule Kalbach im Bestand saniert wird. Jetzt ist seine Tochter in dem Jahrhundertwendenbau eingeschult worden. Und Josef freut sich darauf, seinem Sohn einmal beim Spaziergang durch die Stadt erzählen zu können: „An diesem oder jenem Projekt habe ich mitgewirkt.“

Andere Berufsgruppen hätten einen ähnlich hohen Zeitaufwand: Juristen, Journalisten, Ärzte, findet Schneider. „Der Vater meiner Frau war Arzt. Der hatte auch Nacht- und Bereitschaftsdienste.“ Und in der Lebensphase zwischen 30 und 40 Jahren müssten sich alle Menschen auf die Hinterbeine stellen, wenn sie etwas erreichen wollten.

„Wir haben Glück, dass unsere Frauen das mitmachen, sagt Schneider. „Ich könnte den Job nicht machen, wenn meine Frau nicht den Laden schmeißt.“ Aber wie schaffen es die beiden, ihre Frauen bei Laune zu halten? „Wir sehen doch beide gut aus!“, sagt Josef. Möglicherweise spielt auch der Humor, den beide in hohem Maß besitzen, eine Rolle.

Das Zusammenleben zwischen Mann und Frau ist schwierig, das zwischen einer Frau und einem Politiker vielleicht noch schwieriger. Wenn der Mann nach einem 15-Stunden-Tag nach Hause kommt, und dann noch eine E-Mail überprüft, „ist das für die Frau eine zu viel“, weiß Josef. Umgekehrt ist der Politikergatte am Feierabend entscheidungsmüde. So erklärte Josef auf die Vorschläge seiner Frau, welche Küche denn nun anzuschaffen sei: „Entscheide du einfach!“

Beide gelten als Frankfurts begabteste Politiker ihrer Generation und werden schon als Oberbürgermeisterkandidaten 2024 gehandelt. Ambitionen auf dieses Amt weisen beide zurück: Dann würde es noch schwieriger für die Familie.

Für Kinder unverständliche Situationen gibt es bereits jetzt: An einem Samstagabend steht Schneider im Smoking im Hausflur, weil er auf eine Opern-Gala geht. Da fragt ihn die Tochter: „Ist das jetzt wichtiger als wir?“ Er antwortet: „Ihr seid das Wichtigste.“ Aber gehen muss er trotzdem.

Hohe Ansprüche

Es sind nämlich auch die Ansprüche der Öffentlichkeit an die Politiker, die ihnen das Familienleben erschweren. „Die Leute finden es toll, wenn sich junge Väter um die Kinder kümmern, aber wenn ich beim städtischen Neujahrsempfang fehle, fragen die Leute: ,Wo war er denn?“, sagt Schneider.

Fürchtet man nicht wegen der vielen Verpflichtungen des Berufslebens den Kontakt zu den Kindern zu verlieren? „Wenn es so weit wäre, würde ich Konsequenzen ziehen“, sagt Josef. Und Schneider glaubt nicht, dass es jemals soweit kommen könnte: „Mein Vater ist Anwalt. Ich habe ihn als Kind wenig gesehen, habe aber einen hervorragenden Kontakt zu ihm.“ Seit Schneider 18 Jahre alt ist, gehen die beiden regelmäßig mit ihren BMW-Maschinen auf Motorradtour, beispielsweise durch die Dolomiten.